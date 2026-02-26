Børge Brende tritt nach Epstein-Enthüllungen als WEF-Chef zurück

Der WEF-CEO Børge Brende in der Mitte zwischen Laurence D. Fink und Donald Trump am diesjährigen WEF in Davos. (Archiv) sda

Der Präsident des Weltwirtschaftsforums zieht die Konsequenzen aus brisanten Enthüllungen über seinen Kontakt zu Jeffrey Epstein. Nach Bekanntwerden von über 100 Nachrichten nimmt Børge Brende seinen Hut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Børge Brende tritt als Präsident und CEO des Weltwirtschaftsforums zurück.

Über 100 veröffentlichte Nachrichten belegen einen engen Austausch mit Jeffrey Epstein.

Alois Zwinggi übernimmt interimistisch, der Stiftungsrat sucht eine dauerhafte Nachfolge. Mehr anzeigen

Das World Economic Forum (WEF) steht vor einem Führungswechsel. Präsident und CEO Børge Brende tritt zurück, nachdem neue Dokumente einen engen Kontakt zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein belegen.

Wie bekannt wurde, existieren über 100 Nachrichten zwischen Brende und Epstein, darunter E-Mails, in denen Brende Aussagen Epsteins zustimmt. In einer Nachricht habe Brende etwa Epsteins Ansicht bekräftigt, Davos könne die UNO ersetzen. Zudem nahm der ehemalige norwegische Aussenminister mehrfach an Abendessen im New Yorker Stadthaus Epsteins teil. Auch seinen 53. Geburtstag soll Brende dort gefeiert haben. Im November 2025 hatte er öffentlich erklärt, nie Kontakt mit Epstein gehabt zu haben.

Laut den nun veröffentlichten Unterlagen war Brende zudem über Epsteins Vorstrafen informiert. Epstein habe ihm selbst einen entsprechenden Medienbericht weitergeleitet, worauf Brende mit einem «Daumen hoch» reagiert habe.

Alois Zwinggi übernimmt interimistisch die Führung

In einer gemeinsamen Stellungnahme danken die Co-Präsidenten des Forums, André Hoffmann und Larry Fink, Brende für seine Arbeit. Sein Engagement habe massgeblich zum Erfolg der Jahrestagungen in Davos beigetragen. Man respektiere seine Entscheidung zum Rücktritt.

Brende selbst erklärte: «Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, als Präsident und CEO des Weltwirtschaftsforums zurückzutreten.» Die vergangenen acht Jahre seien für ihn äusserst bereichernd gewesen. Er halte den jetzigen Zeitpunkt für richtig, damit das Forum seine Arbeit «ohne Ablenkungen» fortsetzen könne.

Interimistisch übernimmt nun Alois Zwinggi die Führung. Der Stiftungsrat werde den Übergang begleiten und den Prozess zur Suche nach einer dauerhaften Nachfolge einleiten, heisst es weiter.

Der Stiftungsrat hatte zuvor die Zürcher Anwaltskanzlei Homburger mit einer unabhängigen Untersuchung beauftragt. Laut WEF sei diese inzwischen abgeschlossen. Die Ergebnisse hätten «keine weiteren Bedenken» ergeben, die über die bereits bekannten Fakten hinausgingen.