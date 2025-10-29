  1. Privatkunden
Stornierte Aufträge in China und Europa Schweizer Haushalts-Gigant warnt vor Einbruch und läutet Sparkurs ein

SDA

29.10.2025 - 09:33

Der Haushaltsgerätehersteller V-Zug leidet unter einer rückläufigen Marktentwicklung in der Schweiz und in den internationalen Märkten. (Archivbild)
Der Haushaltsgerätehersteller V-Zug leidet unter einer rückläufigen Marktentwicklung in der Schweiz und in den internationalen Märkten. (Archivbild)
Keystone

Der Zuger Haushaltsgerätehersteller V-Zug kommt nach einem schwachen ersten Halbjahr nicht aus der Krise. Wegen stornierten Aufträgen in China und Europa bricht der Umsatz deutlich ein. Nun reagiert das Unternehmen mit einem strikten Sparkurs.

Keystone-SDA

29.10.2025, 09:33

29.10.2025, 09:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • V-Zug erwartet für 2025 einen Umsatzrückgang um 4 bis 6 Prozent auf rund 560 Millionen Franken.
  • Besonders China und Deutschland belasten das Geschäft – mehrere Immobilienprojekte wurden kurzfristig gestrichen.
  • Das Unternehmen bleibt zwar profitabel, verschärft aber seine Sparmassnahmen und prüft eine Stelleneinfrierung.
Mehr anzeigen

Nach dem Gewinneinbruch im ersten Halbjahr ist beim Haushaltsgerätehersteller V-Zug keine Erholung in Sicht. Die Gruppe rechnet mit einem Umsatz- und Gewinntaucher im Gesamtjahr 2025 und greift zu verschärften Sparmassnahmen.

Der Nettoerlös für das laufende Geschäftsjahr werde im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahreswert erwartet, teilte V-Zug am Mittwoch mit. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen den Umsatz auf 591,7 Millionen Franken gesteigert. Bei einem Rückgang von 4 bis 6 Prozent würde V-Zug demnach 2025 einen Umsatz von 556 bis 568 Millionen Franken erreichen.

«Ausschlaggebend dafür ist die rückläufige Marktentwicklung in der Schweiz und in den internationalen Märkten», schrieb der Hersteller von beispielsweise Spül- oder Waschmaschinen. Dort sei es teilweise zu kurzfristigen und unerwarteten Stornierungen von Aufträgen gekommen.

Abgesagtes Projekt in China

In China sei ein grosses Immobilienprojekt einfach abgesagt worden, für das man die Aufträge schon in den Büchern gehabt habe, führte eine Firmensprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP aus. Zudem habe es in Deutschland Stornierungen von zwei, drei kleineren Immobilienprojekten gegeben.

Börsen-Geschehen im Überblick. Schwacher Arbeitsmarkt trifft sogar ungeahnte Branchen

Börsen-Geschehen im ÜberblickSchwacher Arbeitsmarkt trifft sogar ungeahnte Branchen

Das tiefere Volumen habe aufgrund der Fixkosten einen überproportionalen Einfluss auf das Betriebsergebnis (EBIT) und die Profitabilität, hiess es weiter. Zudem werde eine Wertberichtigung das Finanzergebnis belasten. Im vergangenen Jahr hatte V-Zug einen EBIT von 25,3 Millionen Franken und einen Reingewinn von 21,4 Millionen Franken erzielt.

Ein Abrutschen in die roten Zahlen befürchtet die Unternehmensspitze aber nicht. V-Zug werde im Gesamtjahr in der Gewinnzone bleiben, sagte die Firmensprecherin.

Sparmassnahmen beschlossen

Die Gruppe beschliesst nun ein erweitertes Massnahmenpaket zur Kostenoptimierung. Dazu gehören Einsparungen im Einkauf, Prozessoptimierungen und die Nutzung zusätzlicher Synergiepotentiale. Einen Stellenabbau auf breiter Front gebe es nicht, sagte die Sprecherin. Aber man prüfe, ob Abgänge wieder besetzt würden.

Die Marktlage dürfte auch im kommenden Jahr herausfordernd bleiben, schätzt das Unternehmen. In der Schweiz setzt V-Zug auf eine Stärkung der Verkaufsorganisation sowie auf verkaufsfördernde Massnahmen. In den internationalen Märkten bestehe ein erhebliches Wachstumspotenzial, auch wenn im kommenden Jahr keine deutliche Erholung der Marktlage erwartet werde.

«Insgesamt sieht V-Zug trotz des herausfordernden Marktumfelds intakte Voraussetzungen für eine positive Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren, auch wenn man sich seit April 2025 einer neuen, in dieser Form nicht erwarteten Dynamik stellen muss», heisst es.

Schweizer Haushalts-Gigant warnt vor Einbruch und läutet Sparkurs ein
Trumps Streisand-Effekt
Trump ordnet Truppenabzug an der Nato-Ostflanke an
Südkorea schenkt Trump goldene Krone +++ China bestätigt Treffen zwischen Trump und Xi
E-Trotti-Fahrer flüchtet mit über 100 km/h vor Polizei

