UBS-Abwanderung ins Ausland – jetzt bricht der Präsident sein Schweigen

UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hat Spekulationen über einen Wegzug des Hauptsitzes ins Ausland zurückgewiesen. Stattdessen pocht er im Streit um strengere Kapitalregeln auf einen Kompromiss.

Beim «Bilanz Business Talk» in Zürich trat UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher ungewöhnlich deutlich auf. Im Mittelpunkt stand die Diskussion um geplante Eigenkapitalvorschriften für systemrelevante Banken. Die Finma fordert von der UBS einen zusätzlichen Milliardenpuffer. Kelleher bezeichnete die Höhe der Forderungen als «nicht machbar» und warnte vor Nachteilen im internationalen Wettbewerb.

Zugleich widersprach er Gerüchten, wonach die Bank über eine Verlagerung des Hauptsitzes nachgedacht habe. «Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um in der Schweiz zu bleiben – wir wollen eine Schweizer Ikone sein, auf die das Land stolz ist», sagte er. Ein Bericht der «New York Post» hatte zuvor nahegelegt, es gebe bereits Gespräche mit den USA.

Die Diskussion um einen möglichen Wegzug schwelt seit geraumer Zeit. Im März 2025 berichtete Bloomberg, dass UBS einen Auslandssitz prüfe, falls die Politik an zusätzlichen Eigenkapitalanforderungen in Höhe von rund 25 Milliarden Franken festhält. Im September 2025 erhöhte der aktivistische Investor Cevian den Druck: Cevian erklärte, die Schweiz sei mit so hohen Kapitalvorschriften als Standort «nicht kompatibel». Der Investor hält 1,4 Prozent der Anteile an der UBS.

Kelleher will «Mittelweg» für UBS und die Schweiz

Schon 2017 war ein möglicher Umzug als Drohkulisse im Gespräch. Der damalige und heutige CEO Sergio Ermotti schloss das Szenario nicht komplett aus. Nun aber macht Kelleher klar: Für die Bank ist ein Kompromiss mit den Schweizer Behörden der einzige Weg.

Kelleher forderte einen «tragfähigen Mittelweg» zwischen Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit. Die UBS habe bereits zweistellige Milliardenbeträge aufgebaut. Weitere Auflagen müssten so gestaltet sein, dass weder Steuerzahler noch Finanzplatz geschwächt würden.

Kritisch äusserte sich Kelleher beim «Bilanz»-Talk über die zuletzt ins Stocken geratene Kommunikation mit dem Finanzdepartement. Nach den PUK-Untersuchungen zur Credit-Suisse-Rettung sei das Vertrauensverhältnis gestört. Sein Appell: «Wir müssen wieder zu einer Situation zurückkehren, in der wir einander vertrauen.»

Zugleich deutete der 68-Jährige an, dass er nicht mehr sieben Jahre im Amt bleiben werde. Als möglichen Nachfolger sieht er CEO Sergio Ermotti – nach einer Abkühlungsphase, um Interessenskonflikte zu vermeiden.