Bahnchef Lutz muss gehen – Bundesregierung sucht noch Nachfolger STORY: Die Bundesregierung zieht bei der Bahn die Notbremse und löst den Vertrag mit dem langjährigen Konzernchef Richard Lutz vorzeitig auf. Lutz ist seit März 2017 Vorstandschef und war zuvor bereits sieben Jahre Finanzvorstand der DB AG gewesen. Es sei Zeit für eine Neuaufstellung – sowohl strukturell als auch personell, sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder am Donnerstag nach Gesprächen mit Bahn-Aufsichtsratschef Werner Gatzer und Lutz selbst. Deshalb habe man sich darauf geeinigt, den noch bis 2027 laufenden Vertrag des Bahnchefs vorzeitig einvernehmlich zu beenden. O-Ton Patrick Schnieder (CDU), Bundesverkehrsminister: «Bis die Nachfolge geregelt ist, wird Herr Dr. Lutz seine Aufgaben weiterhin wahrnehmen. Ich danke Herrn Dr. Lutz an dieser Stelle für seinen langjährigen Einsatz an der Spitze der Bahn und bin mir sicher, dass er auch in den verbleibenden Wochen alles für die Schiene geben wird.» Zuletzt hatte es zunehmend Kritik an Lutz gegeben – nicht zuletzt wegen der anhaltenden Unpünktlichkeit der Züge. Die Bahn steckt mitten in einem enormen Sanierungsprozess. Dieser dürfte rund ein Jahrzehnt dauern und für Reisende zu vielen Einschränkungen führen. O-Ton Patrick Schnieder (CDU), Bundesverkehrsminister: «Die Lage bei der Bahn ist dramatisch, allein wenn sie auf die Kundenzufriedenheit, die Pünktlichkeitswerte oder die Wirtschaftlichkeit schauen. Deshalb handeln wir, aber es gilt weiterhin Gründlichkeit und Sorgfalt vor Schnelligkeit.» Schnieder will am 22. September seine «Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene» vorstellen – also Eckpunkte zur Reform der Deutschen Bahn. Im Idealfall – so Schnieder – ist dann auch klar, wer die Nachfolge von Lutz antreten wird. 14.08.2025

Marode Infrastruktur, wirtschaftliche Nöte: Der Chef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, wird gefeuert. Nicht zuletzt stürzte die Pünktlichkeit unter seiner Führung ab, was auch in der Schweiz zu spüren ist.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach mehr als acht Jahren an der Spitze der Deutschen Bahn muss Vorstandschef Richard Lutz seinen Hut nehmen.

Unter Lutz' Führung wurde die wirtschaftliche Lage bei der Deutschen Bahn immer dramatischer.

Auf eine kurzfristige Verbesserung von Pünktlichkeit und Infrastruktur können Fahrgäste nicht bauen. Mehr anzeigen

Richard Lutz, Chef der Deutschen Bahn, muss vorzeitig gehen. Der 61-Jährige soll den Konzern nur noch so lange führen, bis ein Nachfolger gefunden wurde, wie der deutsche Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder mitteilte.

Der Vertrag von Lutz läuft eigentlich noch bis 2027. Der Bahnchef gilt aber schon seit Monaten als angezählt - zu gross ist die wirtschaftliche und betriebliche Krise, in der die Bahn seit Jahren steckt.

Eine Bahn-Sprecherin teilte mit: «Dr. Richard Lutz wird weiterhin geschäftsführend zur Verfügung stehen, bis die Nachfolge an der Spitze der Deutschen Bahn AG geregelt ist.»

Pünktlichkeit stürzte unter Lutz ab

Unter der Führung von Lutz schlitterte die Bahn von einer Negativ-Schlagzeile zur nächsten, immer wieder forderten politische Entscheidungsträger auch die Zerschlagung des Konzerns. Zuletzt sorgte vor allem die marode und kaputt gefahrene Infrastruktur für grosse Probleme.

Die Pünktlichkeit im Fernverkehr stürzte von 78,5 Prozent im Jahr 2017 auf 62,5 Prozent im vergangenen Jahr ab. Das hat auch Auswirkungen auf die Schweiz. Die SBB stoppten teilweise verspätete deutsche ICE an der Grenze, um ihren eigenen Takt nicht zu gefährden.

Deutliche Verbesserungen sind bislang nicht in Sicht. Auch wirtschaftlich ist die Bahn in Schieflage – seit Jahren schreibt der bundeseigene Konzern rote Zahlen.

Schlechte Bilanz als Bahnchef

Lutz leitet den bundeseigenen Konzern seit Anfang 2017. Davor war er von 2010 bis 2017 Finanzchef der DB. Im Konzern arbeitet der 61 Jahre alte Pfälzer seit 1994, er kennt das Unternehmen und die Branche besser als viele andere. Das hat ihm jetzt aber nicht mehr geholfen.

Um die Probleme grundlegend anzugehen, legte Lutz 2024 ein Sanierungskonzept auf, mit dem in drei Jahren die Infrastruktur, der Bahnbetrieb und die Wirtschaftlichkeit der Bahn verbessert werden soll. Unter anderem sollen Tausende Stellen eingespart werden.

Die Infrastruktur soll vor allem mit rund 40 Generalsanierungen auf besonders wichtigen Strecken wieder fit gemacht werden. Das Konzept sieht stets eine Vollsperrung der Strecke für mehrere Monate vor, um in dieser Zeit möglichst grundlegend sanieren zu können. Danach sollen es auf den Strecken deutlich weniger Störungen und über mehrere Jahre keine weiteren Baustellen geben.

Lutz trägt nicht allein die Verantwortung

Für die Misere ist Lutz – natürlich – nicht allein verantwortlich. Auch seine Vorgänger agierten im Zusammenspiel mit den jeweiligen Verkehrsministern nur wenig erfolgreich. Die Probleme mit der Infrastruktur liegen auch daran, dass über Jahrzehnte zu wenig in Sanierung und Instandhaltung investiert wurde – vom Neu- und Ausbau ganz zu schweigen.

Noch offen ist, wer Lutz nachfolgen wird. In den vergangenen Monaten wurde bereits über zahlreiche Kandidaten spekuliert. Fahrgäste, die sich mit dem Weggang von Lutz eine kurzfristige Verbesserung der betrieblichen Lage erhoffen, dürften enttäuscht werden. Selbst Kritiker des Bahn-Managements räumen ein, dass die Probleme tiefgreifender sind.