UBS-CEO Sergio Ermotti. (Archivbild) sda

Der Chef der UBS, Sergio Ermotti, will seinen Posten voraussichtlich im Frühjahr 2027 abgeben. Das berichtet die Financial Times. Innerhalb der Bank läuft damit frühzeitig die Suche nach einer Nachfolge an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen UBS-Konzernchef Sergio Ermotti will laut einem Medienbericht spätestens im Frühjahr 2027 zurücktreten.

Der genaue Zeitpunkt seines Abgangs ist noch offen und könnte sich verschieben.

Mehrere Topmanagerinnen und Topmanager der UBS gelten bereits als mögliche Nachfolger. Mehr anzeigen

Laut einem Bericht der Financial Times plant UBS-Konzernchef Sergio Ermotti, sein Amt im Frühjahr 2027 niederzulegen. Der 65-Jährige hatte die Führung der UBS im Jahr 2023 erneut übernommen – im Zuge der staatlich orchestrierten Übernahme der Credit Suisse.

Dem Bericht zufolge will Ermotti den Rücktritt nach Abschluss der Integration der beiden Grossbanken vollziehen. Der genaue Zeitpunkt sei jedoch noch nicht definitiv festgelegt und könne sich noch ändern, heisst es unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Nachfolgefrage rückt in den Fokus

Mit den Rücktrittsplänen beginnt innerhalb der UBS bereits das Kandidatenkarussell. Als mögliche Nachfolger nennt die Financial Times mehrere interne Führungskräfte. Dazu zählen unter anderem Asset-Management-Chef Aleksandar Ivanovic sowie die Co-Leiter der Vermögensverwaltung, Iqbal Khan und Robert Karofsky. Auch Chief Operating Officer Bea Martin wird demnach als potenzielle Kandidatin gehandelt.

Die UBS selbst wollte sich zu den Berichten bislang nicht äussern. Eine offizielle Bestätigung oder ein Zeitplan liegen derzeit nicht vor.