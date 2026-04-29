Bleibt das Eigenheim in der Familie, kommt's oft zu Streit

Angebotspreise für Wohneigentum steigen im April weiter. (Symbolbild) sda

Eine neue Umfrage zeigt: Viele Schweizer wollen ihr Wohneigentum in der Familie halten. Doch die Übergabe führt häufig zu Konflikten – oft auch, weil wichtige Fragen zu spät geklärt werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Mehrheit der Schweizer Eigentümer möchte ihre Immobilie innerhalb der Familie weitergeben, vor allem aus emotionalen Gründen.

Hohe Immobilienpreise machen die familieninterne Übergabe auch finanziell attraktiv, doch viele potenzielle Nachfolger lehnen aus praktischen Gründen ab.

Konflikte sind häufig, insbesondere wegen Preis, Zeitpunkt oder Ausgleichszahlungen, oft verschärft durch mangelndes Wissen und späte Beratung. Mehr anzeigen

Viele Schweizerinnen und Schweizer wollen ihr Wohneigentum innerhalb der Familie weitergeben. Das zeigt eine Umfrage von Raiffeisen Schweiz. Der wichtigste Grund ist dabei emotional: Sowohl Eltern als auch Kinder nennen den Wunsch, dass die Immobilie in der Familie bleibt. Konkrete Ereignisse wie Todesfälle oder gesundheitliche Probleme spielen meist eine kleinere Rolle. Eine Ausnahme gibt es: Fast zwei Drittel der Übergebenden sagen, dass die Planung des dritten Lebensabschnitts für sie der Auslöser war.

Neben emotionalen Gründen sprechen auch finanzielle Argumente für eine Weitergabe. Fast die Hälfte der Eigentümerinnen und Eigentümer, die sich eine Übergabe zu Lebzeiten vorstellen können, wollen damit ihre Kinder finanziell unterstützen. Auch für die jüngere Generation ist das ein wichtiger Punkt. «In Zeiten stetig steigender Immobilienpreise und knappen Angebots wird die familieninterne Weitergabe zu einem massgeblichen Instrument, um sich den Traum von den eigenen vier Wänden überhaupt erfüllen zu können», sagt Christian Rehefeldt, Co-Leiter Fachzentrum Erbschaftsberatung bei Raiffeisen Schweiz.

Ganz selbstverständlich ist die Übernahme aber nicht: Während 85 Prozent der Eigentümer mit erwachsenen Kindern ihr Zuhause weitergeben möchten, ist nur etwa die Hälfte der potenziellen Übernehmenden dazu bereit. Gründe sind oft praktische Aspekte: Über 40 Prozent finden die Lage unpassend, rund 30 Prozent besitzen bereits Wohneigentum.

Konflikte sind häufig

Die Umfrage zeigt auch: Streit gehört oft dazu. Gut 80 Prozent der Übergebenden, rund die Hälfte der Übernehmenden und etwa zwei Drittel der Geschwister berichten von Auseinandersetzungen. Meist geht es um kleinere Konflikte – etwa um den Preis, den Zustand der Immobilie oder den Zeitpunkt der Übergabe.

Auch unter Geschwistern kommt es häufig zu Spannungen, etwa bei Ausgleichszahlungen. Fast 30 Prozent der Übernehmenden mit Geschwistern berichten von Streit darüber. «Wir raten dringend dazu, Betrag und Zeitpunkt der Ausgleichszahlung bereits bei der Weitergabe in einem Erbvertrag klar festzulegen. Sinnvoll kann zudem sein, zugunsten der nicht übernehmenden Geschwister ein Gewinnanteilsrecht oder ein Vorkaufsrecht einzuräumen», erklärt Erbschaftsexperte Rehefeldt.

Wissen fehlt – viele holen Hilfe zu spät

Ein zentrales Problem: Vielen fehlt das nötige Wissen. 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung fühlen sich bei Fragen zur Weitergabe von Wohneigentum unsicher. Besonders bei Themen wie Erbvorbezug, Steuern oder Ausgleichspflichten bestehen Lücken. Laut Umfrage ziehen viele Familien zwar Fachleute bei, doch ein Viertel der Übergebenden sagt rückblickend, dass dies zu spät geschehen sei.

Die Ergebnisse zeigen: Die Weitergabe von Wohneigentum ist mehr als nur ein Geschäft. Es geht auch um Emotionen, Fairness und Familienfrieden.