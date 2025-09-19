Die Genfer Privatbank Pictet verzeichnet eine stärkere Nachfrage von bestehenden und neuen Kunden in ihrem Nordamerika-Geschäft. Bild: sda

Wegen der Zölle von US-Präsident Donald Trump treibt es US-Anleger in sichere Häfen. Mit dem Ruf der Schweiz als einem der stabilsten Länder wird der hiesige Finanzplatz zu einem bevorzugten Ziel für Kapital aus Nordamerika.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Finanzplatz wird zu einem bevorzugten Ziel für Kapital aus Nordamerika.

US-Anleger treibt es wegen der Zölle von US-Präsident Trump in sichere Häfen.

In der Schweiz gibt es jedoch nur wenige Institute, die sich auf amerikanische Kunden spezialisiert haben. Mehr anzeigen

Wegen der Zölle von US-Präsident Donald Trump treibt es US-Anleger in sichere Häfen. Die Genfer Privatbank Pictet verzeichnete bereits im Frühjahr eine stärkere Nachfrage von bestehenden und neuen Kunden in ihrem Nordamerika-Geschäft PNAA (Pictet North America Advisors). «Wir beobachten diesen Trend seit April», sagt eine Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur AWP, ohne jedoch Zahlen zu nennen.

Diese Feststellung macht auch Billy Obregon, Geschäftsführer von Vontobel Swiss Financial Advisers (SFA): «In den letzten Monaten haben wir eine wachsende Nachfrage von unseren amerikanischen Kunden festgestellt, die ihre Anlageportfolien stärker diversifizieren möchten.»

Die Privatbank Vontobel mit Sitz in Zürich. Bild: sda

Neben den Diversifizierungsmöglichkeiten sei es vor allem die «inhärente Stabilität» des Schweizer Finanzplatzes, die sie anziehe, sagt Obregon. «Anstatt auf kurzfristige Marktschwankungen zu reagieren, liegt es im Interesse der Anleger, sich auf die langfristigen Fundamentaldaten und die nachhaltigen Vorteile der Diversifizierung zu konzentrieren.»

Vontobel spürt US-Nachfrage

Gemäss Halbjahresbericht der Vontobel-Gruppe stammten 52 Prozent der Vermögenswerte der Zürcher Bank aus dem Ausland. Per Ende Juni machten verwaltete Vermögen aus Nordamerika über 18,1 Milliarden Franken aus von insgesamt 305,5 Milliarden.

Das ist beinahe so viel wie jene aus Grossbritannien mit 23,6 Milliarden und Deutschland mit 22,7 Milliarden. Um die Expansion zu intensivieren, hat die Zürcher Bank einen Kundenbetreuer für Privatkunden der Region Amerika ernannt, mit Sitz in den Vereinigten Staaten.

«Wir haben ein starkes Interesse seitens amerikanischer Investoren festgestellt (...), das unserer Meinung nach auf absehbare Zeit anhalten dürfte», erklärt ein Sprecher von Vontobel. Das US-Geschäft verzeichne sowohl im Privatkunden- als auch im institutionellen Segment einen erheblichen Zufluss.

In der Schweiz gibt es nur wenige Institute, die sich auf amerikanische Kunden spezialisiert haben. Neben Pictet und Vontobel gehören die UBS und Julius Bär dazu. Die strengen Vorschriften des Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) aus dem Jahr 2014 verpflichten Finanzinstitute, US-Konten zu melden.

Für die Institute bedeutet dies einen hohen Verwaltungsaufwand, verbunden mit den entsprechenden Kosten und rechtlichen Risiken.

Sichere Häfen

Eines ist für die Fachleute klar: Die Politik von Donald Trump treibt Investoren in sichere und bekannte Finanzplätze wie Singapur in Asien, London und Frankfurt in Europa oder auch den Nahen Osten.

Die von AWP befragten Experten sehen insgesamt eine steigende Nachfrage nach Kapitalabflüssen aus den Vereinigten Staaten oder nach einer Ansiedlung ausserhalb des Landes. Auch für den Chefökonomen der Schweizerischen Bankiervereinigung, Martin Hess, trüben die geopolitischen Spannungen die wirtschaftlichen Aussichten.

«In einem solchen Umfeld ist Sicherheit zu einem begehrten Gut geworden», sagt Hess. Der Bankendachverband wies an seinem unlängst durchgeführten Branchentag auf die günstigen Rahmenbedingungen in der Schweiz hin, die jedoch durch die amerikanischen Zusatzabgaben beeinträchtigt werden.