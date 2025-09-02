  1. Privatkunden
Das musst du wissen Wie du jetzt bei deiner Miete sparen kannst

Samuel Walder

2.9.2025

Das musst du wissen Diese 9 Punkte zum Mietzins musst du kennen

Samuel Walder

2.9.2025

Mit der Senkung des Referenzzinssatzes dürften sich viele Mieterinnen und Mieter bald über tiefere Mieten freuen. (Symbolbild)
Mit der Senkung des Referenzzinssatzes dürften sich viele Mieterinnen und Mieter bald über tiefere Mieten freuen. (Symbolbild)
sda

Der Referenzzinssatz fällt per 2. September auf 1,25 Prozent – das Allzeittief. Wer jetzt aktiv wird, kann bei der Wohnungsmiete sparen. Das musst du besonders beachten.

Samuel Walder

02.09.2025, 12:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der hypothekarische Referenzzinssatz sinkt per 2. September 2025 auf 1,25 Prozent, was Mietenden das Recht auf eine Mietzinsreduktion gibt – allerdings nur auf Antrag.
  • Vermieter können Senkungen durch gestiegene Kosten oder tiefe Ausgangsmieten teilweise kompensieren, weshalb sich die Reduktion je nach Situation unterscheidet.
  • blue News liefert dir die neun wichtigsten Punkte zur Zinssenkung.
Mehr anzeigen

Mieterinnen und Mieter in der Schweiz können sich auf Mietzinssenkungen einstellen. Der hypothekarische Referenzzinssatz ist auf 1,25 von 1,50 Prozent gesunken, wie das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) am Montag mitteilte.

Doch was bedeutet das genau und was müssen Mieter*innen nun beachten? Hier die neun wichtigsten Punkte:

Wie hat sich der Referenzzinssatz entwickelt?

Per 2. September gilt neu der Referenzzinssatz von 1,25 Prozent, nach zuvor 1,50 Prozent. Er steht damit nach mehr als zwei Jahren wieder auf seinem Allzeittief. Zuletzt war der Referenzzinssatz für Wohnungsmieten im März 2025 auf 1,50 Prozent gesunken, nach zwei Erhöhungen Mitte und Ende 2023.

Senkung gibt’s nur auf Antrag 

Die Miete wird nicht automatisch angepasst. Du musst als Mieterin oder Mieter aktiv beim Vermieter eine Reduktion beantragen – am besten schriftlich und eingeschrieben. Meist reicht eine kurze Begründung und eine Anfrage.

Zudem dürfen Mieter*innen auch ohne Referenzzinssenkung eine Reduktion der Miete beantragen. Mieter*innen können beim Mietzins eine Reduktion fordern, wenn Ihre Wohnung Mängel aufweist, welche den vertragsgemässen Gebrauch beeinträchtigen. Ein Mangel kann ein defektes Glühbirnchen, eine defekte Waschmaschine oder auch eine laute Baustelle nebenan sein.

Grenzen und Gegenargumente des Vermieters

Vermieter dürfen gewisse Kosten gegenrechnen, etwa gestiegene Unterhalts- oder Nebenkosten. Auch wenn deine Miete bereits deutlich unter dem ortsüblichen Niveau liegt, kann der Vermieter eine Reduktion ablehnen.

Was tun, wenn der Vermieter nicht reagiert?

Der Vermieter oder die Vermieterin darf den Antrag auch ablehnen. Dann ist aber noch nicht alles verloren.

Wenn sich Mieter und Vermieter nicht einigen können, kann der Mieter ein Verfahren bei einer Schlichtungsbehörde einleiten. Die Schlichtungsbehörde ist neben einem neutralen Präsidenten oder einer Präsidentin paritätisch je mit einem Vertreter der Mieter und Vermieter besetzt. In einem solchen Verfahren muss der Vermieter beweisen, dass die zulässige Rendite oder Orts- bzw. Quartierüblichkeit des Mietzinses gegeben ist. Dafür gelten laut HEV strenge Anforderungen.

So viel lässt sich sparen

Pro Senkungsschritt um 0.25 Prozentpunkte kann die Miete um rund 2,91 Prozent reduziert werden. Beispiel: Bei einer Monatsmiete von 2000 Franken entspricht das etwa 58 Franken weniger.

Wer hat keinen Anspruch auf eine Senkung?

Keinen Senkungsanspruch haben laut Hauseigentümerverband (HEV) Mietende mit «befristeten Mietverhältnissen oder Verträgen mit einer mehrjährigen Mindestdauer, bei denen der Mietzins meist einer Indexklausel folgt oder gestaffelt ist.» Zudem bestehe ein Senkungsanspruch nur, wenn der Vermieter einen «übersetzten Ertrag» erzielt, schreibt der HEV. Konkret ist ab dem 2. September ein Nettoertrag auf den investierten Eigenmitteln von höchstens 3,25 Prozent zulässig. Soweit der Ertrag darunter liegt, müsse der Vermieter den Mietzins nicht senken. Für Gebäude, die jünger als zehn Jahre sind, kann die Bruttorendite bei höchstens 4,75 Prozent liegen. Ferner sei bei Altbauten über 30 Jahren die «Orts- bzw. Quartierüblichkeit des Mietzinses» entscheidend.

Lohnt sich der Antrag auf Mietzinssenkungen immer?

Ein tieferer Referenzzins führt nicht zwangsläufig zu einem tieferen Mietzins. So dürfen Vermieter 40 Prozent der aufgelaufenen Teuerung wie auch Steigerungen der Unterhalts- und Betriebskosten weitergeben, was die Reduktion schmälert. Unter Umständen kann dies sogar zu einem höheren Mietzins führen. Der Mieterverband rät daher, ein Senkungsbegehren genau zu prüfen, etwa über Onlinetools. Aufgrund der zuletzt geringen Teuerung dürfte sich aber für die Mehrheit der Mietenden ein tieferer Mietzins ergeben. Die Senkung der Miete könnte dieses Mal sogar «umfangreicher ausfallen als auch schon», schreibt Santosh Brivio von der Migros Bank.

Sind Mieter von Genossenschaftswohnungen auch betroffen?

In der Regel wenden Genossenschaften die Kostenmiete an, welche den tatsächlichen Hypothekarzinssatz zu berücksichtigen hat und nicht den Referenzzinssatz. Teilweise stützen sie sich jedoch trotzdem auf ihn. Kein Thema ist bei den Genossenschaften eine pauschale Weitergabe der Teuerung, weil bei der Kostenmiete nur tatsächliche Kostensteigerungen, etwa für den Unterhalt, weitergegeben werden dürfen.

Wie wird der Referenzzinssatz berechnet?

Die Berechnung macht die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Auftrag des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO). Alle Banken, deren auf Schweizer Franken lautenden inländischen Hypothekarforderungen den Gesamtbetrag von 300 Millionen Franken übersteigen, sind zur vierteljährlichen Meldung der Daten verpflichtet. Der Referenzzinssatz ergibt sich aus dem Durchschnitt aller ausstehenden Hypotheken dieser Meldungen.

