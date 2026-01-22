  1. Privatkunden
Buh-Rufe und Abbruch vor dem Dessert Exklusives WEF-Abendessen mit US-Handelsminister läuft aus dem Ruder

ai-scrape

22.1.2026 - 09:38

«Was gut für Amerika ist, ist gut für die Welt», sagt Howard Lutnick. Das Podium ist davon nicht beeindruckt.
YouTube/Yahoo Finance

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos führte eine Rede des US-Handelsministers Howard Lutnick zu einem Eklat, der EZB-Präsidentin Christine Lagarde zum Verlassen eines Abendessens veranlasste.

Philipp Dahm

22.01.2026, 09:38

22.01.2026, 09:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Handelsminister Howard Lutnick hat beim WEF in Davos bei einer Podiumsdiskussion für schiefe Blicke gesorgt.
  • Lutnick propagierte das Ende des «Globalismus» und warb für eine nationalistischere Wirtschaftspolitik.
  • Seine Aussage, Europa solle mehr auf Kohle denn auf erneuerbare Energien setzen, sorgte für Buh-Rufe des Ex-US-Vizepräsidenten.
  • Ein anschliessendes Dinner verliess EZB-Chefin Christine Lagarde offenbar aus Ärger über Lutnick vorzeitig.
Mehr anzeigen

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos kam es zu einem bemerkenswerten Zwischenfall, als der US-Handelsminister Howard Lutnick mit seinen Äusserungen für Unruhe sorgte, berichtet die «Financial Times».

Während einer Veranstaltung, die von BlackRock-Chef Larry Fink für hochrangige Mitglieder und Staatsoberhäupter organisiert wurde, verliess die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, das Abendessen.

Der Grund war eine europakritische Rede von Lutnick, die zu Zwischenrufen führte und schliesslich zum Abbruch der Veranstaltung vor dem Dessert. Laut der Nachrichtenagentur «Reuters» verliess Lagarde den Raum, als Lutnick Europa scharf kritisierte.

«Kann ich auf Grönland zurückommen?» «Nein!»

Seine Aussagen, die Welt solle sich mehr auf Kohle als auf erneuerbare Energien konzentrieren, stiessen auf Widerstand. Die Atmosphäre wurde von Anwesenden als angespannt und laut beschrieben. Besonders bemerkenswert war der Zwischenruf des ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore, der Lutnicks Rede unterbrach.

Lutnick at Davos: "Why are you going to do solar and wind? Why would Europe agree to be net zero in 2030 when they don't make a battery? They don't make a battery! So if they go 2030, they are deciding to be subservient to China." (Get a load of the looks on the other panelists' faces)

[image or embed]

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 20. Januar 2026 um 16:30

Das US-Handelsministerium kommentierte den Vorfall mit der Aussage, dass nur Al Gore gebuht habe. Die Europäische Zentralbank lehnte eine Stellungnahme ab, während das US-Handelsministerium und das Weltwirtschaftsforum nicht sofort auf Anfragen reagierten.

Chancellor Rachel Reeves speaking with US Secretary of Commerce Howard Lutnick at Davos So far out of her league 🤦‍♂️

[image or embed]

— Farrukh (@implausibleblog.bsky.social) 20. Januar 2026 um 21:55

Der Vorfall zeigt die Spannungen, die durch unterschiedliche Ansichten über Energiepolitik und internationale Beziehungen entstehen können. In einem weiteren Kontext betonte US-Präsident Donald Trump bei dem Treffen in Davos die Bedeutung der USA für die Sicherheit Grönlands, was bei europäischen Staats- und Regierungschefs auf Widerstand stiess.

Diese Äusserungen unterstreichen die kontroversen Positionen der USA in internationalen Angelegenheiten und die Herausforderungen, die sich daraus für die transatlantischen Beziehungen ergeben.

Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.

Washington, 12.01.2026: Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank eskaliert. Jerome Powell weist strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve zurück. Powell soll im Zusammenhang mit der mehrjährigen Sanierung von Gebäuden der Zentralbank in Washington vor dem Senat Falschaussagen gemacht haben, so der Vorwurf. Der Fed-Chef sieht darin allerdings nur einen Vorwand: O-Ton Jerome Powell, Chef der US-Notenbank «Es geht darum, ob die Fed die Zinssätze weiterhin auf Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Gegebenheiten festlegen kann – oder ob die Geldpolitik stattdessen von politischem Druck oder Einschüchterung bestimmt wird.» Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren wirft Trump eine «korrupte Übernahme» der Zentralbank vor. Warum Trumps Justizministerium ausgerechnet jetzt gegen Powell vorgeht, ist unklar. Dessen Amtszeit endet ohnehin im Mai. Trump will noch im Januar seinen Wunschkandidaten für die Nachfolge auf dem Chefposten der Federal Reserve bekanntgeben.

STORY: Das Münchener Ifo-Institut hat seine Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft herabgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt werde im kommenden Jahr um 0,8 Prozent und 2027 um 1,1 Prozent wachsen, sagten die Münchner Forscher am Donnerstag voraus. Im September waren sie noch von 1,3 und 1,6 Prozent ausgegangen.  Die deutsche Wirtschaft passe sich dem Strukturwandel nur langsam und kostspielig an, hiess es zur Begründung. Zusätzlich würden Unternehmen und Neugründungen durch bürokratische Hürden und eine veraltete Infrastruktur behindert. Auch die US-Handelspolitik belastet die deutsche Exportwirtschaft demnach weiter spürbar. Die geplanten staatlichen Investitionen aus den Sondervermögen Infrastruktur und Verteidigung sowie weitere Entlastungen für Unternehmen und Verbraucher wirken dem Ifo-Institut zufolge nur verzögert. Ifo-Präsident Clemens Fuest fordert von der Bundesregierung nun einen «Frühling der Reformen». O-Ton Clemens Fuest, Ifo-Präsident: «Ja, der Herbst der Reform hat leider in die falsche Richtung gesteuert. Was gemeint war, das waren ja Reformen, die das Wachstum stärken. Was wir bekommen haben, das sind überwiegend Reformen, die das Wachstum schwächen, zum Beispiel die Rentenreform, die einfach nur bedeutet, dass wir künftig höhere Steuern werden zahlen müssen. Das ist nicht der richtige Weg. Also, wir brauchen jetzt einen Frühling der Reformen, die in die richtige Richtung steuern.» Ansetzen sollte die Regierung bei Arbeitsmarkt, Investitionen und Bildung, so Fuest. Überflüssige Regulierung und Berichtspflichten müssten abgebaut werden. Helfen könne auch ein flexibleres Arbeitsmarktrecht. Für hochqualifizierte Arbeitskräfte sei ein weniger rigider Kündigungsschutz notwendig, damit neue Unternehmen auch mal Dinge ausprobieren und Leute einstellen könnten. 

