Die New Yorker Wall Street ist der Dreh- und Angelpunkt der Finanzwelt. (Symbolbild) Bild: Keystone/AP/Seth Wenig

Bereits beim Praktikum mehr verdienen als so mancher Top-Manager? Was nach Fantasie klingt, ist bei der New Yorker Firma Jane Street Realität. Was steckt dahinter?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die New Yorker Finanzfirma Jane Street zahlt ihren Praktikant*innen umgerechnet rund 18'400 Franken im Monat.

Das übersteigt das Gehalt von einigen Top-Managern.

Als Market Maker sorgt die Firma für die Liquidität des Finanzmarktes - und verdient damit extrem viel Geld.

Die Firma ist nicht hierarchisch aufgebaut, sondern als Kollektiv angelegt.

Wer dort arbeiten will, muss schwierige mathmatische Rätsel innerhalb von Sekunden lösen können. Mehr anzeigen

Diese Bezahlung kann sich sehen lassen: Das Unternehmen Jane Street zahlt seinen Praktikant*innen Monatsgehälter von umgerechnet etwa 18‘400 Franken. Das ist keine Fantasie, sondern infolge der in New York geltenden Lohntransparenz vom Job-Portal eFinancialcareers ermittelt worden. Das berichtet die «NZZ».

Bei Jane Street handelt es sich um eine Finanzfirma in Manhattan mit weiteren Büros in London und Amsterdam sowie Hongkong und Singapur. Was steckt hinter dem «Market Maker», der laut «Financial Times» «obszöne Mengen an Geld» erwirtschaftet?

Was macht Jane Street?

In eigenen Worten nutzt Jane Street „anspruchsvoll quantitativ Analysen und ein tiefes Verständnis der Marktmechanismen, um konsistente und zuverlässige Preise zu gewährleisten. Als Market Maker fungiert die Firma als Zwischenhändler zwischen Käufer*innen und Verkäufer*innen.

Market Maker kaufen oder verkaufen ein Wertpapier jederzeit und profitieren von der Differenz der Preise bei Kauf und Verkauf. Das Gleiche gilt auch für andere Differenzen bei den Preisen von Finanzinstrumenten und Indizes.

Selbst minimale Profitdifferenzen im Bereich von weniger als ein Prozent können sich lohnen – wenn der Wert der gehandelten Aktie sich in einem entsprechend hohen Bereich bewegt. Entscheidend für den grossen Erfolg von Jane Street ist die rechtzeitige Erkennung – und Ausnutzung – von Ineffizienzen, die binnen von Millisekunden entstehen.

Warum kann Jane Street so hohe Löhne zahlen?

Laut «Financial Times» hat Jane Street im zweiten Quartal mehr als 10 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Das übersteigt selbst die Gewinne von Grossbanken. Da Jane Street nicht börsennotiert ist, gibt es keine Aktionär*innen, die an den Gewinnen beteiligt werden müssen.

Jane Street hat ausserdem eine ganz besondere Unternehmensstruktur: Einen klassischen Geschäftsführer gibt es nicht. Die Firma ist egalitär organisiert und Gewinne werden nicht danach verteilt, wer wie viel erwirtschaftet hat, sondern kollektiv.

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?

Es stimmt zwar, dass Jane Street ein weniger formelles Arbeitsumfeld bietet, als es eine Bank wie Goldman Sachs tut. Anzüge sind nicht zu erwarten, gearbeitet wird in T-Shirts und Hoodies. Die Umgangsformen sollen betont locker sein.

Daraus sollte man jedoch keine niedrigschwelligen Einstiegsmöglichkeiten ableiten. Im Gegenteil: Ein Abschluss an einer Elite-Universität wie Princeton oder Harvard ist unerlässlich. Die Mitarbeiter*innen von Jane Street sehen vielleicht nicht unbedingt aus wie Elite-Player in der Finanzwelt – sie sind aber welche.

Was muss ich können?

Für eine (Praktikums-)Stell bei Jane Street braucht man eine mehr als überdurchschnittliche mathematischen Begabung und ein generelles schnelles Denkvermögen. Intellektuelle Neugier ist gewünscht – und die Bereitschaft, für den Job wirklich alles zu geben.

Jane-Street-Angestellte sowie Praktikant*innen müssen mathematische Puzzles und logische Probleme in extrem fortgeschrittenen Schwierigkeitsgraden lösen können. Ein fortgeschrittenes Verständnis von Kombinatorik ist von starkem Vorteil und wer aus dem Stegreif nicht weiss, was das genau ist, braucht seine Bewerbung gar nicht erst abschicken.

Die Ermittlung von Erwartungswerten ist unabdingbar für eine Tätigkeit bei Market Makern. Auch in der Stochastik sollten Bewerber*innen also fit sein.

Wie läuft die Bewerbung ab?

Wer es zum Bewerbungsgespräch schafft, kann erwarten, mit sehr herausfordernden mathematischen Rätseln konfrontiert zu werden. Dabei sollen die Bewerber*innen ihren Denkprozess hinter ihrer Herangehensweise zu erläutern.

Ein Szenario, mit dem Bewerber*innen konfrontiert worden sind, ist laut Efinancialcareers ein Würfelspiel, bei dem der Würfel so oft wie gewünscht geworfen werden dürfen. Die Summe aller Augen ist der Gewinn. Der Haken: Sobald die Summe sich durch zehn teilen lässt, werden die Punkte wieder annulliert und alles war umsonst. Welche Strategie hat die höchste erwartete Punktzahl zur Folge? Und wie muss sich diese ändern, wenn eine andere Variable als zehn eingesetzt wird?

Ein weiteres Rätsel, das laut der Erfahrung eines anonymen ehemaligen Bewerbers gestellt werden kann: Ein Würfel besteht aus 1000 kleinen identischen Würfeln. Die Oberfläche dieses Würfels ist mit Farbe bemalt. Wie viele der kleinen Würfel sind farbig? Wer die Antwort nicht innerhalb von zehn Sekunden parat hat, kann wieder nach Hause gehen. Diese Frage soll übrigens bereits am Anfang des ersten Gesprächs gestellt worden sein.

Gibt es einen Haken?

Eventuell einen juristischen. Der Finanzexperte Larry Tabb sieht das Erfolgsrezept von Jane Street im Gespräch mit der «Financial Times» auch darin begründet, dass die Firma «Instrumente benutzt, die viele andere nicht einmal anfassen» wollen würden. In diesen lägen «die grössten Profite, aber auch die grössten Risiken».

Die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, stufte Jane Street 2020 als mögliches Hindernis bei der Abwehr von Finanzkrisen ein. Erst vergangenen Mittwoch hat die Firma Berufung gegen die indische Marktaufsicht eingereicht, das dem Unternehmen eine Strafe in Höhe von 567 Millionen US-Dollar auferlegt hatte. Der Vorwurf: Marktmanipulation.

Eine zweifelhafte Berühmtheit der Finanzwelt steht ebenfalls mit der Firma in Verbindung: Der Gründer der Kryptobörse FTX Sam Bankman-Fried begann hier seine Karriere. 2024 wurde Bankman-Fried zu 25 Jahren Haft verurteilt, nachdem er Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut hatte.

Wie viele kleine Würfel sind denn nun farbig?

Die Antwort lautet 488.