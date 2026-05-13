Porsche SE mit hohem Verlust. (Foto-Archiv) dpa

Eine milliardenschwere Abschreibung auf die VW-Beteiligung hat Porsche SE im ersten Quartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich steht ein Verlust von 923 Millionen Euro.

Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen-Konzern hat bei der Eigentümerholding Porsche SE erneut für Verlust gesorgt. Unter dem Strich machte die VW-Dachgesellschaft im ersten Quartal ein Minus von 923 Millionen Euro, wie das Dax-Unternehmen in Stuttgart mitteilte.

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