  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wegen Pharma-Produkten Schweizer Exporte schnellen im Mai hoch

SDA

18.6.2026 - 10:09

Ein starkes Plus bei den Pharmaexporten hat die Exportzahlen im Mai in die Höhe schnellen lassen. (Archivbild)
Ein starkes Plus bei den Pharmaexporten hat die Exportzahlen im Mai in die Höhe schnellen lassen. (Archivbild)
Keystone

Die Schweizer Exporte sind im Mai zweistellig hochgeschossen. Grösster Treiber waren dabei pharmazeutische Produkte, doch auch bei den Ausfuhren von Maschinen, Elektronik und Apparaten gab es ein Plus.

Keystone-SDA

18.06.2026, 10:09

18.06.2026, 10:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Exporte stiegen im Mai saisonbereinigt um 13,4 Prozent auf 25,4 Milliarden Franken.
  • Haupttreiber war die Pharmaindustrie, deren Ausfuhren um mehr als einen Viertel zunahmen.
  • Der Handelsüberschuss erreichte mit 5,6 Milliarden Franken den höchsten Stand seit zwölf Monaten.
Mehr anzeigen

Die Schweizer Exporte stiegen im Mai 2026 saisonbereinigt zum Vormonat nominal um 13,4 Prozent auf 25,4 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real – also um Preisveränderungen bereinigt – resultierte ein Plus von 5 Prozent.

Im ersten Quartal waren die Ausfuhren auf den tiefsten Wert seit dem dritten Quartal 2021 gesunken. Im Vormonat hatten sie dann stagniert.

Getrieben wurde das starke Wachstum von den chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen, welche mit Abstand das wichtigste Exportgut der Schweiz sind. Die Exporte der Sparte, welche gut die Hälfte des gesamten Handelsvolumens ausmachten, legten um mehr als 25 Prozent auf 13,9 Milliarden Franken zu.

Die Volatilität bei den Pharmaexporten kommt vor allem von grossen, unregelmässigen Lieferungen und Lagerbewegungen, welche die Monatszahlen stark verzerren können. So verzeichneten etwa die pharmazeutischen Grundstoffe ein Plus von 121,7 Prozent, nach einem Minus von fast fünfzig Prozent im April.

USA und Europa stark im Plus

Neben Chemie und Pharma vermochten auch die Sparten Bijouterie und Juwelierwaren (+14,7 Prozent) und Strom (+18,7 Prozent) die Ausfuhren stark zu steigern.

Ebenfalls positiv entwickelten sich aber auch die Exporte von Maschinen, Elektronik und Apparaten. Diese stiegen um 1,2 Prozent auf 4,5 Milliarden Franken.

Aus regionaler Sicht war das Bild gemischt. Die Exporte nach Europa stiegen um 18,5 Prozent und jene nach Nordamerika um 10,3 Prozent. Die Ausfuhren nach Asien (+0,2 Prozent) stagnierten hingegen.

Hoher Handelsbilanz-Überschuss

Die gesamten Importe nahmen derweil im Berichtsmonat um 3,4 Prozent auf 19,8 Milliarden Franken zu (real +0,2). Auch bei den Importen spielen die volatilen chemisch-pharmazeutischen Erzeugnisse eine grosse Rolle.

Zwar machen sie anders als bei den Exporten «nur» ein Drittel der Handelsvolumens aus, sind aber dennoch die mit Abstand wichtigste Produktgruppe. Im Mai legte die Sparte um 11,7 Prozent auf 6,9 Milliarden Franken zu. Im Vormonat hatte ein Minus von 16 Prozent resultiert.

Regional zeigt sich auch bei den Importen ein ähnlich gemischtes Bild wie bei den Exporten. Während die Einfuhren aus Europa (+5,9 Prozent) und Nordamerika (+11,2 Prozent) zulegten, gingen jene aus Asien zurück (-2,6 Prozent).

Unter dem Strich betrug Überschuss in der Handelsbilanz der Schweiz rund 5,6 Milliarden Franken. Dies sei der höchste Überschuss seit zwölf Monaten, so das BAZG.

Meistgelesen

Offene Mikrofone verraten, worüber die Mächtigen wirklich sprechen
Trump und Iran unterzeichnen Deal – Schweiz ausgebootet
Bürgenstock-Gipfel führt zu Hotel-Chaos

Videos aus dem Ressort

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.

14.05.2026

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

29.01.2026

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22) «This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place» Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage – und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde. Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien. Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union. Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.

23.01.2026

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Politik. Energieverbrauch in der Schweiz 2025 leicht gestiegen

PolitikEnergieverbrauch in der Schweiz 2025 leicht gestiegen

Unternehmen. MCH Group und Informa Markets lancieren neue Luxusmesse in Basel

UnternehmenMCH Group und Informa Markets lancieren neue Luxusmesse in Basel

Wegen Ölpreis-Schock. Bund senkt Wachstumsprognose für die Schweiz

Wegen Ölpreis-SchockBund senkt Wachstumsprognose für die Schweiz