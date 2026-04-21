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Statt geplantem Höhenflug United senkt Gewinnprognose wegen hoher Kerosinpreise

SDA

21.4.2026 - 23:00

United Airlines stellte sich auf einen Höhenflug in diesem Jahr ein. Doch der Iran-Krieg bremst mit hohen Treibstoff-Preisen die Entwicklung. (Archivbild)
United Airlines stellte sich auf einen Höhenflug in diesem Jahr ein. Doch der Iran-Krieg bremst mit hohen Treibstoff-Preisen die Entwicklung. (Archivbild)
Keystone

Die US-Fluggesellschaft United Airlines streicht wegen der hohen Kerosinpreise als Folge des Iran-Kriegs ihre Gewinnprognose zusammen. Die Airline rechnet für dieses Jahr noch mit einem Ergebnis pro Aktie von 7 bis 11 Dollar statt 12 bis 14 Dollar.

Keystone-SDA

21.04.2026, 23:00

22.04.2026, 07:59

Doch schon im vergangenen Vierteljahr gab die Fluggesellschaft mit gut drei Milliarden Dollar 12,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor für Treibstoff aus. United reduziert als Reaktion die Pläne für den Ausbau der Kapazitäten in diesem Jahr. Die hohen Kerosinpreise gehen auf die wochenlange Blockade der Strasse von Hormus durch den Iran nach US-amerikanischen und israelischen Angriffen zurück. Die Meerenge ist ein zentraler Weg für Erdöl aus der Region.

Mit den Zahlen für das vergangene Quartal übertraf United die Markterwartungen. Der Umsatz von United stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 10,6 Prozent auf gut 14,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang um 80 Prozent auf 699 Millionen Dollar.

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