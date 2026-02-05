  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kampf gegen Diversität US-Behörde ermittelt gegen Nike wegen Benachteiligung Weisser

SDA

5.2.2026 - 21:16

Werden weisse Bewerbende bei Nike benachteiligt, weil sich der Sportartikel-Hersteller auf die Fahnen geschrieben hat, die Vielfalt im Unternehmen zu fördern? Das glaubt zumindest eine US-Behörde – und beginnt bereits unter Joe Biden, zu ermitteln.

Keystone-SDA

05.02.2026, 21:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Behörde Equal Employment Opportunity Commission ermittelt gegen Nike wegen der Verdachts der Benachteiligung weisser Bewerberinnen und Bewerber.
  • Die Untersuchung hat bereits im Mai 2024 unter Präsident Joe Biden begonnen.
  • Donald Trump hasst das Konzept von Diversität und Inklusion.
Mehr anzeigen

Eine US-Behörde nimmt den Sportartikelhersteller Nike wegen des Vorwurfs ins Visier, Initiativen für Diversität diskriminierten weisse Mitarbeiter. Die bereits im Mai 2024 begonnene Untersuchung wurde erst jetzt durch Gerichtsunterlagen bekannt. Nike weist die Vorwürfe zurück und wehrt sich vor Gericht gegen eine Auskunftsanordnung der Behörde.

Die Ermittlungen führt die Behörde Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), die sich um Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt kümmern soll. Sie wurde in den 60er Jahren auf Basis des Civil Rights Acts von 1964 gegründet, mit dem getrennte Bereiche für Weisse und Schwarze illegal wurden, zum Beispiel in Restaurants, Hotels und Schwimmbädern.

Trumps Kriege gegen die Diversität

Das Lager von US-Präsident Donald Trump in der Republikanischen Partei hat Diversitätsprogrammen zugunsten von Minderheiten den Krieg erklärt – mit dem Argument, sie kämen einer Diskriminierung anderer Bevölkerungsgruppen gleich.

The State Department has ordered U.S. missions worldwide to review all aid programs to ensure they meet stringent new rules that prohibit funding of groups working on family planning, diversity or what the Trump administration calls “gender ideology". Th... TAT: [Foreign Policy | Attacking Science]

[image or embed]

— Trump Action Tracker (@trumpactiontracker.bsky.social) 3. Februar 2026 um 10:47

Die Untersuchung gegen Nike begann schon vor der zweiten Amtszeit von Donald Trump, die seit Januar 2025 läuft. Noch unter seinem Vorgänger Joe Biden preschte die republikanische EEOC-Kommissarin Andrea Lucas mit Vorwürfen gegen Nike vor.

Sie prangerte dabei als mögliche Diskriminierung Weisser unter anderem Coaching-Programme für Mitarbeiter aus unterrepräsentierten Gruppen und Quotenziele für den Anteil von Minderheiten an der Belegschaft an.

Minderheiten-Anteil soll auf 35 Prozent steigen

Sie gab an, qualifizierte Weisse seien bei Anstellung und Beförderung übergangen worden – und forderte bei Nike ausführliche Informationen an. Nach Trumps Amtsantritt bekamen Vertreter der Republikaner die Mehrheit in der dreiköpfigen Kommission, und Lucas wurde die Vorsitzende.

Corporate diversity efforts at Nike bring investigated by DoJ as in potential violation of Title VII for “anti-white bias.” War is peace. Up is down. Pleasure is pain. www.nytimes.com/2026/02/04/b...

[image or embed]

— Veena Dubal (@veenadubal.bsky.social) 5. Februar 2026 um 00:52

Nachdem Nike aus Sicht der EEOC nicht ausreichend detaillierte Antworten auf die Anfragen gegeben hatte, folgte im vergangenen Herbst eine Auskunftsanordnung. Nike wehrt sich dagegen. Vor Gericht geht es zurzeit lediglich darum, ob die Aufforderung rechtens war.

Für Nike ist der Einsatz gegen die Diskriminierung von Minderheiten seit Jahren ein wichtiges Thema. In den USA sind viele Spitzenathleten, die zu den zentralen Werbeträgern des Konzerns gehören, Schwarze. Nike setzte sich unter anderem das Ziel, den Anteil von Minderheiten an der US-Belegschaft auf 35 Prozent zu erhöhen.

Meistgelesen

Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»
So knapp entging Michelle Gisin einer Querschnittlähmung
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
Lukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»
Musk stellt Putins Armee das Internet ab – das findet diese gar nicht lustig

Videos aus dem Ressort

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

29.01.2026

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22) «This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place» Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage – und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde. Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien. Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union. Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.

23.01.2026

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.

20.01.2026

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nahrungsmittel. Giftige Babymilch: Danone ruft auch in der Schweiz Produkte zurück

NahrungsmittelGiftige Babymilch: Danone ruft auch in der Schweiz Produkte zurück

Rohstoffe. Glencore und Rio Tinto können sich nicht auf Fusion einigen

RohstoffeGlencore und Rio Tinto können sich nicht auf Fusion einigen

Geldpolitik. EZB hält Leitzinsen konstant

GeldpolitikEZB hält Leitzinsen konstant