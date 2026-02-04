  1. Privatkunden
Erneut deutliche Steigerung UBS schreibt 2025 7,8 Milliarden Gewinn

SDA

4.2.2026 - 07:23

Sergio Ermottis UBS verbucht einen Milliardengewinn. 
Sergio Ermottis UBS verbucht einen Milliardengewinn. 
sda

Die Grossbank UBS hat im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 7,8 Milliarden US-Dollar erzielt, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das ist rund die Hälfte mehr als im Vorjahr.

Keystone-SDA

04.02.2026, 07:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die UBS steigert ihren Jahresgewinn 2025 auf 7,8 Milliarden Dollar nach 5,1 Milliarden im Vorjahr.
  • Im vierten Quartal übertraf die Bank mit 1,2 Milliarden Dollar Gewinn die Erwartungen der Analysten klar.
  • Aktionäre sollen eine um 22 Prozent höhere Dividende erhalten, zudem sind Aktienrückkäufe geplant.
Mehr anzeigen

Die UBS blickt auf ein starkes Geschäftsjahr zurück. Wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte, erzielte sie 2025 einen Konzerngewinn von 7,8 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr hatte der Gewinn noch bei 5,1 Milliarden Dollar gelegen.

Besonders deutlich fiel der Schlussspurt aus. Im vierten Quartal verdiente die Bank unter dem Strich 1,2 Milliarden Dollar – ein Plus von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet. Auch vor Steuern legte das Ergebnis markant zu.

Konzernchef Sergio Ermotti zeigte sich entsprechend zufrieden. Das Resultat widerspiegle die Stärke des breit diversifizierten Geschäftsmodells, erklärte er. Gleichzeitig verwies er auf die weiterhin bestehende regulatorische Unsicherheit in der Schweiz, insbesondere mit Blick auf die verschärften Kapitalvorschriften.

Dividende steigt deutlich

Vom starken Ergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren. Die UBS plant, die Dividende um 22 Prozent auf 1.10 Dollar pro Aktie zu erhöhen. Im Vorjahr waren es noch 90 Cent. Für 2026 stellt die Bank eine weitere Erhöhung in Aussicht, allerdings in einem moderateren Umfang.

Zusätzlich kündigte die UBS Aktienrückkäufe im Umfang von zunächst drei Milliarden Dollar an. Die definitive Höhe hängt laut Bank von den regulatorischen Rahmenbedingungen und dem weiteren Geschäftsverlauf ab.

Integration der Credit Suisse weit fortgeschritten

Auch bei der Integration der Credit Suisse meldet die UBS Fortschritte. In der Schweiz seien inzwischen rund 85 Prozent der ehemaligen CS-Kundenkonten auf die UBS-Plattform migriert worden. Bis Ende Jahr soll der Integrationsprozess abgeschlossen sein.

Die Bank sieht sich damit auf Kurs, das Mammutprojekt nach der Übernahme im Jahr 2023 planmässig abzuschliessen – trotz politischer und regulatorischer Diskussionen rund um die Rolle und Grösse der Grossbank.

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

29.01.2026

Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22) «This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place» Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage – und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde. Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien. Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union. Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.

23.01.2026

Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.

20.01.2026

