Wie «Taco-Trader» mit Trumps Zick-Zack-Kurs Kasse machen

Die Politik des US-Präsidenten führt mitunter zu einer Achterbahnfahrt an den Börsen. Mark Schiefelbein/AP/dpa (Archivbild)

Donald Trump setzt seine Politik radikal durch – kann aber auch schnell seine Meinung ändern. Dies machen sich die «Taco-Trader» zunutze – und verdienen prächtig.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Seit Trumps Grönland-Kehrtwende ist der Begriff wieder in aller Munde: Taco. Der Begriff wurde geprägt von einem Kolumnisten der «Financial Times» nach dem «Liberation Day» im vergangenen Jahr und ist mittlerweile zu einem geflügelten Wort geworden. Das Akronym steht für «Trump always chickens out» (dt. etwa: «Trump macht immer einen Rückzieher»).

Der Ausdruck bezieht sich auf die Gewohnheit Trumps, mit hohen Abgaben zu drohen, diese dann aber zu mildern, zu verschieben oder auch ganz zu streichen. Diese Tendenz bildet die Grundlage einer veritablen Investment-Strategie, des sogenannten «Taco-Trades».

Und das geht so: Die Taco-Trader decken sich etwa bei der Androhung von Zöllen mit Aktien ein. Macht Trump schliesslich aus Angst vor zu stark sinkenden Börsenkursen einen Rückzieher, wird mit Profit verkauft.

Taco-Trade nach Grönland-Kehrtwende

Erstmals in Trumps zweiter Amtszeit liess sich das Taco-Prinzip im April vergangenen Jahres beobachten. Damals verhängte der Präsident gegen fast alle Länder der Welt Zölle. Aus Sorge vor Schäden für die US-Wirtschaft fielen die Kurse des Leitindexes S&P 500 binnen eines Tages um fast fünf Prozent. Eine Woche später dann folgte der erste Rückzieher, viele der verhängten Zölle werden vorerst ausgesetzt. Die Folge waren steigende Aktienkurse. Ähnliches liess sich im Handelskrieg mit China beobachten.

Gewiefte Taco-Trader konnten auch im Januar zuschlagen. Denn Trumps immer stärker geäusserten Grönland-Ambitionen setzten die Börsen unter Druck. Als der Präsident schliesslich auch noch Strafzölle gegen acht europäische Staaten ankündigte, die sich seinen Grönland-Plänen widersetzten, gingen die Kurse erneut auf Talfahrt. Noch während des WEF in Davos machte Trump jedoch erneut einen Rückzieher. Der Präsident setzte die Strafzölle aus und erklärte, die Arktis-Insel nicht militärisch einnehmen zu wollen. Die Aktienkurse erholten sich schliesslich.

Der Saxo-Stratege Neil Wilson erklärte dazu: «Aus Sicht des Marktes handelt es sich um einen klassischen ‹Taco-Trade›». Die Kehrtwende habe die Märkte beflügelt, da die sehr reale Gefahr eines Handelskrieges zurückgegangen ist», sagte er dem britischen «Guardian».

Zwei Drittel sind in Aktien investiert

Der Ursprung von Taco liess sich bereits während Trumps erster Amtszeit als verorten. Schnell wurde klar, dass der wankelmütige Präsident seine Meinung schnell ändern kann, entweder aufgrund massiven politischen Widerstands – oder eben durch fallende Aktienkurse.

Denn wenn die auf Talfahrt sind, hat jeder Präsident ein grosses Problem. Fast zwei Drittel der US-Bürger sind an der Börse investiert. Das Aktienvermögen spielt für die Altersversorgung vieler Amerikaner*innen eine wesentliche Rolle – vor allem im Rahmen eines «401k», ein staatlich gefördertes Modell für die Versorgung im Ruhestand.

Trump selbst will von Taco übrigens nichts wissen. Von einer Reporterin auf den Spitznamen angesprochen, reagierte der Präsident erzürnt und nannte die Frage «böse».