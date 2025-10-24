Lukas Gähwiler gehtZweitoberster UBS-Banker tritt zurück
24.10.2025 - 07:32
Lukas Gähwiler beendet seine 45-jährige Karriere in der Finanzwelt. Der Vize-Verwaltungsratspräsident der UBS wird im April 2026 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Sein Nachfolger soll Markus Ronner werden.
24.10.2025, 07:32
Lukas Gähwiler verlässt die UBS nach mehreren Jahren in Führungspositionen, darunter als Verwaltungsratspräsident der UBS Switzerland und Mitglied der Konzernleitung.
Er spielte eine zentrale Rolle bei der Übernahme und Integration der Credit Suisse in die UBS.
Als Nachfolger ist Markus Ronner vorgesehen, derzeit Group Chief Compliance and Governance Officer und früherer Verwaltungsratspräsident von UBS Switzerland.
Gähwiler hatte über die Jahre verschiedene Führungspositionen bei der UBS inne, wie es in einer Mitteilung der Grossbank vom Freitag heisst. So war er von 2010 bis 2016 Mitglied der Konzernleitung der UBS Group und President und Verwaltungsratspräsident der UBS Switzerland.
Zudem sei er als letzter Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse von «entscheidender Bedeutung» bei der Übernahme und der erfolgreichen Integration der CS in die UBS gewesen. «Seine Expertise, seine Sozialkompetenz, seine Integrität sowie seine Arbeitsethik sind unerreicht. Er wird uns sehr fehlen, und ich wünsche ihm für die Zukunft nur das Allerbeste», wird Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher in der Mitteilung zitiert.
Als Nachfolger ist Markus Ronner vorgesehen, der aktuell Mitglied der Konzernleitung und Group Chief Compliance and Governance Officer ist. Von 2022 bis 2023 war er zudem Verwaltungsratspräsident von UBS Switzerland.
