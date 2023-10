Der Wolf soll am Mont Racine Nutztiere gerissen haben. Bild: Google Maps

Wildhüter haben im Kanton Neuenburg einen Wolf geschossen. Das Tier hatte höchstwahrscheinlich vergangene Woche im Gebiet des Mont Racine neun Schafe getötet.

Das Raubtier wurde am vergangenen Freitag auf der Weide in der Nähe der Ortschaft Petites Fies erlegt, wie der Kanton Neuenburg am Montag mitteilte. Am gleichen Tag hatte das kantonale Umweltdepartement den Abschuss eines Einzelwolfs bewilligt.

Nach Angaben des Kantons hatte der Herdenbesitzer einen Elektrozaun zum Schutz seiner Tiere fachgerecht installiert.

Beim erlegten Wolf handelt es sich um ein 35 Kilogramm schweres Männchen. Der Kadaver wurde für eine Untersuchung in das Tierspital der Universität Bern gebracht.

SDA, gbi