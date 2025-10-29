Die UBS hat den Gewinn im dritten Quartal stark gesteigert und dabei auch deutlich mehr verdient als von Analysten erwartet. Zwei grosse Rechtsfälle, welche die Grossbank bereinigen konnte, wirkten sich ebenfalls positiv auf das Ergebnis aus.
Der Gewinn in den Monaten Juli bis September 2025 erreichte 2,48 Milliarden US-Dollar, wie die UBS am Mittwoch mitteilte. Das waren 74 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Bank konnte insgesamt Rückstellungen für Rechtsfälle in der Höhe von 668 Millionen auflösen. Vor allem die aussergerichtliche Einigung im Steuerstreit mit Frankreich im September sowie der Abschluss beim RMBS-Fall der CS in den USA ("Ramsch-Hypotheken") waren der Grund dafür.
Vorsteuergewinn von 3,59 Milliarden
Vor Steuern verdiente die Bank 2,83 Milliarden und damit 47 Prozent mehr. Um verschiedene Posten bereinigt blieb gar ein Vorsteuergewinn von 3,59 Milliarden (+50%). Mit diesen Zahlen hat die grösste Schweizer Bank die Markterwartungen massiv übertroffen. Von AWP befragte Analysten hatten mit einem Konzerngewinn von lediglich 1,13 Milliarden gerechnet.
Die Erträge der Bank stiegen indes um 3 Prozent auf 12,76 Milliarden Dollar an, während der Aufwand mit 9,83 Milliarden um 4 Prozent zurückging. Das für eine Bank wichtige Kosten/Ertrags-Verhältnis lag damit im Berichtsquartal bei 77,0 Prozent, auf bereinigter Basis fiel der Wert mit 69,7 Prozent sogar unter 70 Prozent.
Im Kerngeschäft, in der globalen Vermögensverwaltung, zog die UBS Netto-Neugelder von 38 Milliarden Dollar an. Damit verwaltete die gesamte Gruppe per Ende September Vermögen in Höhe von 6,9 Billionen Dollar. Ende Juni 2025 waren es noch 6,6 Billionen gewesen.
Erstes Sparziel früher erreicht als erwartet
Die Bank machte zudem weitere Fortschritte bei der Integration der CS. Die Überführung der Kundenkonten in der Schweiz ist zu über zwei Dritteln abgeschlossen. Die UBS sparte zudem weitere Kosten ein in Höhe von brutto 0,9 Milliarden Dollar. Das Ziel von 10 Milliarden bis Ende Jahr wurde damit bereits ein Quartal früher als geplant erreicht, wie es heisst. Bis 2026 sollen es rund 13 Milliarden werden im Vergleich zum Niveau von 2022 bzw. vor der Übernahme der CS.
«Im dritten Quartal 2025 haben wir ein ausgezeichnetes finanzielles Ergebnis erzielt», liess sich UBS-Chef Sergio Ermotti in der Mitteilung zitieren. Sowohl die privaten als auch die institutionellen Kunden seien sehr aktiv gewesen.
Im Ausblick für den weiteren Geschäftsverlauf gibt sich die UBS gewohnt vorsichtig. Die Transaktionstätigkeit und die Deal-Pipelines blieben zwar solide, die Stimmung könne sich aber rasch ändern. Die makroökonomischen Unsicherheiten, zusammen mit dem starken Franken und den höheren US-Zöllen belasteten die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft, und ein längerer Shutdown der US-Bundesverwaltung könnte zu Verzögerungen bei Kapitalmarktaktivitäten führen.
Reiche sieht grosse Herausforderungen für deutsche Wirtschaft
STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESFINANZMINISTERIN KATHERINA REICHE (CDU): «Unsere Wirtschaftsleistung verharrt auf dem Niveau von 2019. Ich habe das in diesem Saal – darf jetzt öfter zu Gast sein in verschiedenen Formationen – aber ich habe es in diesem Saal nicht zum ersten Mal gesagt. Das Niveau von 2019. Seitdem gab es de facto keine Bewegung, schon gar nicht nach oben. Im gleichen Zeitraum hat das Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten um 12 % zugenommen. Und auch in Frankreich und in Italien stieg das jeweilige BIP um fünf oder gar um 6 %. In den letzten beiden Jahren ist die deutsche Volkswirtschaft sogar geschrumpft. [...] Und ich stehe heute hier, um auch zu konstatieren, dass die wirtschaftsliberale Weltordnung, wie wir sie kannten, so langsam aber sicher der Vergangenheit angehört. Sie kommt nicht wieder, zumindest nicht in der nächsten Zeit. Wir leben in einer neuen Weltordnung, in der wirtschaftliche Verflechtungen zum Spannungsfeld geopolitischer Interessen geworden sind. In diesem Spannungsfeld unterscheidet sich, welche Kräfte zukünftig Wirtschaftsmacht erzeugen oder wer sie verliert.»
