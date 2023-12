Bekommen die Schweizer Angestellten im nächsten Jahr einen angemessenen Lohn? Der Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse informiert über die Ergebnisse der Lohnrunde 2024 – hier im Livestream.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Krankenkassenprämien oder Mieten: Die Lebenshaltungskosten steigen 2024 in der Schweiz an.

Halten auch die Löhne mit? Darüber informiert die Arbeitnehmerorganisation Travail.Suisse ab 10 Uhr in Bern.

Thema sind die Ergebnisse der Lohnrunde 2024.

Der Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse beurteilt die diesjährigen Lohnverhandlungen als insgesamt zufriedenstellend. Die Reallöhne dürften 2024 leicht steigen. Allerdings gebe es auch Ausnahmen.

Travailsuisse zog am Montag in Bern Bilanz über die Lohnrunde. Steigende Reallöhne werde es hauptsächlich bei Arbeitsverhältnissen mit Gesamtarbeitsverträgen geben, schränkte der Verband ein. In der Gesamtwirtschaft dürften die Löhne stagnieren. Insgesamt lägen sie unter dem Niveau, das vor der Pandemie erreicht worden sei.

Nicht jede Branche profitiert

Positiv bewertete die Organisation teils deutliche Lohnerhöhungen in Branchen mit tiefen Löhnen, beispielsweise bei den Coiffeuren und Coiffeusen. Enttäuscht zeigte sich Travailsuisse vom Scheitern der Verhandlungen im Baugewerbe und beim Bundespersonal. Hier rechnet der Verband mit Reallohnverlusten.

Die Kaufkraft bleibe wegen Kostensteigerungen bei Mieten, Krankenkassenprämien, Strom und Steuern unter Druck, hob der Gewerkschaftsdachverband ausserdem hervor.