Wohnungsnot wird für viele Schweizer zur Existenzangst

Wohnungsnot ist real. Eine neue Umfrage zeigt, dass immer mehr Menschen Angst davor haben ihre Wohnung zu verlieren. Immoscout24

Die Wohnungsnot wird für viele Schweizerinnen und Schweizer zur Realität: Fast jeder Dritte hatte zuletzt Mühe bei der Wohnungssuche. Experten warnen vor falschen Lösungsansätzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sieht in der Schweiz eine Wohnungsnot.

Besonders junge Erwachsene und Menschen in Städten haben Mühe, passenden Wohnraum zu finden.

Viele setzen auf günstige Wohnungen und Genossenschaften als Lösung.

Laut Comparis sorgen sich inzwischen 20 Prozent der Erwachsenen, ihre Wohnung zu verlieren. Experten sehen darin auch ein Problem für Sicherheit und Lebensqualität. Mehr anzeigen

Ein altbekanntes Thema spitzt sich immer mehr zu: die Wohnungsnot. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist überzeugt, dass es in der Schweiz grundsätzlich Wohnungsnot gibt. Das zeigt eine Umfrage von Comparis. Besonders stark ist diese Wahrnehmung in der Deutschschweiz und in der Romandie. Im Tessin wird die Lage deutlich weniger kritisch gesehen. «Die Wohnungsnot ist in der italienischsprachigen Schweiz deutlich weniger ausgeprägt als in den anderen Sprachregionen», sagt Experte Harry Büsser.

Viele Menschen spüren die Situation direkt. 29 Prozent der Befragten hatten in den letzten 24 Monaten Mühe, eine passende Wohnung zu finden oder zu behalten. In Städten sind es 32 Prozent, auf dem Land 25 Prozent.

Besonders betroffen sind junge Erwachsene: In der Gruppe der 18- bis 35-Jährigen sind es 44 Prozent. Gleichzeitig sorgen sich 20 Prozent aktuell, ihre Wohnung zu verlieren. «Wohnungsnot ist längst nicht mehr nur ein Thema für Personen die gerade umziehen wollen», sagt Büsser. «Wenn jeder fünfte Erwachsene Angst hat, die eigene Bleibe zu verlieren, geht es fundamental um Sicherheit, Planbarkeit und letztlich um Lebensqualität.»

«Es löst das Grundproblem nicht»

Bei den Vorschlägen zur Bekämpfung der Wohnungsnot erhalten die Förderung von günstigem Wohnraum und Genossenschaftswohnungen die höchste Zustimmung in Form einer Note auf einer Skala von 1 bis 5.

Bei den Lösungen setzen viele auf günstigen Wohnraum. Die Förderung von preiswerten Wohnungen und Genossenschaften erhält die Note 3,8. Dahinter folgen Mietpreisbegrenzungen und Kostenkontrolle mit 3,7. 27 Prozent sehen hohe Renditeerwartungen von Investoren als Hauptproblem.

Büsser sagt: «Dass preisgünstiger Wohnraum und Genossenschaften so gut abschneiden, überrascht nicht.» Gleichzeitig warnt er: «Aber es löst das Grundproblem nicht, wenn insgesamt zu wenig Wohnungen entstehen. Man kann Mangel nicht dauerhaft umverteilen. Man muss ihn zuerst verringern.»

Grenzen bei Subventionen und Mietpreisdeckel

Auch staatliche Eingriffe haben Grenzen. «Subventionierter Wohnraum klingt immer gut», sagt Büsser, doch es bestehe die Gefahr, dass nicht immer die Bedürftigsten profitieren. Zudem könnten staatliche Förderungen private Investitionen verdrängen.

Ähnlich sieht er Mietpreisdeckel: «Wenn Regulierung Investitionen in Neubauten stark bremst, verschärft das die Knappheit mittelfristig eher.» Sein Fazit: «Man kann so tun, als liesse sich Knappheit einfach per Preisdeckel wegregulieren, aber wenn sich Bauen weniger lohnt, entsteht am Ende oft noch weniger neues Angebot.»

«Zur Wohnungsnot wird Zuwanderung erst»

Weitere Massnahmen schneiden gemischt ab. Finanzielle Anreize gegen Leerstand erhalten die Note 3,6. «Der Hebel gegen Wohnungsnot bleibt mehr Neubau», sagt Büsser. Die Begrenzung der Zuwanderung kommt auf 3,5. 40 Prozent sehen darin eine Ursache der Wohnungsnot. Büsser relativiert: «Zur Wohnungsnot wird Zuwanderung erst, wenn das Angebot nicht mitwächst.» Weniger Zuwanderung würde zwar entlasten, aber auch neue Probleme schaffen.

Weniger beliebt sind wirksame Massnahmen wie Verdichtung (3,2) oder lockerere Bauvorschriften (3,1). «Gerade die wirksameren Massnahmen sind oft weniger beliebt», sagt Büsser. Auch Einschränkungen für ausländische Käufer werden mit 3,2 eher kritisch gesehen. «Ihr Effekt auf die Wohnungsnot dürfte aber begrenzt oder sogar negativ sein», warnt er.

Auffällig ist, dass strukturelle Ursachen kaum erkannt werden. Nur 9 Prozent sehen zu viel Regulierung als Problem, 8 Prozent den Mangel an Neubauten. «Die Bevölkerung sieht den Stau auf dem Wohnungsmarkt, aber nicht die roten Ampeln, die ihn verursachen», erklärt Büsser. Sein Fazit: «Der wichtigste Ausweg bleibt, dort mehr zu bauen, wo besonders viele Menschen wohnen wollen.»