28.10.2025
Wirtschaft hofft weiter auf Aufschwung: ifo-Geschäftsklima hellt sich auf
STORY: Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hellt sich trotz der anhaltenden Wirtschaftsschwäche auf. Grund für die Aufhellung der Stimmung im Oktober waren laut Münchener ifo-Institut die besseren Erwartungen für die kommenden Monate. Die aktuelle Geschäftslage wurde hingegen etwas schlechter beurteilt. O-Ton Clemens Fuest, Ifo-Präsident: «Das heisst, die Unternehmen sagen, unsere aktuellen Geschäfte sind immer noch schwach, die haben sich sogar etwas verschlechtert, aber wir setzen darauf, dass im kommenden Jahr die Konjunktur sich belebt. Das ist die gute Nachricht.» Fuest hatte jüngst in einem Zeitungsinterview vor einem Abstieg der hiesigen Wirtschaft gewarnt und die Lage als dramatisch bezeichnet. Er forderte die Bundesregierung auf, bis zum Frühjahr 2026 ein umfassendes Reform-Gesamtkonzept vorzulegen. O-Ton Clemens Fuest, Ifo-Präsident: «Also zunächst einmal müssen wir zusehen, dass die zusätzlichen Schulden jetzt auch wirklich in mehr Investitionen fliessen und nicht in das Stopfen von Haushaltslöchern und das müssen wir dann ergänzen durch die sogenannten Strukturreform. Dazu gehört Bürokratieabbau. Da gehören Reformen der sozialen Sicherungssysteme dazu, die dazu führen, dass die Sozialversicherungsbeiträge nicht ansteigen, sondern eher gesenkt werden können. Da gehört dazu, ein besseres Umfeld zu schaffen für Innovationen, für Unternehmensgründungen.» Die Bundesbank geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im Sommer noch nicht vom Fleck gekommen ist. Dies sehen auch die von Reuters befragten Experten ähnlich. Die jüngsten Zahlen aus der Wirtschaft seien überwiegend unerfreulich, heisst es.
27.10.2025
Trump bei Japans Kaiser Naruhito
STORY: US-Präsident Donald Trump ist am Montag zu einem Besuch in Japan gelandet. Insgesamt wird er sich nur rund 48 Stunden in dem Land aufhalten. Japan gilt als der wichtigste Verbündete der USA in Ostasien. In Tokio schüttelte Trump auf dem Rollfeld die Hände von Offiziellen, liess sich per Hubschrauber zu einer nächtlichen Stadtrundfahrt ausfliegen und fuhr anschliessend in den Kaiserpalast, wo er von Kaiser Naruhito begrüsst wurde. Trump und Naruhito kennen sich schon von Trumps letzter Japan-Reise 2019, während seiner ersten Amtszeit. Damals richtete das Monarchenpaar ein Staatsbankett für den Präsidenten aus. Am Dienstag wird sich Trump mit der neu gewählten japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi treffen. Aus informierten Kreisen hiess es, Trump habe sich eine Zusage über Investitionen in Höhe von 550 Milliarden Dollar aus Tokio gesichert – im Gegenzug für Erleichterungen bei Strafzöllen. Takaichi wolle Trump Zusagen zum Kauf von US-Pick-ups, Sojabohnen und Gas machen und ein Abkommen über den Schiffbau bekanntgeben, hiess es weiter. Wegen des Trump-Besuchs wurden die Sicherheitsvorkehrungen in Tokio hochgefahren. Tausende Polizisten sichern die japanische Hauptstadt, am Freitag wurde vor der US-Botschaft ein Mann mit Messer festgenommen. Am Mittwoch will Trump nach Südkorea weiterreisen, wo am Donnerstag ein mit Spannung erwartetes Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jingping geplant ist.
27.10.2025
