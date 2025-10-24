  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lukas Gähwiler geht Zweitoberster UBS-Banker tritt zurück

SDA

24.10.2025 - 07:32

Der langjährige Manager Lukas Gähwiler gibt seinen Posten als Vize-Verwaltungsratspräsident der UBS per April 2026 ab. (Archivbild)
Der langjährige Manager Lukas Gähwiler gibt seinen Posten als Vize-Verwaltungsratspräsident der UBS per April 2026 ab. (Archivbild)
sda

Lukas Gähwiler beendet seine 45-jährige Karriere in der Finanzwelt. Der Vize-Verwaltungsratspräsident der UBS wird im April 2026 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Sein Nachfolger soll Markus Ronner werden.

Keystone-SDA

24.10.2025, 07:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lukas Gähwiler verlässt die UBS nach mehreren Jahren in Führungspositionen, darunter als Verwaltungsratspräsident der UBS Switzerland und Mitglied der Konzernleitung.
  • Er spielte eine zentrale Rolle bei der Übernahme und Integration der Credit Suisse in die UBS.
  • Als Nachfolger ist Markus Ronner vorgesehen, derzeit Group Chief Compliance and Governance Officer und früherer Verwaltungsratspräsident von UBS Switzerland.
Mehr anzeigen

Gähwiler hatte über die Jahre verschiedene Führungspositionen bei der UBS inne, wie es in einer Mitteilung der Grossbank vom Freitag heisst. So war er von 2010 bis 2016 Mitglied der Konzernleitung der UBS Group und President und Verwaltungsratspräsident der UBS Switzerland.

Zudem sei er als letzter Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse von «entscheidender Bedeutung» bei der Übernahme und der erfolgreichen Integration der CS in die UBS gewesen. «Seine Expertise, seine Sozialkompetenz, seine Integrität sowie seine Arbeitsethik sind unerreicht. Er wird uns sehr fehlen, und ich wünsche ihm für die Zukunft nur das Allerbeste», wird Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher in der Mitteilung zitiert.

Als Nachfolger ist Markus Ronner vorgesehen, der aktuell Mitglied der Konzernleitung und Group Chief Compliance and Governance Officer ist. Von 2022 bis 2023 war er zudem Verwaltungsratspräsident von UBS Switzerland.

Meistgelesen

Schweizer Firmen trotzen Trumps Zollhammer – doch der Schein trügt
Bub kauft in Online-Shop für 30'000 Franken ein – Vater muss zahlen
Weil Werbe-Spot angeblich Reagan falsch zitiert: Trump bricht Gespräche mit Kanada ab
Hier rollt ein Auto in den Zugersee +++ Kantonsstrasse nach Baumsturz gesperrt
Erster Kanton bricht Tabu – bald könnten Steuern direkt vom Lohn abgezogen werden

Videos aus dem Ressort

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprecherkommentar gesendet.  Katherina Reiche (CDU) / Bundeswirtschaftsministerin  «Die Herbstprojektion der Bundesregierung rechnet daher für das kommende Jahr mit einem BIP-Anstieg von 1,3 Prozent und für das Jahr 2027 mit einem Anstieg auf 1,4 Prozent. Ein grosser Teil des Wachstumsimpulses dürfte aus dem Sondervermögen kommen sowie aus den Verteidigungsinvestitionen. Es ist kein Potenzialwachstum, aber es ist Wachstum, was durch den staatlichen Impuls zum Tragen kommen kann, wenn er flankiert wird durch Strukturmassnahmen.» «Nach zwei Jahren Talfahrt weisen die Zahlen für die deutsche Wirtschaft auf eine Stabilisierung auf tiefstem Niveau hin. Für das zweite Halbjahr 2025 bleibt der Ausblick dann auch verhalten. Die höheren US-Zölle belasten Unternehmen, und auch die Binnenwirtschaft kommt nur langsam in Fahrt.» «Im kommenden Jahr dürften dann die wirtschaft- und finanzpolitischen Massnahmen der Bundesregierung zunehmend greifen und zum Tragen kommen und Wachstumsimpulse geben. Das Investitionssofortprogramm, die erhöhte degressive Abschreibung, also der Investitionsbooster, die sich dann anschliessende Körperschaftssteuerreform ab 2028, die Sonderabschreibungen für Elektroautos, die Ausweitung der Forschungszulage.» «Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Die deutsche Wirtschaft tritt seit 2019 auf der Stelle. Andere Volkswirtschaften wachsen auch in Europa. Deutschland droht zurückzufallen. Die Bürger spüren, dass es alles andere als rund läuft. Die Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen um unseren Wohlstand, wir müssen kämpfen zurück zum Wachstum. Und wir müssen kämpfen, damit Europa stark bleibt.»

08.10.2025

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Reich, Reicher, Elon Musk: Der Tech-Milliardär hat nach Berechnungen des Magazins «Forbes» als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von 500 Milliarden Dollar erreicht. Es besteht hauptsächlich aus Aktien.

03.10.2025

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

STORY: Das junge Rüstungsunternehmen Helsing will ein unbemanntes Kampfflugzeug entwickeln, das in vier Jahren serienreif sein soll.  Das 2021 gegründete Münchner Unternehmen stellte am Donnerstag im schwäbischen Tussenhausen-Mattsies eine Designstudie für das elf Meter lange und bis zu vier Tonnen schwere Flugzeug mit dem Namen «CA-1 Europa» vor. Helsing hatte im Sommer den schwäbischen Leichtflugzeugbauer Grob Aircraft gekauft, um nicht nur Software und Künstliche Intelligenz für die Rüstungsindustrie liefern, sondern auch eigene Flugzeuge bauen zu können. Das Konzept sei in 14 Wochen entwickelt worden. Der Erstflug ist für 2027 geplant. Gundbert Scherf, Mitgründer und Co-Chef: «Und mit CA-1 Europa, wie wir es genannt haben, machen wir Europa ein Angebot, dies von Europa aus für Europa zu tun.» Helsing gilt inzwischen als eines der wertvollsten jungen Unternehmen in Europa. Das Start-up mit gut 900 Mitarbeitern hat bisher 1,36 Milliarden Euro bei Investoren eingesammelt und wird mit rund zwölf Milliarden Dollar bewertet. Im Ukraine-Krieg sind seit 2022 Kampfdrohnen mit KI von Helsing im Einsatz.

25.09.2025

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Neue Studie zeigt. Hunderttausenden Senioren droht jetzt eine Wohnungsnot

Neue Studie zeigtHunderttausenden Senioren droht jetzt eine Wohnungsnot

Trotz Gewinn und gesteigerter Marge. Zuger Bauchemiehersteller Sika baut bis zu 1500 Stellen ab

Trotz Gewinn und gesteigerter MargeZuger Bauchemiehersteller Sika baut bis zu 1500 Stellen ab

Aufzüge. Schindler nach neun Monaten mit leicht mehr Aufträgen und Profit

AufzügeSchindler nach neun Monaten mit leicht mehr Aufträgen und Profit