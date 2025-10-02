  1. Privatkunden
Auf dem Weg zur Billion Wieso hat Elon Musk so unglaublich viel Geld?

Noemi Hüsser

2.10.2025

Elon Musk ist auf halbem Weg, um der erste Billionär der Welt zu werden.
Elon Musk ist auf halbem Weg, um der erste Billionär der Welt zu werden.
Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa

500 Milliarden Dollar – so viel war Elon Musk am Mittwoch wert. Während die Verkaufszahlen von Tesla schwächeln, wächst das Vermögen des CEOs weiter. Wie real ist sein Reichtum?

Noemi Hüsser

02.10.2025, 19:05

02.10.2025, 19:10

Noemi Hüsser

02.10.2025, 19:05

02.10.2025, 19:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Elon Musks Vermögen überschritt laut Forbes kurzzeitig 500 Milliarden Dollar, bevor es wieder darunter fiel – ein Rekordwert, der ihn dem Status als erster Billionär näherbringt.
  • Musks Vermögen wächst vor allem dank dem stark gestiegenem Tesla-Aktienkurs.
  • Trotz sinkenden Verkaufszahlen glauben Investor*innen an Musks Fähigkeit, Tesla auch in den Bereichen KI und Robotik zu einem führenden Unternehmen zu machen.
Mehr anzeigen

Noch nie war jemand in der modernen Zeit so reich, wie es Elon Musk ist. Am Mittwoch überschritt das Vermögen des Tesla-CEOs laut «Forbes» erstmals die Marke von 500 Milliarden Dollar. Erst im Dezember hatte er die 400 Milliarden Dollar geknackt. Nun ist er auf halbem Weg, um der erste Billionär der Welt zu werden. Das musst du dazu wissen.

Wie viel Geld sind 500 Milliarden Dollar?

Das sind 398’470’511’000 Schweizer Franken.

Um die Dimension greifbarer zu machen: 2024 betrug der Medianlohn laut Bundesamt der Statistik aller arbeitstätigen Menschen in der Schweiz 85'100 Franken pro Jahr. Um so viel Geld zu verdienen, wie Elon Musk hat, müsste man rund 4,7 Millionen Jahre lang arbeiten.

Mit dem Geld könnte man dann 332 Millionen iPhones kaufen. Oder 9,7 Millionen Tesla Model 3. Man könnte den Burj Khalifa 333 Mal bauen. Oder problemlos alle Top-Fussballclubs der Welt aufkaufen.

Wenn man etwas gemeinnütziger denkt, liesse sich die ganze Weltbevölkerung impfen. Oder die alle hungernden Menschen über ein Jahrzehnt lang mit Essen versorgen.

Wie kommt Musk zu so viel Geld?

Der letzte Anstieg von Musks Vermögen lässt sich vor allem auf Musks Anteile an Tesla zurückzuführen. Ihm gehören etwa 12 Prozent der Firma. Seit April hat sich der Aktienwert von Tesla an der Börse nahezu verdoppelt. Damit hat sich auch Musks Vermögen – zumindest auf Papier – vermehrt. 

Aber die Verkäufe von Tesla sinken doch?

Ja, die Verkäufe von Tesla sind im letzten Jahr weltweit eingebrochen. In der Schweiz sind in diesem Jahr in den ersten neun Monaten 40 Prozent weniger Autos verkauft worden als noch im Vorjahr. In ganz Europa sogar 43 Prozent weniger.

Das hat mit Musks politischen Aktivitäten zu tun. An der Seite von US-Präsident Donald Trump zerschlug er den Staatsapparat der USA. Als Reaktion darauf gab es Demonstrationen vor Tesla-Läden, Vandalismus an Teslas. Zudem wurden massenhaft Aktien verkauft. Im April erreichte die Tesla-Aktie ihren Tiefpunkt.

Schlagabtausch auf Social Media. «So eine Undankbarkeit» – Streit zwischen Trump und Musk eskaliert

Schlagabtausch auf Social Media«So eine Undankbarkeit» – Streit zwischen Trump und Musk eskaliert

Doch seit sich Musk im Sommer aus der US-Politik zurückgezogen hat, glauben Investor*innen wieder an Musks Unternehmertun und dass die Firma wieder in Fahrt kommt.

Der Tesla-Vorstand hat ihm zudem kürzlich eine Prämie von einer Billion US-Dollar in Aussicht gestellt – falls er es innerhalb von zehn Jahren schafft, den Unternehmenswert von 1,4 auf 8,5 Billionen US-Dollar zu steigern. Besonders viel Hoffnung liegt dabei auch in Teslas Bestreben, auch in den Bereichen künstlicher Intelligenz und Robotik führend zu werden.

Wird Musk noch reicher werden?

Viele glauben, dass die Tesla-Aktie deswegen überbewertet ist. Konkurrierende Firmen wie Google oder Amazon haben bereits viel weiter entwickelte Robotaxis. Seit dieser Woche wird in den USA zudem der Kauf von Elektroautos nicht mehr mit Steuergeldern subventioniert. Die Erwartungen an Musk und Tesla könnten sich also als unrealistisch erweisen.

Doch Musks Vermögen basiert nicht allein auf Tesla. Ihm gehören auch Anteile an der KI-Firma xAI und dem Raumfahrtunternehmen SpaceX. Mit Neuralink will er zudem Gehirnchips entwickeln. Das könnte zukünftig noch mehr zu seinem Vermögen beitragen.

Wer kommt hinter Musk?

Der zweitreichste Mensch der Welt ist Oracle-Gründer Larry Ellison. Sein Vermögen wird von «Forbes» auf rund 351 Milliarden Dollar geschätzt. Vor wenigen Wochen hatte dieser Musk sogar kurzzeitig überholt. Auf ihn folgen Mark Zuckerberg mit 246 Milliarden Dollar und Jeff Bezos mit 234 Milliarden Dollar.

Elon Musks Vermögen ist laut «Forbes» übrigens bereits wieder unter die 500-Milliarden-Dollar-Marke gesunken.

