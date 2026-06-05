  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesrat eröffnet Vernehmlassung Vorgaben für Onlinehandel sollen Sicherheit für Konsumenten erhöhen

SDA

5.6.2026 - 11:30

Neue Vorschriften für im Internet gehandelte Produkte sollen die Sicherheit für Konsumentinnen und Konsumenten erhöhen. (Archivbild)
Neue Vorschriften für im Internet gehandelte Produkte sollen die Sicherheit für Konsumentinnen und Konsumenten erhöhen. (Archivbild)
Keystone

Neue Vorschriften für im Internet gehandelte Produkte sollen die Sicherheit für die Konsumentinnen und Konsumenten erhöhen. Der Bundesrat hat am Freitag die Vernehmlassung zum revidierten Produktesicherheitsgesetz eröffnet.

Keystone-SDA

05.06.2026, 11:30

05.06.2026, 11:56

Die Teilrevision sehe insbesondere die Schaffung neuer Pflichten für Wirtschaftsakteure im Onlinehandel vor, schrieb der Bundesrat. Zu im Netz angebotenen Waren sollen Angaben zur Identifizierung der Produkte sowie Warn- und Sicherheitshinweise gemacht werden.

Weiter sollen Onlineplattformen eine Kontaktstelle im Inland bezeichnen müssen. Für die Überwachung des Onlinehandels will der Bundesrat neue Instrumente einführen. Zur Deckung der Kosten der Überwachung könnte es eine Abgabe auf Waren geben, die Verwender in der Schweiz direkt aus dem Ausland erhalten.

Das Parlament fordert mit mehreren Vorstössen mehr Sicherheit für Konsumenten bei online bestellten Lieferungen aus dem Ausland durch ausländische Plattformen. Die Vernehmlassung dauert bis zum 28. September.

Meistgelesen

Selenskyj will Putin in der Schweiz treffen – der Kreml weicht aus
Urs Lehmann tritt als CEO der FIS zurück
Vergewaltigung und illegale Beauty-Eingriffe: 27-Jähriger verurteilt

Videos aus dem Ressort

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth reagiert auf Pamini

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth reagiert auf Pamini

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth reagierte prompt auf Paminis Aussage. Er fragte: «Sie haben gesagt, es gehe am 14. Juni um die Kündigung der Personenfreizügigkeit. Können Sie bestätigen, dass Sie diesen Satz soeben im Saal gesagt haben?»

03.06.2026

Geheimes Ziel oder letzter Ausweg? SVP-Politiker überrascht mit Kündigungs-Aussage

Geheimes Ziel oder letzter Ausweg? SVP-Politiker überrascht mit Kündigungs-Aussage

Mitten in der Debatte über Mindestlöhne sprach SVP-Nationalrat Paolo Pamini plötzlich über die Kündigung der Personenfreizügigkeit. Damit sagte er laut, was viele in seiner Partei vor der Abstimmung lieber nicht betonen.

03.06.2026

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

Die britische Band The xx hat am Dienstagabend in Zürich nach fast achtjähriger Pause ihr mit Spannung erwartetes Comeback auf europäischen Bühnen gegeben.

03.06.2026

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth reagiert auf Pamini

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth reagiert auf Pamini

Geheimes Ziel oder letzter Ausweg? SVP-Politiker überrascht mit Kündigungs-Aussage

Geheimes Ziel oder letzter Ausweg? SVP-Politiker überrascht mit Kündigungs-Aussage

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Deal für Demo-Route. Genf und G7-Gegner erzielen Kompromiss

Deal für Demo-RouteGenf und G7-Gegner erzielen Kompromiss

Begleiter alarmierte Polizei. Wingsuit-Pilot bei Absturz in Vouvry VS tödlich verunglückt

Begleiter alarmierte PolizeiWingsuit-Pilot bei Absturz in Vouvry VS tödlich verunglückt

Schweiz leidet unter Trockenheit. Dem Bodensee geht das Wasser aus

Schweiz leidet unter TrockenheitDem Bodensee geht das Wasser aus