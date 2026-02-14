300 Menschen in Zürich von Wohnungskündigungen betroffen

An der Hardstrasse in idesen Gebäuden müssen die Bewohner*innen die Zimmer räumen. Maps

An der Hard- und Eichbühlstrasse im Zürcher Kreis 4 verlieren 145 Mietparteien ihre Wohnung – insgesamt sind über 300 Menschen betroffen. Die Eigentümerin plant eine Totalsanierung, doch viele Bewohner fürchten, danach keine bezahlbare Bleibe mehr zu finden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Hard- und Eichbühlstrasse in Zürich wurden 146 Mietparteien mit über 300 Bewohnern wegen einer geplanten Totalsanierung der 1950er-Jahre-Bauten gekündigt.

Die Eigentümerin begründet die Leerkündigungen mit dem schlechten baulichen Zustand, während Betroffene und der Mieterverband Verdrängung und stark steigende Mieten befürchten.

Der früheste Auszug ist für September 2027 geplant, doch der Fall reiht sich in einen breiteren Trend ein, bei dem in Zürich zunehmend langjährige Mietende durch Sanierungen verdrängt werden. Mehr anzeigen

Blaue Schrift auf weissem Grund, gut sichtbar an der Hardstrasse, der Zufahrt zur Hardbrücke: «Wir wollen bleiben». Das Banner ist ein stiller Hilfeschrei – und zugleich ein Aufruf zum Widerstand.

Bleiben will Kerstin* wie sie vom «Tages Anzeiger» genannt wird. Seit 14 Jahren lebt sie hier. Doch diese Woche flatterte ihr – wie 145 weiteren Mietparteien an der Hard- und Eichbühlstrasse – die Kündigung ins Haus. Insgesamt sind über 300 Bewohnerinnen und Bewohner betroffen. «Es war ein Schock», sagt sie.

Totalsanierung statt Weiterwohnen

Die markanten Wohnhäuser mit den dunkelgrünen Fensterläden entlang der Hardstrasse sollen totalsaniert werden – ebenso mehrere Gebäude an der quer verlaufenden Eichbühlstrasse.

Im Kündigungsschreiben, heisst es: «Die Liegenschaften sind generell in die Jahre gekommen.» Fenster, Elektroinstallationen und weitere Gebäudeteile hätten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, heisst es im «Tages Anzeiger». «Um weitere Schäden am Gebäude zu vermeiden, ist die geplante Totalsanierung unumgänglich.»

Simon Weiss, Bereichsleiter Immobilienbewirtschaftung der H&B Real Estate AG, bestätigt den schlechten Zustand. Seine Firma verwaltet die Liegenschaften seit zwei Jahren, Eigentümerin ist die Musikvertrieb AG mit Sitz in Zürich. «Die Gebäude stammen aus den 1950ern und weisen einen schlechten bis desolaten Zustand auf», sagt Weiss. Wasserschäden hätten sich in den letzten Jahren gehäuft und nur noch temporär beheben lassen. Eine Sanierung im bewohnten Zustand sei nicht möglich: «Bisherige Analysen haben ergeben, dass die Häuser leider in einer Eingriffstiefe saniert werden, die ein weiteres Bewohnen verunmöglichen.»

Angst vor Verdrängung

Für Kerstin und viele andere klingt das wie ein endgültiges Aus. «Es gibt Menschen, die hier seit über 40 Jahren wohnen.» Viele Familien stammen ursprünglich aus Portugal oder Spanien. «Für sie war das ihre erste Unterkunft in der Schweiz. Sie fürchten sich davor, keine bezahlbare Wohnung mehr zu finden.»

Auch Kerstin selbst sorgt sich: «Ich würde sehr gern im Quartier bleiben. Aber etwas Bezahlbares zu finden, wird sehr schwierig.» Sie organisiert nun Widerstand – und will ihre Kündigung anfechten.

Auszug frühestens 2027 – Hilfe bei der Suche

Die Kündigungen erfolgen in drei Etappen, der früheste Auszugstermin ist im September 2027. «Die Eigentümerin hat sich bewusst dazu entschieden, die Kündigungen so früh wie möglich auszusprechen, damit den Mietparteien eine möglichst lange Zeit für die Suche einer neuen Wohnung bleibt», sagt Weiss.

Man wolle die Betroffenen unterstützen – mit Suchabos, Begleitung an Besichtigungen und einer «aktiven Ansprache von Eigentümern für geeignete Mietobjekte». Zudem sei man kulant: Wer früher etwas finde, könne auch früher ausziehen.

Mieterverband skeptisch

Der Zürcher Mieterinnen- und Mieterverband (MV) beobachtet solche Fälle zunehmend, heisst es gegenüber dem «Tages Anzeiger». «Wir sehen dieses Vorgehen immer häufiger», sagt Nicole Schweizer, Co-Leiterin Rechtsberatung beim MV. Eine lange Vorlaufzeit sei grundsätzlich zu begrüssen – «der Kündigungsgrund sollte jedoch realistisch und glaubwürdig sein».

Oft wollten Eigentümer verhindern, dass Bauprojekte durch langwierige Mietverhältnisse verzögert würden. Vom Fall an der Hard- und Eichbühlstrasse habe man Kenntnis, so Schweizer. «Wir sind bereits mit Bewohnenden in Kontakt.»

Kein Einzelfall

Die Leerkündigungen im Kreis 4 sind Teil eines grösseren Trends. Laut einer Studie des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) und der ETH Zürich wurden zwischen 2015 und 2020 in der Stadt Zürich über 8600 Langzeitmietende aus ihren Wohnungen verdrängt. Prominentestes Beispiel: die Sugus-Häuser im Kreis 5, wo im Dezember 2024 rund 250 Menschen ihre Mietverträge verloren.

Die Studie zeigt zudem: Nach Totalsanierungen oder Ersatzneubauten leben in den Wohnungen Haushalte mit deutlich höherem Median-Haushaltseinkommen als zuvor. Besonders Geringverdienende werden verdrängt – in Quartieren mit vielen Sanierungen steigt der Anteil hochverdienender Haushalte tendenziell.

Was kosten die neuen Wohnungen?

Wie hoch die Mieten nach der Sanierung an der Hard- und Eichbühlstrasse sein werden, kann Simon Weiss derzeit nicht sagen. Auch Details zu Bezugszeitpunkt und konkreter Ausgestaltung fehlen noch. «Momentan ist keine komplette Veränderung des Wohnungsmixes geplant», sagt er. Allerdings seien manche Grundrisse veraltet, Anpassungen – insbesondere bei Küchen und Bädern – möglich.

Für Kerstin ist das kein Trost. «Wieso bietet man uns nicht an, während der Baumassnahmen, die ja etappenweise durchgeführt werden, innerhalb der Wohnungen umzuziehen? Als die Stadt Zürich den Bullingerhof sanierte, tat sie das auch so.»

Für sie steht fest: «Es geht darum, die Wohnungen danach viel teurer zu vermieten.»