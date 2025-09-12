Die Weisse Arena soll in Schweizer Händen bleiben. KEYSTONE

Die Gemeinden Flims, Laax und Falera wollen die Weisse Arena Bergbahnen übernehmen – um zu verhindern, dass ein ausländischer Investor wie Vail Resorts zuschlägt. Doch der geplante Kauf birgt hohe Risiken.

Die Bündner Gemeinden Flims, Laax und Falera wollen die Kontrolle über ihr Skigebiet sichern: Sie planen den Kauf der Infrastruktur der Weisse Arena Bergbahnen AG. Dazu gehören Bahnen, Lifte, Beschneiungsanlagen sowie Gebäude und touristische Einrichtungen am Berg. Diese sollen in der Finanz Infra AG gebündelt werden, deren Eigentümer die drei Gemeinden sind. Anschliessend soll die Infrastruktur an die Weisse Arena Gruppe verpachtet werden, die das Gebiet weiterhin betreibt.

Offiziell heisst es, man wolle verhindern, dass ausländische Investoren – etwa der US-Skigebietsbetreiber Vail Resorts – die Kontrolle übernehmen. Laut Blick laufen die Gespräche seit mehr als einem Jahr. Ende Oktober entscheiden die Stimmberechtigten in den drei Gemeinden an der Urne.

Gemeinden müssen sich wohl hoch verschulden

Ein Insider beziffert die Kosten für die Steuerzahler gegenüber dem «Blick» auf rund 120 Millionen Franken. Zwar können sich Gemeinden günstiger verschulden als private Investoren, dennoch bleibt das Risiko hoch. Flims hatte sich bereits 2019 mit 20 Millionen Franken am Bau einer neuen Pendelbahn beteiligt.

Damit Laax und Falera gleichberechtigt mitreden können, müssten sie zusätzliche Millionen in künftige Bahnbauten investieren – ohne Aussicht auf direkte Rückflüsse.

Die Weisse Arena Gruppe selbst unterstützt den Plan: «Es ist uns wichtig, dass die Infrastruktur langfristig in einheimischen Händen bleibt», heisst es. Branchenkenner sehen den Deal als zweischneidig. Einerseits sichere er die lokale Eigentümerschaft, andererseits könnten finanzielle Risiken auf die Gemeinden abgewälzt werden.

Wirtschaftliche Lage schwierig

Kritisch ist auch die wirtschaftliche Lage der Bergbahnen. Das Ebitda lag zuletzt bei 24 Prozent – zu wenig, um aus eigener Kraft genügend Investitionen zu stemmen. Experten fordern deshalb klare Regeln, damit die Gemeinden nicht unbegrenzt Geld nachschiessen müssen.

Ob die Bevölkerung bereit ist, dieses Wagnis einzugehen, entscheidet sich Ende Oktober.