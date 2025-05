Das Skigebiet Andermatt-Sedrun kommt in amerikanische Hände

Das Skigebiet Andermatt-Sedrun des ägyptischen Investors Samih Sawiris kommt in amerikanische Hände. Vail Resorts investiert fast 150 Millionen Franken in die Destination. Der US-Skiriese erhält im Gegenzug eine Mehrheit von 55 Prozent an der Betreibergesellschaft Andermatt Swiss Alps (ASA). Diese bliebt noch mit 40 Prozent am Skigebiet beteiligt. Durch die Partnerschaft soll Andermatt-Sedrun zu einer Top-Destination in den Alpen aufsteigen und zu Destinationen wie Zermatt oder St. Moritz aufschliessen.

28.03.2022