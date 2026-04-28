Laut WeltbankHöhere Düngerpreise belasten Lebensmittelangebot
SDA
28.4.2026 - 16:24
Steigende Düngermittelpreise bedrohen nach Angaben der Weltbank die sichere Lebensmittelversorgung von Millionen von Menschen. Die Preise dürften im laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahr um 31 Prozent steigen, heisst es in einem Rohstoffbericht des Instituts.
Keystone-SDA
28.04.2026, 16:24
28.04.2026, 16:25
SDA
Bauern stünden vor der Herausforderung, für Dünger so viel zu bezahlen wie seit 2022 nicht mehr – damals hatte der Beginn des russischen Angriffskrieges ebenfalls zu einer Energiekrise geführt und Hungersnöte weltweit verschärft.
Höhere Kosten dürften den Gewinn von Bauern schmälern und Ernteerträge gefährden, warnt die Weltbank. Dies könnte fatale Folgen für die Lebensmittelversorgung und Bezahlbarkeit von Essen haben: Nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen könnten bis zu 45 Millionen Menschen zusätzlich hungern, sollte sich der Konflikt im Nahen Osten verlängern.
Im kommenden Jahr dürfte sich laut Weltbank der Preisanstieg dann zumindest etwas abschwächen – vorausgesetzt, die durch den Iran-Krieg erschwerten Düngemittel- und Rohstoffexporte dauern nicht über den Mai hinaus an. Zudem dürfen die Erdgaspreise in diesem Szenario nicht die Höchststände aus dem Jahr 2022 erreichen.
Institut geht von deutlichem Preisanstieg aus
Insgesamt geht die Weltbank davon aus, dass der Iran-Krieg zum stärksten Anstieg der Energiepreise seit vier Jahren führen wird. 2026 dürften diese um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen, heisst es weiter in dem Bericht. Bei Rohstoffen insgesamt dürfte der Preisanstieg bei 16 Prozent liegen. Neben der Energiekrise und der verschärften Situation bei Dünger würden auch bestimmte Metalle dazu beitragen.
Grund dafür ist die prekäre Situation in der Strasse von Hormus: Laut Weltbank wird dort gut ein Drittel des weltweiten Rohölhandels auf dem Seeweg abgewickelt. Der Iran sowie die USA blockieren mittlerweile die wichtige Meerenge auf unterschiedlichen Wegen – und lösten damit «den grössten Ölversorgungsschock seit Beginn der Aufzeichnungen» aus.
Weltbank-Chefvolkswirt: Ärmste Menschen am stärksten getroffen
Der Krieg treffe die Weltwirtschaft in mehreren Wellen, sagte Weltbank-Chefökonom Indermit Gill laut Mitteilung. «Zunächst durch höhere Energiepreise, dann durch höhere Lebensmittelpreise und schliesslich durch eine höhere Inflation, die die Zinsen in die Höhe treiben und die Verschuldung noch teurer machen wird.»
Gill mahnte, die ärmsten Menschen auf der Welt würden am stärksten getroffen. Auch die Bevölkerung in Entwicklungsländern habe unter eine ohnehin hohen Schuldenlast zu leiden. «All dies erinnert an eine bittere Wahrheit: Krieg ist Entwicklung in umgekehrter Richtung.»
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
28.04.2026
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
27.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
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