  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

La Chaux-de-Fonds Weltweit erste Solaröfen für Stahl-Recycling gehen in Betrieb

SDA

3.10.2025 - 22:20

Weltweit gibt es 54 Solaröfen. Die beiden am Freitag in La Chaux-de-Fonds NE eingeweihte Öfen sind die ersten, die Metallabfälle vollständig recyceln.
Weltweit gibt es 54 Solaröfen. Die beiden am Freitag in La Chaux-de-Fonds NE eingeweihte Öfen sind die ersten, die Metallabfälle vollständig recyceln.
Keystone

Das jurassische Unternehmen Panatere hat am Freitag in La Chaux-de-Fonds NE die weltweit ersten beiden Solaröfen eingeweiht, die vollständig recycelten Stahl produzieren werden.

Keystone-SDA

03.10.2025, 22:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Unternehmen Panatere hat in La Chaux-de-Fonds die weltweit ersten Solaröfen vorgestellt, die vollständig recycelten Stahl aus lokalen Metallabfällen herstellen und dabei ohne CO₂-Emissionen arbeiten.
  • Mit Hilfe von 500 Spiegeln erreichen die Öfen bis zu 2000 Grad Celsius und sollen bis 2028 jährlich 1000 Tonnen sogenannten Solar-Stahl produzieren.
  • Das Projekt wird von verschiedenen öffentlichen Partnern unterstützt und soll sowohl Ressourcen schonen als auch lokale Arbeitsplätze schaffen.
Mehr anzeigen

Weltweit gibt es derzeit 54 Solaröfen, aber der am Freitag in La Chaux-de-Fonds NE eingeweihte Ofen ist der erste, der Metallabfälle recycelt. Diese Innovation biete eine Antwort auf die Herausforderungen von Souveränität und Nachhaltigkeit, erklärte das Betreiber-Unternehmen Panatere.

Der Sortierungsprozess nach Legierung und der Solarofen sind durch zwei Patente geschützt. Der Ofen nutzt 500 konkave Spiegel und einen Heliostaten, um die Sonnenstrahlen zu bündeln und Temperaturen von bis zu 2000 Grad Celsius zu erreichen. Mit dieser Technologie lassen sich Metalle in 1,5 Stunden einschmelzen – komplett ohne CO2-Emissionen.

1000 Tonnen Solar-Stahl pro Jahr

Jährlich importiert die Schweiz 140’000 Tonnen Edelstahl, davon 15’800 Tonnen für die Uhrenindustrie und 6500 Tonnen für den medizinischen Bereich.

«Unser Ziel ist es, 5 Prozent der in der Schweiz produzierten Metalle zurückzugewinnen, anstatt sie zu exportieren. Bis 2028 soll das Zentrum jährlich 1000 Tonnen Solar-Stahl produzieren», sagt Panatere-Chef Raphaël Broye. Dadurch sollen auch lokale Arbeitsplätze geschaffen werden.

Das Projekt bereitet zudem den Weg für die künftige Entwicklung eines Solarzentrums zur Verarbeitung strategischer Metalle.

«Wir haben die Unterstützung verschiedener institutioneller Partner erhalten, um dieses Projekt umzusetzen – darunter das Bundesamt für Umwelt, die Kantone Neuenburg, Jura und Bern, die SIG (Services Industriels de Genève), die Schweizer Klimastiftung und Energy Lab», führte der Geschäftsführer aus.

Der erste Barren aus Solar-Stahl wird im Internationalen Uhrenmuseum in La Chaux-de-Fonds ausgestellt.

XXL-Recycling: Zweites Leben für Bohrinseln

XXL-Recycling: Zweites Leben für Bohrinseln

In einem norwegischen Hafen werden ausgediente Bohrinseln für ein zweites Leben ausgeschlachtet. Die Stahl-Ungetüme werden zerlegt und fast vollständig recycelt.

12.08.2022

Mehr zum Thema

Recycling statt Puff im Abfallsack. So entsorgst du richtig – und erhältst keine Busse

Recycling statt Puff im AbfallsackSo entsorgst du richtig – und erhältst keine Busse

Wegwerfmode im Sammel-Container. Fast Fashion setzt Textil-Recycler unter Druck

Wegwerfmode im Sammel-ContainerFast Fashion setzt Textil-Recycler unter Druck

Recycling-Revolution. Wie eine Schweizer Fabrik Autobatterien neues Leben einhaucht

Recycling-RevolutionWie eine Schweizer Fabrik Autobatterien neues Leben einhaucht

Meistgelesen

Erneut keine Einigung im Kongress – «Shutdown» dauert an +++ Mit Jane Fonda legt sich der nächste Promi mit Trump an
Sean «Diddy» Combs zu mehr als vier Jahren Gefängnis verurteilt
Hamas erklärt sich zur Freilassung von Geiseln bereit +++ Schweizer Aktivisten im Negev-Gefängnis inhaftiert
Schweizer mit über 230 km/h auf italienischer Autobahn gestoppt
Französischer Fotograf in der Ukraine bei Drohnenangriff getötet +++ Putin warnt USA vor Tomahawk-Lieferung an Kiew