  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Experte ordnet Zollschock ein «Wer bisher nicht aktiv geworden ist, wird jetzt wachgerüttelt»

SDA

7.8.2025 - 14:51

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass  Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr  Millionenverluste zufügen.

06.08.2025

Der massive Anstieg der US-Zölle für Schweizer Waren verursacht bei den Schweizer Unternehmen zwar keinen grossen Papierkrieg. Strategisch sind sie aber gefordert. Verlagerungsentscheide könnten rasch erfolgen.

Keystone-SDA

07.08.2025, 14:51

07.08.2025, 16:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trumps Zoll-Hammer trifft die Schweizer Wirtschaft ähnlich hart wie die Aufhebung der Mindestkurse im Jahr 2015, so ein Experte.
  • Die hiesigen Firmen müssten nun ihre Lieferketten kontrollieren.
  • Einige Unternehmen planen die Verlagerung ins Ausland – etwa in die EU, die nur 15 Prozent US-Zoll zahlt.
  • Die bürokratischen Hürden seien dagegen überschaubar.
Mehr anzeigen

Der 39-Prozent-Tarif von Trump sei ein ähnlich starker Einschnitt für die Schweizer Wirtschaft wie der Schock nach der Aufhebung des Mindestkurses im Jahr 2015, sagt Marc Bernitt, der beim Logistikkonzern Kühne+Nagel für das Zollwesen in Europa und Asien verantwortlich ist.

«Wer bisher nicht aktiv geworden ist, wird jetzt wachgerüttelt.» Denn mit einem Zoll von 39 Prozent könne kaum jemand leben. Daher würden die Firmen ihre Verlagerungspläne aus den Schubladen holen.

Bernitt kennt den Fall eines Schweizer Lebensmittelunternehmens, das heute in der Schweiz produziert. «Nun wird darüber nachgedacht, die Fertigung in die EU zu verlagern, wo ein günstigerer US-Zoll gilt.» Allerdings solle dort nur die Rohware hergestellt werden, die Endfertigung sei in den USA geplant.

Der Schweizer Jo protestiert am 7. August vor einem Gebäude der Vereinten Nationen in Genf gegen Trump Zölle.
Der Schweizer Jo protestiert am 7. August vor einem Gebäude der Vereinten Nationen in Genf gegen Trump Zölle.
KEYSTONE

In diesem Zusammenhang müssten die gesamten Lieferketten betrachtet werden. «Bei der Herstellung eines Produkts sind vier bis fünf Eigentümerwechsel keine Seltenheit», sagt der Kühne+Nagel-Experte. Hier gebe es Spielraum.

«Ganze Lieferkette unter die Lupe nehmen»

Denn wenn zum Beispiel Waren von einem US-Zulieferer bezogen würden, könnte dieser Anteil von der Zollrechnung abgezogen werden. «Die Firmen kommen in der aktuellen Situation nicht darum herum, die ganze Lieferkette unter die Lupe zu nehmen.»

«Die eigentliche Abwicklung des höheren Zolltarifs ist hingegen kein Problem», sagt Bernitt. Die entsprechenden Prozesse seien heute komplett digitalisiert. Entsprechend einfach könnten Tarif-Änderungen angepasst werden.

Wer darauf spekuliere, dass es in absehbarer Zeit doch noch einen Deal mit einem tieferen Zollsatz gebe, könne nun seine Ware in einem Zollfreilager zwischenlagern. Doch dies binde natürlich Mittel, und es sei auch nicht für alle Arten von Waren ein gangbarer Weg, so Bernitt.

Weniger akut seien wegen des höheren Tarifs die vorgezogenen Warenlieferungen. Solche seien wegen der Zolldrohungen von Trump seit dem letzten Herbst über alle Branchen zu beobachten gewesen, so Bernitt.

Schleuser-Drama in Andalusien – Migranten landen am Strand – Touristen geraten aneinander

Schleuser-Drama in Andalusien – Migranten landen am Strand – Touristen geraten aneinander

Ein Schleuserboot setzt am helllichten Tag mehrere Migranten am Strand von Castell de Ferro ab – direkt vor den Augen zahlreicher Badegäste. Was folgt: Chaos, hitzige Diskussionen und ein Einsatz der Guardia Civil.

06.08.2025

Mehr zum Thema

blue News entschlüsselt Notizen. Das steht auf Parmelins Zoll-Spickzettel wirklich drauf

blue News entschlüsselt NotizenDas steht auf Parmelins Zoll-Spickzettel wirklich drauf

Von Nestlé über Ems-Chemie bis Emmi. So reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock

Von Nestlé über Ems-Chemie bis EmmiSo reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock

Ticker zum Zoll-Schock. Bundesrat hält an Strategie im US-Zollstreit fest +++ Keller-Sutter kontert Trump: «Ich habe sehr wohl zugehört»

Ticker zum Zoll-SchockBundesrat hält an Strategie im US-Zollstreit fest +++ Keller-Sutter kontert Trump: «Ich habe sehr wohl zugehört»

