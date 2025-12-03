  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stadler Rail geht leer aus Vergabe von SBB-Auftrag an deutschen Konzern findet wenig Unterstützung bei Schweizern

SDA

3.12.2025 - 06:25

Die SBB ersetzt die Doppelstockzüge der ersten Generation der Zürcher S-Bahn: Sie den Auftrag für 116 neue Fahrzeuge an den deutschen Hersteller Siemens Mobility vergeben.
Die SBB ersetzt die Doppelstockzüge der ersten Generation der Zürcher S-Bahn: Sie den Auftrag für 116 neue Fahrzeuge an den deutschen Hersteller Siemens Mobility vergeben.
Bild: Keystone/SBB/Siemens Mobility AG

Ein Grossauftrag der SBB geht nach Deutschland: Siemens liefert 116 neue Doppelstockzüge. Der Mitbewerber Stadler Rail kommt dieses Mal nicht zum Zug. Das findet in der Schweizer Bevölkerung wenig Unterstützung, wie eine neue Umfrage zeigt. 

Keystone-SDA

03.12.2025, 06:25

03.12.2025, 06:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die SBB haben bei Siemens Mobility 116 neue Doppelstockzüge im Wert von rund zwei Milliarden Franken bestellt.
  • Eine neue Befragung ergibt: Der SBB-Grossauftrag an Siemens findet in der Bevölkerung wenig Unterstützung.
  • Stadler Rail hat am vergangenen Freitag (28.11.2025) Rekurs gegen die Vergabe des Auftrags an Siemens eingelegt.
  • Die neuen Züge ersetzen ab den 2030er Jahren ältere Modelle und bieten mit 150 Metern Länge über 500 Sitzplätze pro Einheit.
Mehr anzeigen

Der SBB-Auftrag an den deutschen Konzern Siemens findet in der Bevölkerung wenig Unterstützung. In einer Befragung gaben 65 Prozent von rund 11'000 Schweizer*innen an, die Vergabe des milliardenschweren Auftrags an Siemens «nicht» oder «eher nicht» zu unterstützen. Nur 28 Prozent der Befragten sagten auf die Frage, ob sie die Vergabe des Auftrags an Siemens unterstützen, «Ja» oder «eher Ja», wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» hervorgeht. Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 27. bis 30. November in Zusammenarbeit mit dem Institut Leewas durchgeführt.

Die SBB hatten am 7. November die Bestellung für 116 Doppelstockzüge für die Zürcher S-Bahn und die Westschweiz an Siemens vergeben. Der Auftrag hat ein Volumen von 2,1 Milliarden Franken. Hinzu kommt eine Option auf 84 weitere Züge, womit der Rahmenvertrag 200 Doppelstöcker im hochgerechneten Wert von 3,6 Milliarden Franken umfasst.

Stadler Rail lässt diese Niederlage nicht auf sich sitzen. Der Ostschweizer Konzern hat beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen Rekurs gegen die Vergabe des Riesenauftrags an den deutschen Konkurrenten eingelegt.

SBB-Chef Vincent Ducrot (r.) und Reto Liechti, Leiter Produktion Personenverkehr SBB, informieren am 7. November 2025 in Bern über die Vergabe der Produktion der Doppelstockzüge für die Zürcher S-Bahn und die Westschweiz an Siemens Mobility.
SBB-Chef Vincent Ducrot (r.) und Reto Liechti, Leiter Produktion Personenverkehr SBB, informieren am 7. November 2025 in Bern über die Vergabe der Produktion der Doppelstockzüge für die Zürcher S-Bahn und die Westschweiz an Siemens Mobility.
Bild: Keystone/Alessandro della Valle

Stadler fordert «unabhängige Prüfung»

Man könne die Bewertung der SBB auch nach vertiefter Analyse der Unterlagen nicht nachvollziehen, schrieb der Zughersteller am vergangenen Freitag in einem Communiqué. Eine unabhängige Überprüfung der Vergabe sei angebracht.

Die SBB wiesen die Vorwürfe allerdings zurück: Siemens habe mit grossem Vorsprung gewonnen. Siemens erklärte in einer Stellungnahme, den Rekurs von Stadler zur Kenntnis genommen zu haben.

Wie lange die Beschaffung der 116 Doppelstockzüge durch die Beschwerde verzögert werde, könne zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden, hiess es von der SBB. Eigentlich sollten die neuen Züge ab 2031 fahren.

SBB prüfen Züge für mehrere Millionen Franken auf Asbest

SBB prüfen Züge für mehrere Millionen Franken auf Asbest

Die SBB lassen über 400 Züge auf Asbest und andere Schadstoffe untersuchen. Für die Analysen und allfällige Sanierungen hat die Bahn in den kommenden Jahren fast 5 Millionen Franken vorgesehen.

07.11.2025

Meistgelesen

Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte
Armeechef Süssli warnt eindringlich vor Putin und wird unbequem
Umfrage: Grosse Mehrheit gegen Schweizer Zoll-Deal mit Trump +++ Trump beschimpft Menschen aus Somalia als Müll
FIS bestraft Mikaela Shiffrin nach Sieg im Heimrennen
Autofahrer fuhr betrunken mit 120 km/h durch Dorf und tötete 25-Jährigen

Mehr zum Thema

Milliardenauftrag. Siemens liefert 116 Doppelstock-Züge an die SBB – Stadler geht leer aus

MilliardenauftragSiemens liefert 116 Doppelstock-Züge an die SBB – Stadler geht leer aus

Vergabe an Siemens. Stadler legt Rekurs gegen SBB-Riesenauftrag ein

Vergabe an SiemensStadler legt Rekurs gegen SBB-Riesenauftrag ein

Nach SBB-Niederlage gegen Siemens. Stadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land

Nach SBB-Niederlage gegen SiemensStadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land