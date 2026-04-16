Mehrfamilienhaeuser mit Balkonen in der Stadt, aufgenommen am Mittwoch, 31. Januar 2024 hinter dem Limmatplatz in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza) KEYSTONE

Der Referenzzinssatz liegt seit Herbst vergangenen Jahres wieder auf seinem Tiefststand von 1,25 Prozent. Dennoch haben laut einer Studie der ZKB viele Mieter noch nicht ihre Chance auf tiefere Mietzinsen genutzt.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz Referenzzinssatz von 1,25 % haben viele Mieter in der Schweiz keine Senkung ihrer Miete eingefordert. Laut ZKB hätten fast die Hälfte Anspruch, aber nur etwa 12 % seien aktiv geworden.

Die Mieten im Bestand sind zuletzt leicht um 0,2 % gesunken, dennoch bleibt das Potenzial für weitere Reduktionen weitgehend ungenutzt. Viele Mieter sind unsicher, scheuen den Aufwand oder kennen ihre Rechte nicht.

Ein Teil der aktiven Mieter hat gleich mehrere Senkungen kombiniert und stärker profitiert. Die ZKB erwartet, dass dieses Vorgehen künftig mehr Nachahmer finden könnte. Mehr anzeigen

Der Referenzzinssatz liegt seit Herbst vergangenen Jahres wieder auf seinem Tiefststand von 1,25 Prozent. Dennoch haben laut einer Studie der ZKB viele Mieter noch nicht ihre Chance auf tiefere Mietzinsen genutzt.

So zeigten die neuesten Daten bei den Altbestandsmieten zwar eine leichte Entspannung mit einem Rückgang zum Vorquartal um 0,2 Prozent, schreiben die Experten der Bank im aktuellen Immobilienbarometer am Donnerstag. Allerdings seien die meisten Mieter bislang nicht aktiv geworden, um eine Mietzinssenkung von ihren Vermietern einzufordern.

Fast die Hälfte der Schweizer Mieter könnte von der letzten Senkung des Referenzzinssatzes profitieren, allerdings hätten lediglich 12 Prozent der Mieter die zweite Senkung eingefordert, schätzt die ZKB.

ZKB: Viele Mieter sind unsicher

Mögliche Gründe sieht die Bank in der Unsicherheit vieler Mieter – womöglich würde aufgrund der Teuerung und allgemeiner Kostensteigerung sogar eine Mietzinserhöhung befürchtet. Andere scheuten wohl auch den Aufwand oder wüssten schlicht nicht, ob sie dazu berechtigt seien.

Die Hälfte derer, die zuletzt eine Senkung einforderten, hätten gleich die zweite Senkung geltend gemacht und so die Gelegenheit für einen «einmaligen grösseren Wurf» genutzt, heisst es weiter. Dieses Beispiel könne vielleicht in den nächsten Monaten noch Nachahmer finden, vermutet die ZKB.