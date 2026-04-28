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Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren Austritt aus dem Öl-Kartell Opec sowie der Opec+ angekündigt. Der Schritt werde am 1. Mai erfolgen, berichteten staatliche Medien am Dienstag.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Vereinigten Arabischen Emirate verlassen per 1. Mai 2026 die Opec und Opec+.

Ziel ist mehr Flexibilität bei der Ölproduktion und eine strategische Neuausrichtung.

Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer Spannungen und steigender Energienachfrage. Mehr anzeigen

Die Vereinigten Arabischen Emirate vollziehen einen bedeutenden Schritt in ihrer Energiepolitik. Wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM berichtet, wird das Land per 1. Mai 2026 aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) sowie aus der erweiterten Opec+-Allianz austreten.

Die Entscheidung sei Teil einer langfristigen strategischen Neuausrichtung, heisst es. Ziel ist es, die eigene Produktionspolitik flexibler zu gestalten und stärker auf die Dynamiken des globalen Energiemarkts reagieren zu können. Insbesondere angesichts wachsender geopolitischer Unsicherheiten – etwa rund um den Persischen Golf und die Strasse von Hormus – gewinnt diese Flexibilität an Bedeutung.

Die Emirate betonen zugleich, dass sie weiterhin ein verlässlicher Akteur auf dem Energiemarkt bleiben wollen. Auch nach dem Austritt soll die Ölproduktion «schrittweise und umsichtig» gesteigert werden – abhängig von Nachfrage und Marktbedingungen. Die Stabilität der globalen Versorgung bleibe ein zentrales Ziel.

Der Schritt erfolgt nach jahrzehntelanger Mitgliedschaft. Bereits 1967 trat Abu Dhabi der Opec bei, nach der Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate 1971 wurde die Mitgliedschaft fortgeführt. Über mehr als fünf Jahrzehnte spielte das Land eine aktive Rolle bei der Stabilisierung des Ölmarkts.

Hinter der Entscheidung steht auch der Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten. Die Emirate haben in den vergangenen Jahren massiv in die Energieinfrastruktur investiert und wollen ihre Position als kosteneffizienter Produzent mit vergleichsweise niedriger CO₂-Intensität stärken. Gleichzeitig setzt das Land verstärkt auf Diversifikation und investiert auch in erneuerbare Energien.

Trotz des Austritts betonen die Behörden, dass die Zusammenarbeit mit anderen Produzenten und Konsumenten fortgesetzt werden soll. Die Abkehr von Opec und Opec+ sei kein Bruch mit dem Prinzip der Kooperation, sondern eine Anpassung an neue Marktrealitäten.