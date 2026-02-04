Sergio Ermottis UBS verbucht einen Milliardengewinn. sda

Die Grossbank UBS hat im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 7,8 Milliarden US-Dollar erzielt, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das ist rund die Hälfte mehr als im Vorjahr.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die UBS steigert ihren Jahresgewinn 2025 auf 7,8 Milliarden Dollar nach 5,1 Milliarden im Vorjahr.

Im vierten Quartal übertraf die Bank mit 1,2 Milliarden Dollar Gewinn die Erwartungen der Analysten klar.

Aktionäre sollen eine um 22 Prozent höhere Dividende erhalten, zudem sind Aktienrückkäufe geplant. Mehr anzeigen

Die UBS blickt auf ein starkes Geschäftsjahr zurück. Wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte, erzielte sie 2025 einen Konzerngewinn von 7,8 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr hatte der Gewinn noch bei 5,1 Milliarden Dollar gelegen.

Besonders deutlich fiel der Schlussspurt aus. Im vierten Quartal verdiente die Bank unter dem Strich 1,2 Milliarden Dollar – ein Plus von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet. Auch vor Steuern legte das Ergebnis markant zu.

Konzernchef Sergio Ermotti zeigte sich entsprechend zufrieden. Das Resultat widerspiegle die Stärke des breit diversifizierten Geschäftsmodells, erklärte er. Gleichzeitig verwies er auf die weiterhin bestehende regulatorische Unsicherheit in der Schweiz, insbesondere mit Blick auf die verschärften Kapitalvorschriften.

Dividende steigt deutlich

Vom starken Ergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren. Die UBS plant, die Dividende um 22 Prozent auf 1.10 Dollar pro Aktie zu erhöhen. Im Vorjahr waren es noch 90 Cent. Für 2026 stellt die Bank eine weitere Erhöhung in Aussicht, allerdings in einem moderateren Umfang.

Zusätzlich kündigte die UBS Aktienrückkäufe im Umfang von zunächst drei Milliarden Dollar an. Die definitive Höhe hängt laut Bank von den regulatorischen Rahmenbedingungen und dem weiteren Geschäftsverlauf ab.

Integration der Credit Suisse weit fortgeschritten

Auch bei der Integration der Credit Suisse meldet die UBS Fortschritte. In der Schweiz seien inzwischen rund 85 Prozent der ehemaligen CS-Kundenkonten auf die UBS-Plattform migriert worden. Bis Ende Jahr soll der Integrationsprozess abgeschlossen sein.

Die Bank sieht sich damit auf Kurs, das Mammutprojekt nach der Übernahme im Jahr 2023 planmässig abzuschliessen – trotz politischer und regulatorischer Diskussionen rund um die Rolle und Grösse der Grossbank.