Im Jahr 2025 wurden zwar weniger Velos gestohlen, als im Jahr davor, die Summe an Versicherungsgeldern ist jedoch auf ein Rekordwert gestiegen. sda

21 Millionen Franken zahlte die Axa-Versicherung im vergangenen Jahr für gestohlene Velos. Obwohl die Zahl der Diebstähle gesunken ist, erreicht der Schaden pro Fall einen Rekordwert. Grund sind immer teurere Fahrräder, vor allem E-Bikes.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2025 meldeten AXA-Versicherte in der Schweiz rund 9000 Velodiebstähle, etwa zehn Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Die Kosten pro Fall stiegen jedoch 2025 auf einen Rekord von durchschnittlich 2350 Franken.

Hauptgründe für die steigenden Schäden sind immer teurere Velos und der wachsende Anteil an E-Bikes, deren Diebstahl Versicherungen im Schnitt etwa 3000 Franken kostet.

Besonders häufig werden Velos in Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn gestohlen. Mehr anzeigen

Der Frühling macht Lust, wieder öfter aufs Velo zu steigen – das kommt Versicherungen allerdings immer teurer. Denn wo Velos sind, sind auch Velodiebe. Neu veröffentlichte Zahlen der AXA-Versicherung zeigen, dass zwar in der Schweiz zuletzt weniger Fahrräder und E-Bikes gestohlen wurden, doch für Versicherungen wird jeder einzelne Fall teurer.

Insgesamt 9000 Velodiebstähle meldeten Versicherte der AXA im Jahr 2025. Das sind rund zehn Prozent weniger Fälle als im Jahr zuvor. Mit durchschnittlich 2350 Franken pro Fall wurde allerdings ein neuer Rekordwert erreicht – fast doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren. Die grösste Schadenversicherung der Schweiz zahlte für die 9000 gestohlenen Velos insgesamt 21 Millionen Franken.

Der Grund liegt laut AXA-Experten auf der Hand: «Fahrräder werden immer teurer und der Anteil an E-Bikes hat zugenommen – eine lukrative Beute für Diebinnen und Diebe», wird Stefan Müller, Leiter Schaden Sachversicherungen bei der AXA, in der Studie zitiert.

Besonders ins Gewicht fallen die elektrischen Modelle: Ein gestohlenes E-Bike kostet die Versicherung im Schnitt rund 3000 Franken.

Im Jahr 2025 wurden weniger Velos gestohlen als im Vorjahr, doch der Schaden pro Diebstahl wurde grösser. AXA

Basel bleibt Velodiebstahl-Hochburg

Im Jahr 2024 wurden mehr Velos geklaut, als im Jahr 2025. Trotz rückläufiger Zahlen blieb die Gefahr für Velofahrerinnen und Velofahrer hoch, dass ihr Gefährt geklaut wird: Schweizweit war jeder 91. versicherte Haushalt im letzten Jahr von einem Velodiebstahl betroffen.

Besonders viel geklaut wurde in der Nordwestschweiz. Basel-Stadt bleibt die unangefochtene Hochburg der Velodiebe: Dort musste jeder 27. Haushalt melden, dass ein Velo gestohlen wurde. Ebenfalls stark betroffen sind Basel-Land (jeder 41. Haushalt) und Solothurn (jeder 57. Haushalt).

Andere Regionen verzeichnen dagegen deutlich niedrigere Zahlen. Im Tessin trifft es nur jeden 535. Haushalt – das Risiko ist dort 20-mal kleiner als in Basel-Stadt. Auch Nidwalden (jeder 248. Haushalt) und das Wallis (jeder 225. Haushalt) zählen diesbezüglich zu den sichereren Kantonen.

Im Kanton Genf zeigt sich eine positive Entwicklung: Die Diebstahlquote sank deutlich von jedem 46. auf jeden 67. Haushalt.

Warum manche Regionen stärker betroffen sind

Die Unterschiede zwischen den Kantonen können laut AXA mehrere Gründe haben. «Ein Treiber für die regionalen Unterschiede könnte die Grenznähe sein, da es dort vermehrt organisierte Banden gibt, die Fahrräder ins Ausland schaffen», so Müller.

Zudem spielt es eine Rolle, ob es sich um eine klassische Velostadt handelt: Wo besonders viele Fahrräder unterwegs sind, ist auch das Angebot für Diebe grösser.

Die Kantone Basel-Stadt, Basel -Landschaft und Solothurn sind am meisten von Velodiebstählen betroffen. AXA

Das zeigt sich auch im Stadt-Land-Vergleich: Acht der zehn grössten Schweizer Städte liegen über dem nationalen Durchschnitt. Nur Lugano und St. Gallen weisen unterdurchschnittliche Werte auf.

So schützt man sein Velo

Ganz verhindern lässt sich ein Diebstahl zwar nie – doch mit einigen Massnahmen sinkt das Risiko deutlich. «Wenn möglich, sollte ein Velo an einem abschliessbaren oder überwachten Ort parkiert werden», rät Stefan Müller. Zusätzlich empfiehlt er, den Rahmen mit einem hochwertigen Schloss an einer fest verankerten Stelle anzuschliessen, damit das Fahrrad nicht einfach weggetragen werden kann.

Kommt es dennoch zum Diebstahl, sollte dieser so schnell wie möglich bei der Polizei gemeldet werden. Wichtig sind dabei Angaben wie Marke, genaue Modellbezeichnung und Rahmennummer – sie erhöhen die Chance, dass das Velo wieder gefunden wird.

Auch eine Registrierung oder Velovignette kann helfen. Denn neben professionellen Banden gibt es viele Gelegenheitsdiebstähle, bei denen ein Fahrrad nur für eine kurze Strecke benutzt und danach wieder abgestellt wird. «Die Chance, das Bike oder E-Bike wiederzusehen, besteht also», so Müller.

Übrigens: Versichert sind gestohlene Fahrräder grundsätzlich über die Hausratversicherung. Wird das Velo jedoch unterwegs gestohlen, braucht es zusätzlich die Deckung «einfacher Diebstahl auswärts».

Was passiert mit dem Velo nach dem Diebstahl?

Ist das Velo einmal geklaut, kann es sogar im Ausland landen. blue News fragt bei der Kantonspolizei Zürich nach. Was passiert mit einem Velo, wenn es geklaut worden ist? Kenneth Jones, Mediensprecher der Kapo Zürich, sagt: «Zum Vorgehen der Täterschaft machen wir aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Es ist jedoch bekannt, dass sowohl Einzeltäter als auch Tätergruppierungen in solche Diebstähle involviert sind.» Die entwendeten Velos würden teilweise für den Eigengebrauch genutzt oder weiterverkauft. «In gewissen Fällen werden sie auch ins Ausland verbracht», bestätigt Jones.

Aktuelle Zahlen zu Diebstählen kann die Kapo zurzeit nicht nennen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 werde erst Ende März publiziert.