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Schwaches Quartal VW-Dachgesellschaft macht fast eine Milliarde Euro Verlust

dpa

13.5.2026 - 09:17

Porsche SE mit hohem Verlust. (Foto-Archiv)
Porsche SE mit hohem Verlust. (Foto-Archiv)
dpa

Eine milliardenschwere Abschreibung auf die VW-Beteiligung hat Porsche SE im ersten Quartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich steht ein Verlust von 923 Millionen Euro.

,

DPA, Samuel Walder

13.05.2026, 09:17

13.05.2026, 09:21

Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen-Konzern hat bei der Eigentümerholding Porsche SE erneut für Verlust gesorgt. Unter dem Strich machte die VW-Dachgesellschaft im ersten Quartal ein Minus von 923 Millionen Euro, wie das Dax-Unternehmen in Stuttgart mitteilte.

+++ Update folgt in Kürze +++

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