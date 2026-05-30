USA brennen sich durch ihre Öl-Reserven – Amerika muss sich auf steigende Preise vorbereiten

Angriffe und Sanktionen treiben Ölpreise nach oben New York/London, 28.05.2026: Ölpreise ziehen deutlich an – Am Markt wird auf die neuen Angriffe in der Golfregion und eine weitere Sanktionsrunde der USA gegen den Iran verwiesen. Der Preis für ein Barrel der globalen Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli steigt um mehr als 3,5 Prozent – auf 97,67 US-Dollar. Damit bleibt die Notierung aber weiter unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar. Am Mittwoch war der Brent-Preis zeitweise noch um mehr als fünf Prozent gefallen. Die faktische Blockade der Strasse von Hormus belastet die Weltwirtschaft massiv – und ist für den Iran das Druckmittel schlechthin in den Verhandlungen. Trotz der jüngsten Preisreaktion steuert Rohöl weiter auf den zweiten Wochenverlust in Folge zu. Invalid date

In den USA ist Benzin nicht mal halb so teuer wie hier, doch die Distanzen sind grösser – und weil Uncle Sam die nationale Ölreserve anzapft, drohen womöglich bald deutlich höhere Preise. Auch die Inflation ist höher als angestrebt – und es gibt strukturelle Probleme. Das kostet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein hoher Exxon-Mobil-Mitarbeiter warnt, dass die USA ihre strategischen Ölreserven schnell aufbrauchen.

Wenn der Tiefpunkt erreicht ist, könnte der Preis für ein Barrel der Ölsorte Brent auf 150 bis 160 Dollar steigen.

Die hohen Energiepreise steigern neben den hohen Kosten für Lebensmittel die Inflation.

Verbraucher leiden bei Lebensmitteln auch unter den Ausgaben, weil wenige Firmen den Markt unter sich aufteilen. Mehr anzeigen

Am 11. März kündigten die USA an, wegen des Iran-Kriegs die strategischen Ölreserven des Landes anzuzapfen. 172 Millionen Barrel wurden freigegeben, die an vier Standorten im Süden der USA mit insgesamt 60 Salzkavernen eingelagert sind.

Doch diese Reserven sind begrenzt, warnt der Senior-Vizepräsident des Energie-Konzerns Exxon Mobil am 28. Mai in New York. «Wir nähern uns einem noch nie dagewesenen Bestandsniveau», zitiert CNBC Neil Chapman. «Ich meine wirklich, wirklich niedrige Werte.»

«Man kann darüber diskutieren, ob es in zwei oder drei Wochen ganz tiefes Niveau erreicht. Sobald dieser Punkt kommt, werden die Preise in die Höhe schiessen», beschwört der Amerikaner.

150 bis 160 Dollar pro Barrel Öl?

Der Preis für Öl der Sorte Brent könnte dann auf 150 bis 160 Dollar pro Barrel steigen, warnt Chapman. «Wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht hat, wird er durch die Zerstörung der Nachfrage wieder ins Gleichgewicht gebracht», prophezeit er.

Zuletzt war die Reserve 2022 beim Ausbruch des Ukraine-Krieges angezapft worden – zuvor 2005 bei Hurricane Kathrina und 1991 beim Zweiten Golfkrieg.

Das sind äusserst schlechte Nachrichten für die Amerikanerinnen und Amerikaner, die bereits jetzt stöhnen, dass das Benzin vielerorts mehr als 4 Dollar pro Gallone kostet – das sind notabene 82 Rappen pro Liter. Neben Pendlerinnen und Pendler müssen darüber hinaus auch die Produzenten tiefer in die Tasche greifen, die höhere Betriebskosten etwa beim Transport haben.

US inflation increased at its fastest pace in three years in April, driven by higher energy prices amid the war with Iran, and cementing economists' views that the Fed could hold interest rates unchanged well into next year https://t.co/6Oo0qps4WY pic.twitter.com/uGwJYMd6rY — Reuters (@Reuters) May 28, 2026

Weitere Mehrausgaben kämen zur Unzeit: «Die Preise in den USA steigen so schnell wie seit Jahren nicht mehr», titelt die «New York Times». Die Preise für Ernährung und Energie seien so hoch wie schon seit Jahren nicht mehr.

Warum Roastbeef 20 Prozent teurer ist als im Vorjahr

Kevin M. Warsh und seine Zentralbank würden vielleicht nicht um eine Zinserhöhung herumkommen, um die Inflation zu senken, heisst es weiter. Damit würde sich der frisch ernannte Chef der Federal Reserve allerdings den Zorn von Donald Trump zuziehen, der den Leitzins sinken sehen will.

Doch selbst wenn der Iran-Krieg endet, die Energie-Exporte wieder fliessen und die Zinspolitik aufgeht, werden die Preise für Konsument*innen in den USA nicht unbedingt sinken. Das alles reicht auch nicht, um zu erklären, warum Roastbeef 20 Prozent teurer ist als im Vorjahr.

From the USDA, last month, all food costs are up 3.6% year over year. Whoever cherry picked these numbers, are a drop in the bucket when compared to the rise in prices for other foods. Groceries are not “affordable.” We aren’t stupid, we see how our grocery bills have risen. pic.twitter.com/v6FnTq0Ipx — 5280Curieux (@DenverKVS) May 27, 2026

Das liegt auch daran, dass mehr als 45 Prozent der amerikanischen Rinder in nur 11 Schlachtereien landen, schreibt die «New York Times». Beim Grosshandel beherrschen die vier grössten Firmen 80 bis 85 Prozent des Marktes, heisst es weiter.

Konsolidierter Lebensmittel treibt Preise

Und die Fleischwirtschaft ist keine Ausnahme: «Das gesamte Lebensmittelsystem der USA ist bemerkenswert konsolidiert, ausbeuterisch und anfällig», bemerkt die US-Zeitung.

Zwei Firmen würden die Hälfte aller frischen Brote verkaufen. Zwei Drittel des Marktes für Babynahrung sei in den Händen von zwei Unternehmen. Und wieder zwei Marken seien für 60 Prozent der Rüebli-Verkäufe zuständig.

The backlash over the spike from gas prices was severe and I suspect that the rise of food prices may be worse. Ricky Volpe, an agribusiness professor is estimating the increases to hit 4-4.5%!



The USDA has already projected a 3.2% increase in food prices. pic.twitter.com/p76tGdsIld — Tahra Hoops (@TahraHoops) May 27, 2026

Die grossen Firmen hätten von 30 Prozent höheren Preisen zwischen 2019 und 2025 profitiert und diese auch nicht gesenkt, als äussere Faktoren wie die Pandemie und die Lieferkettenunterbrüche weggefallen sind. Die fehlende Diversität und Konkurrenz sei ein grosser Nachteil für die US-Kunden, weiss die US-Zeitung.