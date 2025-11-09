  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rösti warnt vor Stromlücke «Wir müssen die Option für den Bau eines neuen Kernkraftwerks mindestens offenhalten»

Philipp Dahm

9.11.2025

Bundesrat Albert Rösti sorgt sich um den Schweizer Strommarkt.
Bundesrat Albert Rösti sorgt sich um den Schweizer Strommarkt.
Archivbild: sda

Energieminister Albert Rösti warnt in der «NZZ am Sonntag» vor einer drohenden Stromlücke. Abhilfe schafft seiner Meinung nach vor allem die Kernkraft: Der 58-Jährige trommelt für den Bau neuer Atommeiler.

Keystone-SDA

09.11.2025, 09:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 0 räumt ein, dass der Ausbau grüner Energie zu langsam vorangeht.
  • Weil Gas als Alternative ausfiele, bliebe nur die Kernkraft, um eine drohende Stromlücke zu schliessen.
  • Auch mit Blick auf die Dekarbonisierung fordert Rösti, sich den Bau neuer Meiler offenzuhalten.
Mehr anzeigen

Bundesrat Albert Rösti hat in der «NZZ am Sonntag» erneut vor einer drohenden Stromlücke in der Schweiz gewarnt. «Es geht nicht ohne Kernkraft», sagte er im Interview mit der Zeitung.

Er wünsche sich diese Option nicht, doch schreite der Ausbau von Wasser-, Solar- und Windenergie zu langsam voran. «Wenn unerwartet bei der Windkraft die Post abgeht, unerwartet alle möglichen Wasserkraftwerke gebaut werden und unerwartet mehr alpine Solarkraftwerke entstehen, bin ich sicher der Erste, der auf die Kernkraft verzichtet», sagte Rösti weiter.

Gas-Importe unzuverlässig

Er warne seit Langem, dass die Schweiz in zehn oder zwanzig Jahren zu wenig Strom haben werde. «Die geopolitische Lage verlangt einen Ausbau der Produktion, vor allem aber ist es die Dekarbonisierung, die uns dazu zwingt», erklärte der Bundesrat. 60 Prozent des Energiebedarfs würden derzeit noch fossil gedeckt und müssten nach und nach ersetzt werden.

Energieversorgung. Ein neues Atomkraftwerk in der Schweiz wäre frühestens 2050 möglich

EnergieversorgungEin neues Atomkraftwerk in der Schweiz wäre frühestens 2050 möglich

Dass es beim Ausbau der Wasser-, Solar- und Windenergie noch zu langsam vorangehe, streitet Rösti nicht ab. Gleichzeitig sagt er über potenzielle Alternativen: «Gas kommt klimapolitisch nicht infrage, und auf Importe können wir uns nicht verlassen. Da bleibt nur die Kernkraft.»

Neues AKW in Beznau?. Grosser Rat im Aargau heizt Atomdebatte neu an

Neues AKW in Beznau?Grosser Rat im Aargau heizt Atomdebatte neu an

Eine «realistische Möglichkeit» böten moderne «Small Modular Reactors», die «in den nächsten fünf Jahren weltweit praxistauglich» werden würden. Die würden auch die Dekarbonisierung vorantreiben: «Wir müssen die Option für den Bau eines neuen Kernkraftwerks mindestens offenhalten.»

Ein Werbefilm für Small Modular Reactors:

Meistgelesen

SNL nimmt Trump aufs Korn +++ US-Armee schickt Soldaten in Deutschland zur Tafel
Riesenwellen ziehen Touristen auf spanischer Ferieninsel ins Meer
Juan Carlos spricht erstmals über das Leben seines Bruders, das er ihm nahm
Stadler Rail prüft Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens
Was geschah auf der Epstein-Ranch in New Mexiko?