Meistgelesen

Bundesrat hält an Strategie im US-Zollstreit fest +++ Keller-Sutter kontert Trump: «Ich habe sehr wohl zugehört»
Das sagen blue News Leser zum US-Zollhammer
Wanderer ein Jahr vermisst – dann wird er dank KI entdeckt
Nächstes Aushängeschild verabschiedet sich von SRF
Streit geht weiter: Ter Stegen als Barça-Kapitän abgesetzt

Videos aus dem Ressort

Keller-Sutter: «Bundesrat wird sich um eine Verbesserung bemühen»

Keller-Sutter: «Bundesrat wird sich um eine Verbesserung bemühen»

Laut Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter kann der Bundesrat nicht sagen, wie lange die Situation mit den US-Zöllen anhalten wird. Die Regierung werde sich bemühen, in vernünftiger Zeit eine Verbesserung zu erzielen.

07.08.2025

Trumps höhere Zölle in Kraft – Deutsche Wirtschaft fürchtet Belastungen

Trumps höhere Zölle in Kraft – Deutsche Wirtschaft fürchtet Belastungen

STORY: In den USA sind die von Präsident Donald Trump angeordneten höheren Zölle auf Importe aus Dutzenden Ländern in Kraft getreten.  Für die meisten Waren aus der Europäischen Union gilt nun ein Basiszollsatz von 15 Prozent, damit auch für deutsche. Die Wirtschaft befürchtet erhebliche Auswirkungen durch die höheren Handelshürden bei dem wichtigsten ausländischen Abnehmer von Waren «Made in Germany. Auch der Der deutsche Maschinenbauer Grenzebach sieht das jüngst vereinbarte Handelsabkommen zwischen den USA und der EU kritisch. Zwar bleibe die Wettbewerbssituation für das Unternehmen einigermassen entspannt, da Grenzebach keine direkten Konkurrenten in den USA habe. Die Unsicherheit in Zollfragen spiegele sich jedoch auch in rückläufigen Aufträgen im Maschinenbau wider.  O-Ton Egbert Wenninger, Standortleiter Grenzebach: «Am Ende ist es natürlich eine Verteuerung für die Produkte unserer amerikanischen Kunden. Das heisst, der gesamte Business-Case, wenn die Maschinen und die Produktionsanlagen, die sie für ihre Produkte brauchen, wenn sie sich verteuern, dann werden natürlich am Ende auch die Produkte, die sie dann vermarkten, teurer. Und das ist natürlich so ein Stück, das führt dazu, dass die Investitionen nicht mehr ganz so locker von der Hand gehen, wie es vielleicht in den Jahren zuvor war.» Die Anleger an der deutschen Börse zeigten sich vom Inkrafttreten der US-Zölle zunächst unbeeindruckt. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Donnerstag zwar knapp im Minus, drehte aber bis zum Mittag deutlich ins Plus. Die Unsicherheit bleibe aber gross, hiess es auf dem Parkett. O-Ton David Kohl, Chefvolkswirt Julius Bär: «Die Konjunktur kommt unter Druck aufgrund dieser Zölle. Aber, und das muss man vielleicht dazu sagen, nicht so sehr gerade in Europa und in den betroffenen Ländern, sondern gerade dort, wo die Zölle erhoben werden, nämlich in den USA. Dort sind letztendlich die Zölle eine Steuer für den Konsumenten. Also, der Konsument muss mehr zahlen, die Unternehmen haben vielleicht geringere Margen, insbesondere im kleinen Segment, und dort wird die Konjunktur wahrscheinlich sehr viel mehr unter Druck kommen.» Als besonders problematisch wird angesehen, dass die neue Zollregelung Teil eines Deals ist, dessen Details nach wie vor nicht ausverhandelt sind. Die sei Gift für Planungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit, heisst es von Wirtschaftsvertretern.  Einer DIHK-Blitzumfrage zufolge zählt für fast drei Viertel der deutschen Unternehmen mit US-Geschäft der erhöhte Basiszoll zu den grössten Belastungen. Nur die handelspolitische Unsicherheit wird noch häufiger genannt.

07.08.2025

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.

31.07.2025

Keller-Sutter: «Bundesrat wird sich um eine Verbesserung bemühen»

Keller-Sutter: «Bundesrat wird sich um eine Verbesserung bemühen»

Trumps höhere Zölle in Kraft – Deutsche Wirtschaft fürchtet Belastungen

Trumps höhere Zölle in Kraft – Deutsche Wirtschaft fürchtet Belastungen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Video zum Zoll-Fiasko. The Art of the Deal – or No Deal

Video zum Zoll-FiaskoThe Art of the Deal – or No Deal

«Schönes Reisli zum Händeschütteln». Das sagen blue News Leser zum US-Zollhammer

«Schönes Reisli zum Händeschütteln»Das sagen blue News Leser zum US-Zollhammer

Märkte. Schweizer Börse reagiert gelassen auf Zollhammer

MärkteSchweizer Börse reagiert gelassen auf Zollhammer