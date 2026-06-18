Laut UmfrageSatte Mehrheit für schärfere UBS-Regulierung
SDA
18.6.2026 - 07:37
Die UBS soll strenger reguliert werden. Das fordert eine grosse Mehrheit der Schweizer*innen.
Keystone-SDA
18.06.2026, 07:37
18.06.2026, 08:03
SDA
Die Schweizerinnen und Schweizer unterstützen grossmehrheitlich strengere Kapitalvorschriften für Grossbanken. In einer repräsentativen Umfrage stimmten 75 Prozent einer Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften zu.
Der Bundesrat könne sich damit auf eine breite Rückendeckung in der Bevölkerung stützen, schreibt das Umfrageinstitut YouGov am Donnerstag. Trotz Bewusstsein für mögliche wirtschaftliche Konsequenzen überwiege der Wunsch nach Stabilität und Risikoreduktion im Finanzsystem. Das Institut befragte im Juni gut 1000 Personen.
Die UBS warnt bekanntlich, strengere Vorschriften könnten ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Im Raum steht deshalb auch die Möglichkeit, dass die Bank Geschäfte ins Ausland verlagert.
Dies wird von der Bevölkerung durchaus ernst genommen: 52 Prozent halten eine (Teil-)Abwanderung der UBS mittelfristig für eher oder sehr wahrscheinlich, so das Communiqué. Trotzdem sei die Haltung klar: 72 Prozent sprechen sich dafür aus, an strengen Kapitalregeln festzuhalten – selbst wenn die UBS mit Abwanderung drohe.
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Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.
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Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
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Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
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