UBS-Abwanderung ins Ausland – jetzt bricht der Präsident sein Schweigen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Grossbank unter Druck UBS-Abwanderung ins Ausland – jetzt bricht der Präsident sein Schweigen

Sven Ziegler

24.9.2025

UBS-Präsident Colm Kelleher will in der Schweiz bleiben.
UBS-Präsident Colm Kelleher will in der Schweiz bleiben.
sda

UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hat Spekulationen über einen Wegzug des Hauptsitzes ins Ausland zurückgewiesen. Stattdessen pocht er im Streit um strengere Kapitalregeln auf einen Kompromiss. 

Sven Ziegler

24.09.2025, 09:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • UBS-Präsident Colm Kelleher weist Gerüchte über einen Wegzug entschieden zurück.
  • Hintergrund sind mögliche Zusatzkapital-Forderungen in zweistelliger Milliardenhöhe.
  • Investoren wie Cevian hatten die Abwanderungsdebatte zuvor neu angefacht.
Mehr anzeigen

Beim «Bilanz Business Talk» in Zürich trat UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher ungewöhnlich deutlich auf. Im Mittelpunkt stand die Diskussion um geplante Eigenkapitalvorschriften für systemrelevante Banken. Die Finma fordert von der UBS einen zusätzlichen Milliardenpuffer. Kelleher bezeichnete die Höhe der Forderungen als «nicht machbar» und warnte vor Nachteilen im internationalen Wettbewerb.

Zugleich widersprach er Gerüchten, wonach die Bank über eine Verlagerung des Hauptsitzes nachgedacht habe. «Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um in der Schweiz zu bleiben – wir wollen eine Schweizer Ikone sein, auf die das Land stolz ist», sagte er. Ein Bericht der «New York Post» hatte zuvor nahegelegt, es gebe bereits Gespräche mit den USA.

Die Diskussion um einen möglichen Wegzug schwelt seit geraumer Zeit. Im März 2025 berichtete Bloomberg, dass UBS einen Auslandssitz prüfe, falls die Politik an zusätzlichen Eigenkapitalanforderungen in Höhe von rund 25 Milliarden Franken festhält. Im September 2025 erhöhte der aktivistische Investor Cevian den Druck: Cevian erklärte, die Schweiz sei mit so hohen Kapitalvorschriften als Standort «nicht kompatibel». Der Investor hält 1,4 Prozent der Anteile an der UBS. 

Kelleher will «Mittelweg» für UBS und die Schweiz

Schon 2017 war ein möglicher Umzug als Drohkulisse im Gespräch. Der damalige und heutige CEO Sergio Ermotti schloss das Szenario nicht komplett aus. Nun aber macht Kelleher klar: Für die Bank ist ein Kompromiss mit den Schweizer Behörden der einzige Weg.

Kelleher forderte einen «tragfähigen Mittelweg» zwischen Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit. Die UBS habe bereits zweistellige Milliardenbeträge aufgebaut. Weitere Auflagen müssten so gestaltet sein, dass weder Steuerzahler noch Finanzplatz geschwächt würden.

Kritisch äusserte sich Kelleher beim «Bilanz»-Talk über die zuletzt ins Stocken geratene Kommunikation mit dem Finanzdepartement. Nach den PUK-Untersuchungen zur Credit-Suisse-Rettung sei das Vertrauensverhältnis gestört. Sein Appell: «Wir müssen wieder zu einer Situation zurückkehren, in der wir einander vertrauen.»

Zugleich deutete der 68-Jährige an, dass er nicht mehr sieben Jahre im Amt bleiben werde. Als möglichen Nachfolger sieht er CEO Sergio Ermotti – nach einer Abkühlungsphase, um Interessenskonflikte zu vermeiden.

Meistgelesen

UBS-Abwanderung ins Ausland – jetzt bricht der Präsident sein Schweigen
«Unser Präsident feiert, wenn Amerikaner ihre Jobs verlieren, nur weil er keinen Witz verträgt»
Ist Trump Putins Spielchen leid?
Trump teilt vor UNO aus – bei der Schweiz hat er überraschend einen Punkt
Auto-Weltmarktführer meldet Insolvenz an – sind Chinesen schuld?