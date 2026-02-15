So könnte der Bund am Kauf von Wohneigentum mitverdienen

Mit einer neuer Steuer könnte der Bund bis zu einer Milliarde verdienen. Symbolbild: Keystone

Dem Bund fehlen Milliarden – und die Finanzierung der 13. AHV-Rente sowie der Armee ist noch nicht gesichert. Ökonomen schlagen deshalb eine heikle Massnahme vor: eine Grundstückgewinnsteuer auf Bundesebene. Sie könnte jährlich rund eine Milliarde Franken einbringen.

Beim Bund wird das Geld knapp. Bereits im letzten Jahr fehlte eine halbe Milliarde Franken – und neue Milliarden-Ausgaben stehen vor der Tür: die 13. AHV-Rente und die Aufrüstung der Armee. Um die Löcher zu stopfen, denkt die Regierung laut über höhere Mehrwertsteuern, höhere Lohnabzüge und Anpassungen bei der dritten Säule nach.

Doch Ökonomen bringen eine andere Idee ins Spiel – eine, die politisch heikel ist: Der Bund könnte künftig Gewinne aus Immobilienverkäufen besteuern. Finanzministerin Karin Keller-Sutter liess diesen Vorschlag bisher in der Schublade. Sie fürchtet Konflikte mit den Kantonen, die bereits eine Grundstückgewinnsteuer erheben.

1,1 Millionen Gewinn in Zürich – 1,9 Millionen in Zug

Eine aktuelle Analyse zeigt, wie stark die Gewinne beim Verkauf von Liegenschaften explodiert sind. Die Kantone kassieren immer mehr – obwohl die Tarife vielerorts noch Luft nach oben hätten, berichtet der «Tages Anzeiger».

Im Kanton Zürich kostete ein typisches Einfamilienhaus im mittleren Segment 1995 rund 810’000 Franken. Heute sind es 1,9 Millionen Franken – Altersentwertung eingerechnet. Das ergibt im Schnitt einen Reingewinn von 1,1 Millionen Franken.

Im Kanton Zug beträgt die Wertsteigerung gar 1,9 Millionen Franken. Schweizweit liegt der Gewinn nach 30 Jahren Haltedauer bei 570’000 Franken – das entspricht einer Rendite von 90 Prozent. Die Zahlen basieren auf Kennwerten des Immobilienberatungsunternehmens Fahrländer Partner.

Noch spektakulärer wird es beim Blick aufs Eigenkapital. Denn die meisten Eigentümer finanzieren ihre Immobilie zu einem grossen Teil mit Hypotheken. Donato Scognamiglio, Professor für Immobilienökonomie an der Uni Bern, sagt: «Wer heute nach 30 Jahren sein Haus verkauft, konnte sein Eigenkapital dank diesem Hebeleffekt vervielfachen.»

Steuer oft tiefer als gedacht

Viele Verkäufer staunen über Steuerrechnungen von mehreren hunderttausend Franken. Doch prozentual sind die Abgaben oft moderat – vor allem bei langer Besitzdauer.

Eine Studie der Raiffeisenbank geht von folgendem Szenario aus: Ein Eigentümer verkauft nach 30 Jahren mit einem Mehrwert von 660’000 Franken. In Genf fallen darauf lediglich 2 Prozent Steuern an. In fünf weiteren Kantonen höchstens 5 Prozent.

Im schweizweiten Schnitt beträgt die Grundstückgewinnsteuer bei 30 Jahren Besitzdauer 12,6 Prozent. In Zürich sind es 20 Prozent, in St. Gallen mit 25,7 Prozent am meisten. Selbst dort bleibt laut Raiffeisen nach Abzug der Steuer noch ein Reingewinn von rund einer halben Million Franken.

Bei kurzer Haltedauer fallen höhere Steuern an – um Spekulation zu bremsen.

Für Kantone eine Goldgrube

Für Kantone und Gemeinden sind diese Gewinne längst zur sprudelnden Einnahmequelle geworden. «Immobilienpreise sind in den letzten 20 Jahren stark gestiegen. Dadurch ist die Grundstückgewinnsteuer für Kantone und Gemeinden zu einer wichtigen und sehr ergiebigen Einnahmequelle geworden», sagt Raiffeisen-Chefökonom Fredy Hasenmaile.

Je nach Kanton machen diese Steuern bis zu 12 Prozent der gesamten Steuereinnahmen aus. «Angesichts der hohen Gewinne und der eher mässigen kantonalen Steuersätze wäre eine zusätzliche Grundstückgewinnsteuer beim Bund eine mögliche Variante», so Hasenmaile.

Eine Milliarde für den Bund?

Eine vom Bundesrat eingesetzte Expertengruppe schätzt, dass eine Grundstückgewinnsteuer auf Bundesebene jährlich rund eine Milliarde Franken einbringen würde. Unabhängige Ökonomen halten das für sinnvoller als höhere Mehrwertsteuern, die das Leben verteuern und die Wirtschaft bremsen könnten.

Grundstückgewinnsteuern hingegen hätten kaum negative wirtschaftliche Nebenwirkungen. «Hier würden Gewinne abgeschöpft, die ohne Eigenleistung der Eigentümer entstanden», sagt Isabel Martinez von der Konjunkturforschungsstelle der ETH. Immobilien würden oft teurer, weil der Staat Schulen ausbaue oder Bahnlinien verbessere. «Mit einer Grundstückgewinnsteuer würde ein Teil davon an die öffentliche Hand zurückfliessen.»

Jetzt spricht die Politik

Offiziell lehnen viele bürgerliche Politiker Steuererhöhungen weiterhin ab – auch um Sparmassnahmen Druck zu verleihen. Doch hinter den Kulissen wächst die Einsicht, dass es ohne Mehreinnahmen kaum gehen dürfte.

Mit Erich Ettlin (Mitte) äussert sich nun ein politisches Schwergewicht aus dem Ständerat offen: «Auch ich finde, der Bund sollte sparen statt Steuern erhöhen – aber das Parlament tut sich sehr schwer, die nötigen Kürzungen vorzunehmen.» Jede Partei blockiere dort, wo die eigene Klientel betroffen sei, heisst es beim «Tages Anzeiger».

Für die Finanzierung der 13. AHV-Rente und der Militärausgaben gehe es deshalb «kaum ohne neue Einnahmen». Eine Grundstückgewinnsteuer auf Bundesebene könne geprüft werden, «weil sie im Unterschied zu vielen anderen Steuern kaum wirtschaftliche Fehlanreize setze.»

Ein Problem bleibe allerdings: Der Bund könnte damit «den Kantonen ins Gehege kommen».

Linke machen Druck

Klar ist schon jetzt: Von links wird der Druck steigen. SP-Co-Präsident Cédric Wermuth verlangt, dass ein Konzept für eine solche Steuer ausgearbeitet wird. Und SP-Nationalrätin Ursula Zybach, Präsidentin des Verbands Casafair, fordert mit einer Motion das Gleiche.

Ihre Begründung ist deutlich: «Die enormen Wertsteigerungen der Immobilien sind nicht das Verdienst der Eigentümer, sondern der gesamten Gesellschaft – deshalb ist es nur gerecht, wenn ein Teil der Gewinne an die Allgemeinheit zurückfliesst.»

