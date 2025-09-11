Die «Wonder of the Seas» ist das aktuelle Flaggschiff der Reederei Royal Caribbean. Michel Verdure/Royal Caribbean/dpa-tmn

Die Corona-Krise brachte die Kreuzfahrtbranche an den Rand des Zusammenbruchs. Doch ausgerechnet Royal Caribbean nutzte die Flaute für eine aggressive Expansion. Das Resultat: ein Kursplus von 1400 Prozent seit dem Pandemietief – und ein deutlicher Vorsprung auf die Konkurrenz.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Die Aktien der grossen Kreuzfahrtunternehmen erleben seit Monaten einen bemerkenswerten Aufschwung. Laut Cash.ch stechen dabei die Titel von Royal Caribbean besonders hervor: Seit dem Tiefpunkt während der Pandemie haben sie rund 1400 Prozent an Wert gewonnen. Zum Vergleich: Carnival legte im selben Zeitraum knapp 120 Prozent zu, Norwegian Cruise Line gut 104 Prozent.

Der entscheidende Unterschied: Während die Branche mit massiven Verlusten kämpfte, setzte Royal Caribbean auf eine konsequente Expansionsstrategie und investierte in das Premium-Segment. Mit neuen Konzepten für Bordkonsum und Auslastung liegt die Belegung der Schiffe mittlerweile bei knapp 110 Prozent – deutlich höher als bei Carnival oder Norwegian.

Hohe Bewertung, hohe Erwartungen

Auch die Reingewinnmargen zeigen den Abstand: Vor der Pandemie lagen alle drei Konzerne zwischen 13 und 20 Prozent, inzwischen erreicht Royal Caribbean 25 Prozent – mehr als doppelt so viel wie die Konkurrenz. Für Carnival und Norwegian erwarten Analysten für das kommende Jahr nur rund 12 Prozent.

Der Erfolg spiegelt sich auch in der Bewertung wider: Royal Caribbean wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 gehandelt, während Carnival bei 13,7 und Norwegian bei 9,4 liegen. Für Analysten bedeutet das: Bei Royal Caribbean sind die Erwartungen extrem hoch, was Kurskorrekturen wahrscheinlicher macht.

Für die gesamte Branche sehen Experten von Barclays ein weiteres Wachstum im kommenden Jahr. Neue Schiffe, höhere Kapazitäten und abnehmende Unsicherheiten rund um die US-Zollpolitik könnten den Trend stützen. Am meisten Kurspotenzial orten Analysten bei Norwegian (+22 Prozent), während bei Carnival lediglich ein Plus von 3 Prozent erwartet wird.