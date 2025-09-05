Jetzt spricht Ermotti über Trump – und warnt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

UBS-CEO ruft zu Zusammenhalt auf Jetzt spricht Ermotti über Trump – und warnt

SDA

5.9.2025 - 12:43

Der CEO der UBS, Sergio Ermotti, auf einem Archivbild.
Der CEO der UBS, Sergio Ermotti, auf einem Archivbild.
sda

UBS-CEO Sergio Ermotti blickt mit Sorge auf die neuen US-Strafzölle. Er mahnt die Schweiz, nicht mit Abschottung zu reagieren. Gleichzeitig zeigt er sich vorsichtig optimistisch. 

Keystone-SDA

05.09.2025, 12:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • UBS-Chef Sergio Ermotti sieht die von den USA verhängten Zölle als grosse Belastung für Kunden und Schweizer Wirtschaft.
  • Er warnt davor, mit Isolationismus zu reagieren, und setzt auf Lösungen durch den Bundesrat.
  • Bezüglich höherer Eigenkapitalvorschriften zeigt er sich verhalten zuversichtlich.
Mehr anzeigen

Der UBS-CEO Sergio Ermotti warnt vor einer Abschottung als Reaktion auf die US-Zölle. Bezüglich höherer Eigenkapitalvorschriften für die Grossbank durch den Bundesrat gibt er sich verhalten optimistisch.

Der von der US-Regierung ausgerufene «Liberation Day» und die daraus folgenden Zölle beschäftigten die Grossbank sehr, sagte UBS-Chef Sergio Ermotti am Freitag an einer Veranstaltung des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse. «Wir müssen uns auf schwierige Zeiten vorbereiten.» Viele der Kunden des Instituts seien direkt betroffen.

Ermotti: «15 Prozent Zölle sind keine Good News»

«Wenn die Zölle von 39 Prozent auf 15 Prozent sinken, ist das noch keine Good News», sagte Ermotti. Die Situation sei dann einfach weniger schlecht. Doch: «Ich bin zuversichtlich, dass der Bundesrat eine Lösung finden wird. Wir dürfen nicht mit Isolationismus antworten.»

Ähnlich klingt es von Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder: «Die hohen Zölle sind eine massive Belastung für unsere Wirtschaft.» Nun gehe es darum, als Wirtschaft zusammenzuhalten. «Nur so können wir diese unsicheren Zeiten meistern.»

Ermotti: «Wir werden eine Lösung finden»

Neben den US-Zöllen war auch die vom Bundesrat geforderte höhere Eigenmittelquote für die UBS Thema. «In Bundesbern sind nicht alle gegen uns», sagte Ermotti. Es gebe eine Bereitschaft, zuzuhören. «Ich glaube, wir werden eine Lösung finden. Leider sind wir noch nicht dort», so Ermotti weiter.

Zudem betonte er die Bedeutung der Schweiz für die Grossbank. «Unsere Swissness hilft uns, erfolgreich zu sein, und wir wollen alles tun, um weiterhin erfolgreich als global tätige Schweizer Bank zu sein.» Eine Verkleinerung der Bank sei keine Strategie.

Auch Mäder warnt vor zu viel Regulierung für die Grossbank. «Wenn wir den Finanzplatz mit Überregulierung schwächen, dann schwächen wir die ganze Wirtschaft.»

Eigentlich hätte auch Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Anlass teilnehmen sollen. Doch dieser hat wegen einer US-Reise kurzfristig abgesagt. «Er hat die richtigen Prioritäten gesetzt», fand Mäder.

Meistgelesen

Papa Xhaka: «Ich wurde verhaftet und gefoltert»
Jetzt spricht Ermotti über Trump – und warnt
Herzogin von Kent ist tot
Velofahrer (16) wird von Mofa gezogen, stürzt und crasht mit Auto – tot
Joe Biden tritt mit riesiger Narbe am Kopf auf – aus traurigem Grund

Mehr aus dem Ressort

Luftfahrt. Swiss kann Zusammenarbeit mit Air Baltic beibehalten

LuftfahrtSwiss kann Zusammenarbeit mit Air Baltic beibehalten

Deutscher Verpackungshersteller kämpft. Familienunternehmen meldet nach 475 Jahren Insolvenz an

Deutscher Verpackungshersteller kämpftFamilienunternehmen meldet nach 475 Jahren Insolvenz an

Bahnverkehr. Neues SBB-Werk in Arbedo-Castione nimmt Mitte 2028 Betrieb auf

BahnverkehrNeues SBB-Werk in Arbedo-Castione nimmt Mitte 2028 Betrieb auf