Was die Zinssenkung der SNB für dich bedeutet

Die Nationalbank hat die Leitzinsen erneut gesenkt. Dieser Schritt geht nicht spurlos an deinem Portemonnaie vorbei.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den Leitzins erneut gesenkt: um 0,25 Prozentpunkte auf 1,00 Prozent. Dieser Schritt war erwartet worden: Was bedeuten die niedrigen Zinsen für dich?

tafi / Agenturen Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SNB hat den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt – auf neu 1,00 Prozent.

Die lockere Geldpolitik hat Auswirkungen auf Konsumenten und Sparer.

Auch der Immobilienmarkt könnte in Bewegung kommen. Mehr anzeigen

Mit der Senkung des SNB-Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte auf 1,00 Prozent setzt die Nationalbank die Zinswende fort und lockert ihre Geldpolitik weiter.

Am Markt war ein solcher Schritt mehrheitlich erwartet worden, auch wenn zuletzt Stimmen laut geworden waren, die gar einen grossen Schritt à la US-Notenbank Fed um 0,5 Prozentpunkte für möglich gehalten hatten.

Insgesamt ist es bereits der dritte Lockerungsschritt der Währungshüter in diesem Jahr. Als erste der grossen Notenbanken hatte die SNB bereits im März die Zinswende eingeläutet und ihren Leitzins um ein Viertelprozent gesenkt.

Was bedeutet die Zinssenkung der SNB für Konsumenten?

Die Preise von Lebensmitteln und anderen Produkten orientieren sich an der Inflation. Diese ist in der Schweiz rückläufig. Das bedeutet, dass die Preise sinken oder nicht mehr so stark ansteigen. Das liege nicht zuletzt am starken Franken, tieferen Erdölpreisen und bevorstehenden Strompreissenkungen.

Die sinkende Inflation ist einer der Hauptgründe, weshalb die SNB den Leitzins erneut gesenkt hat.

Was bedeutet die Zinssenkung der SNB für Hauskäufer und -verkäufer?

Eine Senkung des Leitzinses hat im Normalfall auch eine Senkung des Hypothekarzinses zur Folge. Hier ist entscheidend, ob für die Hypothek ein fester oder variabler Zinssatz gewählt wurde. Neue Hypotheken dürften künftig wieder günstiger werden. Dadurch können sich wieder mehr Menschen eine eigene Immobilie leisten, trotz allgemein gestiegener Preise.

Was bedeutet die Zinssenkung der SNB für Eigenheimbesitzer?

Eine Senkung des Leitzinses auf dem Häusermarkt könnte zu einer erhöhten Nachfrage aufgrund günstigerer Hypotheken führen. Das wiederum hätte zur Folge, dass die Preise steigen und damit Wert der Schweizer Immobilien steigen.

Was bedeutet die Zinssenkung der SNB für Mieter?

Der gesenkte Leitzins hat erst einmal keine Auswirkungen auf die Mieten. Er ist unabhängig vom für Mieten hypothekarischen Referenzzinssatz, der weiterhin bei 1,75 Prozent liegt. Langfristig sorgt eine Senkung des Leitzinses zwar für tiefere Mieten, weil Hypotheken insgesamt billiger werden. Aktuell werden sinkende Mieten erst für das Jahr 2025 erwartet.

Was bedeutet die Zinssenkung der SNB für das Sparkonto?

Je tiefer der Leitzins, desto weniger lohnt sich das Sparen. Wenn die SNB den Leitzins nach unten korrigiert, senken die Banken tendenziell auch die Zinsen auf Sparguthaben. Andere Anlageformen, etwa Aktien, lohnen sich wieder mehr.

Was bedeutet die Zinssenkung der SNB für den Franken?

Zinssenkungen der SNB führen im Normalfall zu einer Abwertung des Schweizer Frankens. Unsere Währung wird also schwächer. Importierte Güter können dadurch teurer werden.

Was bedeutet die Zinssenkung der SNB für die Wirtschaft?

Vor allem auf die Exportindustrie dürfte sich die Zinssenkung der SNB positive Effekte haben. Weil der Franken nun tendenziell schwächer wird, verbilligen sich Schweizer Produkte für Käufer im Ausland.

Wird es demnächst weitere Zinssenkungen der SNB geben?

Die schnell sinkende Inflation beschäftigt die SNB offenbar. Sie spurt deshalb schon mal vor: In den nächsten Quartalen könnten weitere Zinssenkungen erforderlich werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten. So deutliche Worte wählt die Notenbank selten. Gleichzeitig sei die SNB weiterhin bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv zu sein.