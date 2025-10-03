Weltweit gibt es 54 Solaröfen. Die beiden am Freitag in La Chaux-de-Fonds NE eingeweihte Öfen sind die ersten, die Metallabfälle vollständig recyceln. Keystone

Das jurassische Unternehmen Panatere hat am Freitag in La Chaux-de-Fonds NE die weltweit ersten beiden Solaröfen eingeweiht, die vollständig recycelten Stahl produzieren werden.

Keystone-SDA SDA

Das Unternehmen Panatere hat in La Chaux-de-Fonds die weltweit ersten Solaröfen vorgestellt, die vollständig recycelten Stahl aus lokalen Metallabfällen herstellen und dabei ohne CO₂-Emissionen arbeiten.

Mit Hilfe von 500 Spiegeln erreichen die Öfen bis zu 2000 Grad Celsius und sollen bis 2028 jährlich 1000 Tonnen sogenannten Solar-Stahl produzieren.

Das Projekt wird von verschiedenen öffentlichen Partnern unterstützt und soll sowohl Ressourcen schonen als auch lokale Arbeitsplätze schaffen.

Weltweit gibt es derzeit 54 Solaröfen, aber der am Freitag in La Chaux-de-Fonds NE eingeweihte Ofen ist der erste, der Metallabfälle recycelt. Diese Innovation biete eine Antwort auf die Herausforderungen von Souveränität und Nachhaltigkeit, erklärte das Betreiber-Unternehmen Panatere.

Der Sortierungsprozess nach Legierung und der Solarofen sind durch zwei Patente geschützt. Der Ofen nutzt 500 konkave Spiegel und einen Heliostaten, um die Sonnenstrahlen zu bündeln und Temperaturen von bis zu 2000 Grad Celsius zu erreichen. Mit dieser Technologie lassen sich Metalle in 1,5 Stunden einschmelzen – komplett ohne CO 2 -Emissionen.

1000 Tonnen Solar-Stahl pro Jahr

Jährlich importiert die Schweiz 140’000 Tonnen Edelstahl, davon 15’800 Tonnen für die Uhrenindustrie und 6500 Tonnen für den medizinischen Bereich.

«Unser Ziel ist es, 5 Prozent der in der Schweiz produzierten Metalle zurückzugewinnen, anstatt sie zu exportieren. Bis 2028 soll das Zentrum jährlich 1000 Tonnen Solar-Stahl produzieren», sagt Panatere-Chef Raphaël Broye. Dadurch sollen auch lokale Arbeitsplätze geschaffen werden.

Das Projekt bereitet zudem den Weg für die künftige Entwicklung eines Solarzentrums zur Verarbeitung strategischer Metalle.

«Wir haben die Unterstützung verschiedener institutioneller Partner erhalten, um dieses Projekt umzusetzen – darunter das Bundesamt für Umwelt, die Kantone Neuenburg, Jura und Bern, die SIG (Services Industriels de Genève), die Schweizer Klimastiftung und Energy Lab», führte der Geschäftsführer aus.

Der erste Barren aus Solar-Stahl wird im Internationalen Uhrenmuseum in La Chaux-de-Fonds ausgestellt.