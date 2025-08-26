  1. Privatkunden
Weko gibt grünes Licht Dertour darf ehemalige Migros-Tochter Hotelplan übernehmen

SDA

26.8.2025 - 08:00

Migros darf Hotelplan nach Weko-Entscheid an Dertour verkaufen (Archivbild)
Migros darf Hotelplan nach Weko-Entscheid an Dertour verkaufen (Archivbild)
Keystone

Die Wettbewerbskommission (WEKO) hat die Übernahme der ehemaligen Migros-Tochter Hotelplan durch den Reiseveranstalter Dertour genehmigt.

Keystone-SDA

26.08.2025, 08:00

26.08.2025, 08:09

Nach einer vertieften Prüfung kam die Behörde zum Schluss, dass der Wettbewerb in der Schweiz durch den Zusammenschluss nicht beeinträchtigt sei.

Zwar führe die Fusion in einzelnen Märkten zu einer stärkeren Konzentration, schreibt die Weko in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Allerdings hätten Reisende weiterhin verschiedene Alternativen: So stünden neben klassischen Reisebüros auch Online-Plattformen sowie Direktbuchungen bei Airlines und Hotels zur Verfügung. Diese Vielfalt sorge dafür, dass Preis- und Angebotsvergleiche weiterhin möglich seien.

Die Migros hatte am Mitte Februar die Veräusserung des grössten Teils der Hotelplan-Gruppe an den deutschen Reiseveranstalter Dertour angekündigt. Dertour führt in der Schweiz unter anderem die Marken Helvetic Tours und Kuoni. Gemeinsam betreiben beide Unternehmen hierzulande über 150 Reisebüros.

Dax leicht im Minus – Ukraine-Gipfel im Fokus

Dax leicht im Minus – Ukraine-Gipfel im Fokus

STORY: Vor dem mit Spannung erwarteten Ukraine-Gipfel in Washington haben sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Dax verlor zur Eröffnung am Montag 0,3 Prozent auf 24.299 Punkte, hielt sich aber in Schlagdistanz zu seinem jüngsten Rekordhoch. Tim Oechsner, Steubing AG «Die Börse verarbeitet das Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin vom Freitag. Die Ölpreise sind leicht fester heute Morgen im Handel und ohne konkrete Waffenruhe und ohne konkretes Friedensabkommen seitens des Kremlns sind natürlich auch die Rüstungsaktien im frühen Handel wieder gesucht. Renk, Hensold und Rheinmetall entsprechend leicht fester heute Morgen im frühen Handel.» Für Montag sind Gespräche des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Trump im Weissen Haus geplant. Dabei wird Selenskyj von führenden europäischen Politikern begleitet, darunter auch Kanzler Friedrich Merz. Für die Anleger steht aber nicht nur die Geopolitik im Fokus. «Wie geht es auch weiter an der Zinssenkungsfront? Die Anleger werden am Freitag nach Jackson Hole schauen, wo entsprechend US-Notenbankchef Jerome Powell eine Rede halten wird und Signale senden wird, wann und wie die erste Leitzinssenkung an den Märkten erwartet wird.» Bei den Einzelwerten stach SMA Solar mit einem Kursplus von 6,5 Prozent heraus. Die neuen US-Regelungen zur Förderung von Ökostrom-Projekten seien weniger restriktiv als befürchtet, schrieb der Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies. Das US-Finanzministerium hatte die Richtlinien am späten Freitagabend (MESZ) vorgelegt.

18.08.2025

18.08.2025

Aserbaidschan und Armenien unterzeichnen Abkommen im Weissen Haus

Aserbaidschan und Armenien unterzeichnen Abkommen im Weissen Haus

STORY: Zeremonie im Weissen Haus am Freitag.  Aserbaidschan und Armenien haben unter Vermittlung der USA ein Friedensabkommen unterzeichnet, das die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern nach Jahrzehnten des Konflikts stärken soll. An der Seite des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan sagte US-Präsident Donald Trump, die beiden verfeindeten Staaten hätten sich verpflichtet, die Kämpfe einzustellen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen und die territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren. «Das ist wirklich eine grosse Freude für mich», so Trump.  Alijew und Paschinjan würdigten Trumps Rolle und kündigten an, ihn für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Das Abkommen sichert den USA exklusive Rechte für einen strategischen Transitkorridor durch den Südkaukasus. Dieser soll nach US-Angaben den Export von Energie und anderen Rohstoffen erleichtern. Die USA hätten zudem mit beiden Ländern separate Vereinbarungen zur Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Handel und Technologie unterzeichnet, sagte Trump. Beschränkungen für die Verteidigungszusammenarbeit zwischen den USA und Aserbaidschan seien aufgehoben worden. Sollte das Abkommen Bestand haben, wäre das ein Erfolg für die Trump-Regierung und dürfte Russland, das die Region als Teil seiner Einflusssphäre betrachtet, verärgern. Schon in der kommenden Woche sollen der russische Präsident Wladimir Putin und Trump zu Gesprächen in Alaska zusammenkommen. Dabei soll es um die Beendigung von Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine gehen.

09.08.2025  

09.08.2025

Preisrutsch bei E-Autos: Abstand zu Verbrennern schrumpft

Preisrutsch bei E-Autos: Abstand zu Verbrennern schrumpft

Der Abstand zwischen E-Auto und Verbrenner schrumpft: Der Preisunterschied der beliebtesten Modelle liegt aktuell unter 3.000 Euro – halb so viel wie noch vor einem Jahr. Das zeigt eine Analyse von Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer. Grund sind sinkende Listenpreise und steigende Rabatte bei E-Autos, während Verbrenner teurer werden und weniger Rabatt bieten. Konkret liegen die durchschnittlichen Rabattniveaus bei Verbrennern und Stromern derzeit praktisch gleichauf bei gut 17 Prozent.

08.08.2025

08.08.2025

Dax leicht im Minus – Ukraine-Gipfel im Fokus

Dax leicht im Minus – Ukraine-Gipfel im Fokus

Aserbaidschan und Armenien unterzeichnen Abkommen im Weissen Haus

Aserbaidschan und Armenien unterzeichnen Abkommen im Weissen Haus

Preisrutsch bei E-Autos: Abstand zu Verbrennern schrumpft

Preisrutsch bei E-Autos: Abstand zu Verbrennern schrumpft

