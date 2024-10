Das sind die attraktivsten Gemeinden der Schweiz

Zürich schafft es nur bei den hohen Haushaltseinkommen in die Top-Ten. KEYSTONE

Ein Zehntel der Schweizer Bevölkerung sucht jährlich eine neue Bleibe. Wer noch nach dem richtigen Ort sucht: Gemäss einer Erhebung der Grossbank UBS sind für Familien Mittelzentren meist attraktiver als hochpreisige Städte.

Lage, Lage, Lage: Das zählt immer bei Immobilien. Wie gut diese ist, versucht die UBS mit ihrem neuen Wohnattraktivitätsindikator (WAI) zu ermitteln. Sie stützt sich dabei auf die drei Faktoren «lokale Infrastruktur», Freizeitangebot und Wohnkosten ab.

Der Indikator soll aufzeigen, wie attraktiv eine Gemeinde als Wohnort für Familien mit zwei Kindern ist, so die UBS in ihrer am Dienstag präsentierten Studie. Der Befund: Familien mit durchschnittlichen Finanzen, also mit einem Jahreseinkommen von 145'000 Franken brutto, sind am besten in sogenannten Mittelzentren aufgehoben.

Dazu gehörten Locarno und Vevey ebenso wie die Kantonshauptorte Aarau, Chur, Freiburg, Luzern, Neuenburg, Sitten, Solothurn und St. Gallen, so die Grossbank. Komplettiert werde die Liste der Top-Gemeinden durch Basel, Interlaken und Murten.

Wohnkosten als Hürde

Die grossen Zentren und prestigeträchtigen Tiefsteuergemeinden stehen also nicht an der Spitze der von der UBS ermittelten Ranglisten. Der Grund dafür: die hohen Wohnkosten.

«Die im WAI topplatzierten Wohngemeinden sind häufig ein teures Pflaster», stellen die Autoren der Grossbank fest. Die Qualität der Infrastruktur und Lebensqualität könnten die hohen Lebenskosten aber nicht immer aufwiegen.

So verweisen in der Region Zürich etwa die Gemeinden Aarau und Schaffhausen die Zürichseegemeinden auf die Plätze. In der Westschweiz seien Vevey und Morges attraktiver als Lausanne und im Tessin rangierten Tenero-Contra und Muralto vor Lugano.

Immerhin: Die beiden Grosszentren Bern und Lausanne schaffen es in die Top Drei ihrer jeweiligen Region.

Reiche können sich Zentren eher leisten

Auch für Familien mit überdurchschnittlichen Einkommen und Vermögen gehören Zentren laut der UBS zu den attraktiven Wohngemeinden. Für diese Familien seien aber auch Tiefsteuergemeinden interessant, da die hohen Wohnkosten bei Jahreseinkommen von 300'000 Franken brutto kaum eine Rolle spielten.

Für Familien mit unterdurchschnittlichen Einkommen und Vermögen kämen hingegen hochpreisige Zentrumsgemeinden «generell kaum infrage». Die teuersten Standorte am Zürich-, Genfer- und Zugersee seien für diese Haushalte nicht erschwinglich. Stattdessen gewännen günstigere Wohnorte ausserhalb der zentrumsnahen Agglomerationen für sie an Attraktivität.

Kein «Schönheitsranking»

Beim Wohnattraktivitätsindikator handelt es nicht um ein Schönheitsranking, hält die UBS fest. Er stelle auf «harte Fakten» ab und messe die Wohnattraktivität einer Region anhand von 35 Variablen. Einige Aspekte liessen sich aber trotz umfangreicher Berechnungen nicht empirisch erfassen, räumen die Studienautoren ein.

Der Charakter eines Ortes oder ein besonders schöner Dorfkern seien etwa nicht direkt messbar. Zudem sei für viele Haushalte die Nähe zu ihrem sozialen Netzwerk, wie Familie und Freundeskreis, ein zentrales Kriterium bei der Wohnortwahl.

Die attraktivsten Gemeinden nach Haushaltseinkommen

Die UBS zeigt in verschiedenen Grafiken, welche Gemeinden es je nach Region in der Schweiz in die Top Ten, gemessen am Vermögen, schaffen.

Die Top-Zehn-Gemeinden in der Region Bern nach Einkommen. UBS

In der Region Bern werden die attraktivsten Gemeinden auch nach Haushaltseinkommen und -vermögen bewertet. Murten FR schneidet in allen drei Kategorien am besten ab. So ist sie für jede Einkommensklasse am attraktivsten. Bern folgt ebenfalls bei allen drei Kategorien auf dem zweiten Platz.

Auf Platz drei verschiebt sich das Ranking. Für die hohe Einkommensklasse ist die drittattraktivste Gemeinde Moosseedorf BE. Beim mittleren Haushaltseinkommen liegt Wohlen bei Bern auf dem dritten Platz und eben so beim niedrigen Haushaltseinkommen.

Die Top-Zehn-Gemeinden in der Region Basel nach Einkommen. UBS

Die Stadt Basel schneidet in allen drei Einkommensklassen als attraktivste Gemeinde ab. Auf dem zweiten Platz folgt Riehen, ebenfalls in allen Einkommensklassen.

Auf dem dritten Platz ist Rheinfelden bei mittleren und hohen Haushaltseinkommen attraktiv. Beim niedrigen Haushaltseinkommen belegt den dritten Platz Münchenstein BL.

Die Top-Zehn-Gemeinden in der Region Zürich nach Einkommen. UBS

In der Region Zürich schneidet als attraktivste Gemeinde in allen Einkommensklassen Aarau am besten ab. Am zweitattraktivsten für das mittlere und niedrige Haushaltseinkommen ist die Stadt Schaffhausen. Bei Haushalten mit hohem Einkommen schneidet Freienbach SZ am besten ab und landet somit auf dem zweiten Platz.

Auf dem dritten Platz folgt Baden als attraktive Gemeinde für niedrige und mittlere Haushaltseinkommen. Bei der Kategorie hohes Haushaltseinkommen ist Schaffhausen auf dem driten Platz.

