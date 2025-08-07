US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr Millionenverluste zufügen. 06.08.2025

Der massive Anstieg der US-Zölle für Schweizer Waren verursacht bei den Schweizer Unternehmen zwar keinen grossen Papierkrieg. Strategisch sind sie aber gefordert. Verlagerungsentscheide könnten rasch erfolgen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trumps Zoll-Hammer trifft die Schweizer Wirtschaft ähnlich hart wie die Aufhebung der Mindestkurse im Jahr 2015, so ein Experte.

Die hiesigen Firmen müssten nun ihre Lieferketten kontrollieren.

Einige Unternehmen planen die Verlagerung ins Ausland – etwa in die EU, die nur 15 Prozent US-Zoll zahlt.

Die bürokratischen Hürden seien dagegen überschaubar. Mehr anzeigen

Der 39-Prozent-Tarif von Trump sei ein ähnlich starker Einschnitt für die Schweizer Wirtschaft wie der Schock nach der Aufhebung des Mindestkurses im Jahr 2015, sagt Marc Bernitt, der beim Logistikkonzern Kühne+Nagel für das Zollwesen in Europa und Asien verantwortlich ist.

«Wer bisher nicht aktiv geworden ist, wird jetzt wachgerüttelt.» Denn mit einem Zoll von 39 Prozent könne kaum jemand leben. Daher würden die Firmen ihre Verlagerungspläne aus den Schubladen holen.

Bernitt kennt den Fall eines Schweizer Lebensmittelunternehmens, das heute in der Schweiz produziert. «Nun wird darüber nachgedacht, die Fertigung in die EU zu verlagern, wo ein günstigerer US-Zoll gilt.» Allerdings solle dort nur die Rohware hergestellt werden, die Endfertigung sei in den USA geplant.

In diesem Zusammenhang müssten die gesamten Lieferketten betrachtet werden. «Bei der Herstellung eines Produkts sind vier bis fünf Eigentümerwechsel keine Seltenheit», sagt der Kühne+Nagel-Experte. Hier gebe es Spielraum.

«Ganze Lieferkette unter die Lupe nehmen»

Denn wenn zum Beispiel Waren von einem US-Zulieferer bezogen würden, könnte dieser Anteil von der Zollrechnung abgezogen werden. «Die Firmen kommen in der aktuellen Situation nicht darum herum, die ganze Lieferkette unter die Lupe zu nehmen.»

«Die eigentliche Abwicklung des höheren Zolltarifs ist hingegen kein Problem», sagt Bernitt. Die entsprechenden Prozesse seien heute komplett digitalisiert. Entsprechend einfach könnten Tarif-Änderungen angepasst werden.

Wer darauf spekuliere, dass es in absehbarer Zeit doch noch einen Deal mit einem tieferen Zollsatz gebe, könne nun seine Ware in einem Zollfreilager zwischenlagern. Doch dies binde natürlich Mittel, und es sei auch nicht für alle Arten von Waren ein gangbarer Weg, so Bernitt.

Weniger akut seien wegen des höheren Tarifs die vorgezogenen Warenlieferungen. Solche seien wegen der Zolldrohungen von Trump seit dem letzten Herbst über alle Branchen zu beobachten gewesen, so Bernitt.