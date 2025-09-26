  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Düstere Wolken über der Branche Deutsche Autoindustrie im freien Fall – wer kippt als Nächstes?

dpa

26.9.2025 - 07:43

Autozulieferer Bosch will weitere Stellen abbauen. (Archivbild)
Autozulieferer Bosch will weitere Stellen abbauen. (Archivbild)
dpa

Der Autozulieferer Bosch hat einen massiven Stellenabbau angekündigt. Aber sparen müssen quasi alle, Zulieferer und Hersteller. Was ist gerade los in Deutschlands Autoindustrie?

,

DPA, Sven Ziegler

26.09.2025, 07:43

26.09.2025, 08:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bosch streicht 13’000 Stellen in Deutschland, auch andere Zulieferer stehen massiv unter Druck.
  • Autohersteller verzeichnen Gewinneinbrüche und fahren Sparprogramme, die kurzfristig teuer sind.
  • Hauptprobleme: schwacher Absatz in China, schleppende E-Mobilität und Rückstand beim autonomen Fahren.
Mehr anzeigen

Über der Autoindustrie in Deutschland hängen düstere Wolken. Sowohl die Hersteller als auch deren Zulieferer stehen mächtig unter Druck. Viele reagieren und arbeiten an den Kosten – auch mit Stellenabbau. Jüngstes Beispiel: Autozulieferer-Gigant Bosch. Der Konzern aus Gerlingen bei Stuttgart kündigte am Donnerstag an, 13.000 weitere Stellen abbauen zu wollen. Betroffen seien vor allem die deutschen Standorte der Zuliefersparte Mobility.

Ein Anlass für Fragen und Antworten zur Situation der Autohersteller und deren Zulieferer in Deutschland.

Wie ist die Situation bei den Autoherstellern?

Ob Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche oder Audi: alle verzeichneten zuletzt – teils heftige – Gewinneinbrüche. Die Hersteller haben mit einer ganzen Reihe an Problemen zu kämpfen. Die meisten von ihnen steuern unter anderem mit Sparprogrammen gegen. Diese sollen künftig die Ergebnisse aufpolieren, belasten sie aber zunächst, zum Beispiel wegen Kosten für Abfindungen.

Und wie sieht es bei den Zulieferern aus?

Nicht wirklich besser, eher im Gegenteil. Auch Zulieferer wie Bosch oder ZF müssen kräftig sparen. Vereinfacht lässt sich sagen: wenn die Hersteller weniger Autos produzieren, braucht es auch weniger Teile, welche die Zulieferer beisteuern können. Und Hersteller, die selbst unter Kostendruck stehen, dürften entsprechend hart in Preisverhandlungen auftreten.

Für einige Zulieferer sei die Situation hart, teilte zuletzt erst IG-Metall-Chefin Christiane Benner mit. «Kostendruck und hohe Investitionskosten für die Transformation bei ausbleibenden Erträgen bringen viele an den Rand der Existenznot», so Benner. 

168 Jahre Firmengeschichte in Gefahr. Auto-Weltmarktführer meldet Insolvenz an – sind Chinesen schuld?

168 Jahre Firmengeschichte in GefahrAuto-Weltmarktführer meldet Insolvenz an – sind Chinesen schuld?

«Wenn jemand in der Krise ist, dann sind das die Zulieferer», sagte kürzlich der Autoexperte Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands Berlin. Bei den Zulieferern sehe es wesentlich düsterer aus als bei den Herstellern. Die Zulieferer hätten in den letzten Jahren erschreckend schwache Gewinnspannen eingefahren

Was sind die Gründe für die Schwierigkeiten?

Da gibt es einige. Absatzschwierigkeiten für die Hersteller auf dem so wichtigen chinesischen Markt zum Beispiel, weil das Geld bei den Kundinnen und Kunden nicht mehr so locker sitzt wie früher. Oder weil dort heimische Hersteller mit deutlich günstigeren Preisen Druck machen. Oder weil viel Geld in die E-Mobilität gesteckt wurde, der Hochlauf aber deutlich schleppender verläuft als ursprünglich angenommen. 

Autoriesen unter Druck. Weltweite Gewinne brechen um über 50 Prozent ein

Autoriesen unter DruckWeltweite Gewinne brechen um über 50 Prozent ein

«Die deutschen Hersteller haben den Trend zur Elektromobilität verschlafen», sagt Schwope. Insbesondere auf dem chinesischen Markt träfen sie kaum den Geschmack junger Leute oder moderner Autokäufer. Auch beim autonomen Fahren seien die Deutschen momentan nicht konkurrenzfähig.

Was bedeutet das für Deutschland?

Die Autoindustrie gilt es eine der wichtigsten Branchen für die Wirtschaftsleistung im Land. Wenn etwa Mercedes hustet, dann hat Stuttgart Grippe, sagt man in der Region des Autobauers aus Baden-Württemberg. Und so lange die Autoindustrie Husten hat, fällt sie auch als Lokomotive für die deutsche Wirtschaft flach.

Meistgelesen

Alles egal? Trump bricht Regeln mittlerweile ganz öffentlich
Sandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen
Trump verhängt Pharma-Zölle von 100 Prozent
Trump stellt Erdogan vor laufenden Kameras bloss
Mann muss an Schweizer Grenze 115'000 Franken für diesen Ferrari zahlen

Mehr aus dem Ressort

Wohnen. Bundesrat will mehr Geld für bezahlbare Wohnungen freigeben

WohnenBundesrat will mehr Geld für bezahlbare Wohnungen freigeben

Zahlen zeigen nach unten. ETH-Forscher schlagen Alarm für Schweizer Wirtschaft

Zahlen zeigen nach untenETH-Forscher schlagen Alarm für Schweizer Wirtschaft

Treibstoff. 937 Millionen Euro Strafe gegen Tankstellen in Italien

Treibstoff937 Millionen Euro Strafe gegen Tankstellen in Italien