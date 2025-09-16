Senioren klammern sich an Rente – doch die Unsicherheit wächst

Ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung setzt bei der Pensionierung weiterhin lieber auf eine monatliche Rente. Für viele kommt höchstens eine Aufteilung in Rente und Kapital in Betracht. Nur ein kleiner Teil will sich alles auszahlen lassen.
Mit 44 Prozent bevorzugt der grösste Teil der Befragten weiterhin eine sichere, monatliche Rente, heisst es im am Dienstag veröffentlichten Ruhestandsmonitor 2025 des Versicherers Axa. Für knapp ein weiteres Drittel (31 Prozent) kommt höchstens eine Aufteilung in Rente und Kapitalbezug in Frage.
Nur 16 Prozent gaben an, dass sie das ganze angesparte Altersguthaben als Kapital beziehen wollen. Befragt wurden durch das laut Axa von Ende Mai bis Mitte Juni 1200 Personen, 302 davon waren bereits pensioniert.
Geld statt Rente
«Die Realität sieht indes anders aus», sagt Werner Rutsch, Geschäftsleitungsmitglied von Axa Investment Managers Schweiz. Vielfach gelte «lieber Geld statt Rente».
Denn der Kapitalbezug von Vorsorgegeldern nach der Pensionierung werde immer beliebter. Rutsch verweist auf Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS). Gemäss den BFS-Zahlen hat sich das Volumen der Kapitalbezüge in der Schweiz zwischen 2013 und 2023 mehr als verdoppelt.
Konkret kletterten die Kapitalbezüge in diesem Zeitraum von rund 6 Milliarden Franken auf 13 Milliarden. Der Neurentenstatistik des BFS sei zudem zu entnehmen, dass im Jahr 2023 rund 60 Prozent der Versicherten zum Zeitpunkt der Pensionierung eine Kapitalleistung erhielten.
Besser abgesichert
Derweil schätzt laut der Axa ein grösserer Teil der Bevölkerung die eigene finanzielle Absicherung für den Ruhestand wieder besser ein als in den Vorjahren. Ein Grund dafür könnte die Annahme einer 13. AHV-Rente sein.
Im Schnitt erwarten Schweizerinnen und Schweizer im Jahr 2025, dass rund 58 Prozent ihres letzten Lohnes durch die AHV und die PK gedeckt werden. «Dieser Wert ist damit in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich angestiegen», sagt Rutsch.
Ruf nach Reformen
Bei finanziellen Engpässen im Ruhestand zeigen sich die Befragten am ehesten bereit, bei Luxusgütern, Spenden und Weiterbildungen zu sparen. Wohn- und Gesundheitskosten gelten hingegen als kaum einsparbar. Auch ein Wohnortwechsel im Alter ist für die Mehrheit (68 Prozent) kein Thema.
Und trotz der positiveren Einschätzung der finanziellen Absicherung: «Die Forderung nach Reformen bleibt laut», so Rutsch. Stattliche 71 Prozent der Befragten hielten eine Reform der Altersvorsorge für notwendig.
Keine Experimente
Bis das Rentenalter erreicht ist, erwartet zudem eine Mehrheit, dass ihr Vorsorgegeld in sichere und stabile Anlagen wie Immobilien fliesst. Dabei lege die Bevölkerung vor allem Wert auf Transparenz bei der Geldanlage und wünsche sich ethische, umweltfreundliche sowie möglichst renditestarke Investitionen.
«Am wenigsten Geld wollen sie hingegen in alternative Anlagen wie etwa Rohstoffe investiert wissen», so Rutsch. Diese Anlageklasse gelte für die meisten Befragten als zu volatil oder zu spekulativ und demnach als zu unsicher.
Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik
Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik: Dem US-Präsidenten gefallen die Arbeitsmarktzahlen nicht. Also entlässt er die Chefin der zuständigen Behörde.
05.09.2025
Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose
STORY: Die Konjunkturschwäche treibt die deutsche Arbeitslosenzahl erstmals seit über zehn Jahren über die Drei-Millionen-Marke. Die Zahl der Erwerbslosen kletterte im August um 46.000 auf 3,025 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Eine Drei vor dem Komma in dieser Statistik hatte es zuletzt im Februar 2015 mit damals 3,017 Millionen Arbeitslosen gegeben. Andrea Nahles, BA-Chefin «Im August ist das eingetreten, was wir auch erwartet haben. Aufgrund der Sommerpause ist die Arbeitslosigkeit auf über drei Millionen gestiegen. Die Unternehmen sind weiter zurückhaltend bei der Meldung neuer Stellen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt leicht zu. Bei der Inanspruchnahme von Kurzarbeit setzt sich der leichte Rückgang der vergangenen Monate fort. Der Arbeitsmarkt ist also nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt. Es gibt allerdings auch erste, wenn auch zarte Anzeichen einer Stabilisierung.» Als positive Überraschung erwies sich, dass die Zahl der Arbeitslosen um jahreszeitliche Schwankungen bereinigt im August um 9.000 niedriger ausfiel als im Juli. Analysten hatten hier ein Plus von 10.000 erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Menschen ohne Job im August allerdings um 153.000. Im September dürfte die übliche Herbstbelebung einsetzen und für einen Rückgang der Arbeitslosigkeit sorgen, sagte Nahles. «Ob die Arbeitslosigkeit allerdings langfristig unterhalb der drei Millionen bleibt ab nächstem Monat, das ist davon abhängig, wie sich die Konjunktur in den nächsten Monaten entwickelt. Es kann durchaus sein, dass wir die Marke von drei Millionen im Winter dann nochmal überschreiten werden.» Insbesondere die Industrie steckt in der Krise. Die Firmen ächzen unter hohen Energiekosten, zugleich macht dem Aussenhandel die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu schaffen.
29.08.2025
Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen
Frankfurt/Washington, 26.08.2025: Donald Trump greift in Personalpolitik der US-Notenbank ein: Der sich zuspitzende Machtkampf zwischen dem US-Präsidenten und der Fed sorgt an den Finanzmärkten für Turbulenzen.
Investoren bangen um die Unabhängigkeit der Zentralbank rund um Präsident Jerome Powell, die Trump seit Monaten attackiert. Nach Trumps Ankündigung, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen, geben die Aktienmärkte am Dienstag nach, während Investoren sichere Häfen wie Gold suchen.
Seit Monaten fordert Trump von Fed-Präsident Jerome Powell sinkende Leitzinsen – bisher vergeblich. Als Reaktion auf die verwehrten Zinssenkungen forderte er wiederholt den Rücktritt von Powell, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. Ob ein US-Präsident den Chef der Fed überhaupt absetzen kann, ist juristisch allerdings nicht abschliessend geklärt.
27.08.2025
Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik
Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose
Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen