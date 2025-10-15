  1. Privatkunden
Start in London Waymo-Robotaxis auf dem Weg nach Europa

SDA

15.10.2025 - 18:28

Selbstfahrende Taxis von Waymo werden bald auch in Europa verkehren. Das Unternehmen will im kommenden Jahr mit dem Betrieb in London starten.(Symbolbild)
Selbstfahrende Taxis von Waymo werden bald auch in Europa verkehren. Das Unternehmen will im kommenden Jahr mit dem Betrieb in London starten.(Symbolbild)
Bild: Keystone

Die fahrerlosen Robotaxis von Waymo kommen nach Europa: Die Google-Schwesterfirma will im kommenden Jahr in London starten. In den nächsten Monaten sollen die nötigen Erlaubnisse eingeholt werden, wie Waymo ohne einen genauen Termin ankündigte.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

15.10.2025, 18:28

15.10.2025, 23:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Google-Schwesterfirma Waymo will im kommenden Jahr mit fahrerlosen Robotaxis in London starten.
  • Waymo gilt als führend beim autonomen Fahren.
  • Tech-Milliardär Elon Musk versucht allerdings gerade, den jungen Markt mit Autos von Tesla aufzurollen.
Mehr anzeigen

Waymo gilt als führend beim autonomen Fahren. Robotaxis der Firma machten in einer Handvoll US-Städte bisher mehr als zehn Millionen bezahlte Fahrten mit Passagieren.

Tech-Milliardär Elon Musk versucht allerdings gerade, den jungen Markt mit Autos von Tesla aufzurollen. Ein grosser Unterschied ist, dass Musk sich bei selbstfahrenden Autos nur auf Kameras verlässt, während Waymo zusätzlich teurere Laserradare einsetzt, die die Umgebung der Fahrzeuge abtasten.

Das Fahrzeug mit den Namen «Cybercab» von Tesla hat zwei nach oben öffnende Flügeltüren.
Das Fahrzeug mit den Namen «Cybercab» von Tesla hat zwei nach oben öffnende Flügeltüren.
Bild: Tesla/TESLA/AAP/dpa

Musks Ansatz hat den Vorteil, dass Tesla deutlich günstiger einen Robotaxi-Dienst anbieten kann. Allerdings zweifeln Experten und Konkurrenten an, dass autonomes Fahren verlässlich nur mit Kameras umgesetzt werden kann.

In London wird Waymo auf Uber als Konkurrenten treffen: Der Fahrdienst-Vermittler kooperiert mit der Firma Wayve, die Technik für selbstfahrende Autos entwickelt. Erfahrungen mit dem Linksverkehr sammelt Waymo bereits mit Testfahrten in Tokio.

