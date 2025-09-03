Mehrere Versicherungen in der Schweiz werden bald teurer. (Symbolbild) sda

Mehrere grosse Versicherer in der Schweiz passen ihre Prämien nach oben an. Betroffen sind vor allem Hausrat- und Haftpflichtpolicen – die Gründe liegen bei Inflation, Schäden und steigenden Diebstählen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Schweizer Versicherer erhöhen die Prämien für Hausratversicherungen

Helvetia spricht von einem «unumgänglichen» Anstieg im ein- bis zweistelligen Prozentbereich

Auch Zurich, Allianz und Axa verweisen auf steigende Schadenkosten und mehr Einbrüche Mehr anzeigen

Wer in der Schweiz eine Hausrat- oder Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, muss sich auf höhere Kosten einstellen. Wie eine Umfrage von Blick unter grossen Versicherern zeigt, erhöhen gleich mehrere Anbieter ihre Prämien.

Bei der Helvetia, die derzeit mit der Baloise fusioniert, ist der Anstieg laut Sprecher Eric Zeller «unumgänglich». Die Anpassungen bewegten sich «zwischen einem einstelligen und einem tiefen zweistelligen Prozentbereich». Gründe seien die Inflation, eine Zunahme von Unwettern sowie gesellschaftliche Entwicklungen. Besonders auffällig: «Die Zahl der bei Helvetia gemeldeten Diebstähle ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 30 Prozent gestiegen», so Zeller.

Auch die Zurich passt ihre Tarife an. Wie stark die Erhöhungen im Durchschnitt ausfallen, wollte Zurich gegenüber der Zeitung nicht beziffern.

Prämien auch anderswo im Fokus

Zurückhaltend gibt sich die Mobiliar. Sie bestätigt «Tarifanpassungen bei der Haushaltsversicherung», die steigenden Schadenkosten geschuldet seien. Betroffen seien vor allem Neuabschlüsse und Ersatzgeschäfte.

Auch bei Axa Schweiz sind die Prämien im Fokus. Eine Sprecherin betonte, dass Anpassungen stets das «letzte Mittel» seien. Dennoch hätten steigende Ersatzteilpreise, Reparaturkosten sowie eine Zunahme von Einbrüchen und Unwettern Druck auf die Prämien ausgeübt.

Die Allianz Schweiz erklärt, dass sie ihre Policen «regelmässig überprüft und angepasst» habe, um die wachsenden Schadenkosten zu decken. Sprecherin Nadine Schumann sagte gegenüber dem «Blick», man setze «alles daran, die Kosten so stabil wie möglich zu halten.»

Für Konsumentinnen und Konsumenten bleibt ein Ausweg: Wer mit der Erhöhung nicht einverstanden ist, hat das Recht, den Vertrag zu kündigen. Experten raten in diesem Fall, Offerten zu vergleichen und mehrere Anbieter gegeneinander abzuwägen.