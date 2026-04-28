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Rekordwerte bei Vermögen Schweizer Haushalte besitzen über 5000 Milliarden Franken

SDA

28.4.2026 - 14:32

Schweizer Haushalte besitzen über 5 Billionen Franken. 
Schweizer Haushalte besitzen über 5 Billionen Franken. 
sda

Die privaten Haushalte in der Schweiz sind reicher denn je: Ihr Gesamtvermögen hat erstmals die Marke von 5 Billionen Franken überschritten. Treiber des Anstiegs sind vor allem Immobilien und steigende Börsenkurse.

Keystone-SDA

28.04.2026, 14:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Vermögen der Schweizer Haushalte ist 2025 auf über 5 Billionen Franken gestiegen.
  • Haupttreiber sind steigende Immobilienpreise und Gewinne an den Finanzmärkten.
  • Gleichzeitig wachsen auch die Schulden, insbesondere bei Hypotheken.
Mehr anzeigen

Die Vermögen der privaten Haushalte in der Schweiz sind 2025 weiter gestiegen und haben insgesamt die 5-Billionen-Grenze geknackt. Getragen wurde der Anstieg unter anderem von einem höheren Immobilienvermögen.

Das Reinvermögen der Privathaushalte stieg um 226 Milliarden oder 4,6 Prozent auf insgesamt 5132 Milliarden Franken per Ende 2025, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Dienstag mitteilte. Auch die finanziellen Forderungen legten um 119 auf 3278 Milliarden Franken zu.

Dabei erhöhten die privaten Haushalte ihre Ansprüche aus der beruflichen Altersvorsorge, investierten in kollektive Kapitalanlagen und stockten ihre Einlagen auf. Zudem profitierten die privaten Haushalte von Kapitalgewinnen dank gestiegener Börsenkurse.

Das Immobilienvermögen erhöhte sich dank steigender Preise auf 2924 Milliarden Franken, damit lag das Plus bei 5,0 Prozent. Der Marktwert der Immobilien entsprach fast der Hälfte des Gesamtvermögens der privaten Haushalte. Gleichzeitig wuchsen die Verpflichtungen der Haushalte – vor allem Hypothekarschulden – um 33 Milliarden oder 3,2 Prozent auf 1070 Milliarden Franken.

Auf lange Sicht sorgte insbesondere der Anstieg des Immobilienvermögens für einen klaren Anstieg des Reinvermögens der privaten Haushalte. Denn der Marktwert der Immobilien habe sich in den vergangenen 25 Jahren verdreifacht, hiess es. Zwar haben sich auch die Verpflichtungen, insbesondere die Hypotheken, mehr als verdoppelt. Unter dem Strich gilt das aber auch für das Reinvermögen.

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