Villa von Pierin Vincenz im Tessin wird zwangsversteigert

Die Vincenz-Villa in Morcote im Tessin. (Archivbild) Bild: Keystone/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Eine Villa mit Bootsplatz aus dem Besitz von Pierin Vincenz wird am heutigen Donnerstag in Mendrisio zwangsversteigert. Der ehemalige Raiffeisen-Chef war im April 2022 zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Urteil wurde in der Zwischenzeit aufgehoben.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz steckt in Geldnöten.

Um Schulden zurückzubezahlen, sollen Häuser von Vincenz in Teufen AR und im Tessin verkauft werden.

Eine Villa mit Bootsplatz aus dem Besitz von Pierin Vincenz wird am heutigen Donnerstag in Mendrisio zwangsversteigert.

Der ehemalige Raiffeisen-Chef war vor zwei Jahren zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Das Urteil wurde in der Zwischenzeit aufgehoben. Mehr anzeigen

Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz steckt in Geldnöten. Um Schulden zurückzubezahlen, sollen Häuser von Vincenz in Teufen AR und im Tessin verkauft werden.

In Morcote stehen gleich zwei Parzellen zum Verkauf. Auf der einen steht Vincenz' Villa, die gemäss Medienberichten sanierungsbedürftig sein soll. Der Schätzwert des 368 Quadratmeter grossen Hauses beträgt 3,4 Millionen Franken. Hinzu kommt ein Bootsplatz mit einer separaten Wohnung, dessen Wert auf gute 700'000 Franken geschätzt wird.

Die Auktion findet am Donnerstagnachmittag im Gemeinderatssaal von Mendrisio statt.

Erstinstanzliches Urteil aufgehoben

Das Bezirksgericht Zürich hatte Vincenz und dessen Geschäftspartner unter anderem wegen Betrugs und mehrfacher Veruntreuung im April 2022 mit Freiheitsstrafen von drei Jahren und neun Monaten beziehungsweise vier Jahren bestraft.

In der Zwischenzeit hob das Zürcher Obergericht das erstinstanzliche Urteil gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef auf. Die 356-seitige Anklage weise «schwerwiegende Verfahrensfehler» auf und sei viel zu lang, fand das Obergericht und schickte den Fall zur Überarbeitung an die Staatsanwaltschaft zurück. Diese reichte beim Bundesgericht Beschwerde gegen das Urteil ein.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten vor, dass sie sich heimlich an Firmen beteiligt und danach dafür gesorgt hätten, dass diese Unternehmen unter anderem durch die Raiffeisen-Bank aufgekauft wurden. Dabei sollen sie Millionen-Gewinne eingestrichen haben.

evpf, sda