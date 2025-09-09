  1. Privatkunden
Trumps Zollhammer wirkt Diese zwei Szenarien drohen der Schweiz, wenn die Pharmaindustrie abwandert

SDA

9.9.2025 - 10:16

Hält nach wie vor an den hohen Zöllen auf Schweizer Exporte in die USA fest: Donald Trump.
Hält nach wie vor an den hohen Zöllen auf Schweizer Exporte in die USA fest: Donald Trump.
Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Eine neue UBS-Analyse zeigt, dass die hohen US-Zölle das BIP-Wachstum spürbar bremsen könnten. Die Entwicklung dürfte sich verschärfen, wenn die Pharmaindustrie abwandert.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

09.09.2025, 10:16

09.09.2025, 10:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Zölle und ein schwächerer Dollar könnten das Schweizer BIP-Wachstum laut UBS-Studie über vier Quartale um bis zu 0,4 Prozentpunkte dämpfen.
  • Besonders betroffen ist die Exportwirtschaft, da Schweizer Produkte in den USA durch Zölle und Wechselkursverluste rund 50 % teurer werden.
  • Die UBS sieht trotz der Belastungen keine Rezession, warnt aber vor langfristigen Einbussen.
Mehr anzeigen

Der Zollhammer von US-Präsident Donald Trump trifft auch die Schweizer Wirtschaft hart. Wenn die Zölle auf dem aktuellen Niveau verweilen, könnte das Schweizer BIP-Wachstum laut einer UBS-Studie spürbar tiefer ausfallen als bisher angenommen.

Sollte der heute geltende Zollsatz von 39 Prozent in Kraft bleiben, könnte das Wachstum des Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP) über die nächsten vier Quartale um bis zu 0,4 Prozentpunkte tiefer liegen als prognostiziert, schrieb die UBS in ihrem Wirtschaftsausblick, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Denn insgesamt würden die Schweizer Exporte in die USA um 50 Prozent teurer, weil neben dem Zollaufschlag von 39 Prozent noch die Abwertung des US-Dollars um 10 Prozent dazukomme.

Leichtes BIP-Wachstum prognostiziert

Für das Jahr 2025 gehen die Experten nach wie vor von einem um Sportevents bereinigten BIP-Wachstum von 1,3 Prozent aus. Auf unbereinigter Basis bleibt die Prognose bei +0,9 Prozent.

Für das Jahr 2026 gehen die UBS-Auguren auf bereinigter Basis noch von einem BIP-Wachstum von 0,9 Prozent aus. Unbereinigt wird ein Zuwachs in Höhe von 1,3 Prozent erwartet. Diese Prognose hatten die Ökonomen der Grossbank Ende August jeweils um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert.

Wohl keine Rezession

Die Auswirkungen des Zollschocks seien aber nicht so gross, dass sie die Schweizer Wirtschaft in eine Rezession drücken würden, hiess es.

In dieser Schätzung seien aber noch keine allfälligen Verschiebungen in der Pharmaherstellung enthalten, schrieb die UBS weiter. Die Schweizer Pharmaindustrie dürfte wegen der Zolldrohungen mittelfristig ihre Produktion für den US-Markt in die Vereinigten Staaten verlegen.

Wie wirkt sich Pharma-Entwicklung aus?

Die UBS-Ökonomen haben zwei Szenarien ausgearbeitet. Wenn die Pharmafirmen die ganze Produktion für den US-Markt aus der Schweiz in die USA verlagern würde, würde das Exportvolumen der Pharmaindustrie um 30 Prozent sinken. Das würde über fünf Jahre betrachtet rund einen Viertel des Wachstums der Schweizer Wirtschaft kosten, erklärten die UBS-Ökonomen.

Im zweiten Szenario kann der Rest der Welt die wegfallende Pharmanachfrage der USA niveaumässig kompensieren. Damit würden die Pharmaexporte aus der Schweiz um 17 Prozent fallen. Dann würde die Schweizer Wirtschaft rund 15 Prozent des Wachstums in den nächsten fünf Jahren verlieren.

Video zum Thema

#07: Trump – das ist nicht neutral: So lustig ist das neue Kriegsministerium

#07: Trump – das ist nicht neutral: So lustig ist das neue Kriegsministerium

Er will «eine Botschaft des Sieges» senden: Der US-Präsident macht aus dem Verteidigungs– ein Kriegsministerium. Washington will damit einen «Krieger-Ethos» etablieren. Donald Trump erinnert dabei an Charlie Sheen.

08.09.2025

