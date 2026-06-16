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Volkswagen schlägt Alarm China-Geschäft gerät weiter unter Druck

SDA

16.6.2026 - 03:23

Für Volkswagen gehört China zu den wichtigsten Absatzmärkten. Jüngste Marktdaten geben jedoch Anlass zur Sorge. (Archivbild)
Für Volkswagen gehört China zu den wichtigsten Absatzmärkten. Jüngste Marktdaten geben jedoch Anlass zur Sorge. (Archivbild)
Keystone

Volkswagen stellt sich auf ein schwieriges Jahr in China ein. Der deutsche Autobauer erwartet einen weiteren Rückgang des Neuwagenmarkts und dämpft seine Prognosen. Gleichzeitig setzt der Konzern auf steigende Verkäufe von Elektroautos.

Keystone-SDA

16.06.2026, 03:23

16.06.2026, 07:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Volkswagen erwartet für den chinesischen Automarkt keine Erholung mehr im laufenden Jahr.
  • Der Konzern rechnet mit weniger als 21 Millionen verkauften Neufahrzeugen in China.
  • Hoffnung macht Volkswagen das weiterhin wachsende Geschäft mit Elektro- und Plug-in-Hybridautos.
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Volkswagen blickt für den Rest des Jahres gedämpft auf die Entwicklung des chinesischen Fahrzeugmarktes. «Der chinesische Automobilmarkt steht unter zunehmendem Druck», teilte der Volkswagen-Konzern in Peking mit.

Zudem sei nicht zu erwarten, dass sich der Markt im Jahresverlauf erhole und Verluste wieder aufgeholt werden könnten. Die Wolfsburger rechnen damit, dass der Gesamtmarkt für Neufahrzeuge auf unter 21 Millionen Fahrzeuge zurückgehen wird. «Die Volkswagen Group China kann sich diesem Trend nicht entziehen. Wir passen unsere Pläne entsprechend an», erklärte Deutschlands grösster Autobauer. Weitere Details zu den Anpassungen wurden nicht genannt.

Zuvor hatte Chinas Verband für Personenkraftwagen (CPCA) für die ersten fünf Monate dieses Jahres einen Absatzrückgang von 19,5 Prozent verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum vermeldet. Als Gründe für die Marktentwicklung führte Volkswagen Änderungen in der Förder- und Steuerpolitik, steigende Kraftstoffpreise und den anhaltenden Preiswettbewerb an, die das Verbrauchervertrauen beeinflusst und die Gesamtnachfrage belastet hätten.

Parallel gibt sich der Konzern optimistisch. «Unsere Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen wachsen weiterhin stetig», teilte das Unternehmen mit, das an diesem Donnerstag zur Hauptversammlung lädt. Mit strategischen Neuausrichtungen und einer Modelloffensive für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge sei man für das «herausfordernde Marktumfeld gut aufgestellt», hiess es weiter.

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